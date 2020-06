FUEGO îşi petrece ziua de naştere cu publicul său, la concert în Herăstrău

Paul Surugiu-Fuego își va celebra ziua de naștere, anul acesta, în premieră, alături de publicul său, într-un concert special. Este vorba despre super evenimentul “ZIUA MEA”, care va avea loc la Gradina de Vară din Herăstrău, din București, intrarea de la Arcul de Triumf, duminică, pe 23 august 2020, de la ora 20.00.

Sigur, evenimentul va respecta recomandările impuse de autorități cu privire la măsurile de precauție, oamenii vor sta distanțați, iar concertul va putea fi realizat fără probleme sau riscuri majore. Astfel, Paul Surugiu propune publicului o sărbătoare atipică, alături de band-ul său, o călătorie prin cei 25 de ani de activitate, prin amintirile si trăirile sale, un show dinamic, cu multe surprize. Veți asculta parte din cele mai frumoase refrene, dar și melodii noi, lansate recent. Artistul este născut pe data de 23 august 1976, anul acesta împlinind 44 de ani.

Biletele pentru eveniment le găsiți online pe Startickets.ro, Ticketstore.ro, Bilete.ro, Blt.ro, Bilete.ro, Bilet.ro. Detalii aflați pe pagina de Facebook a artistului - Paul Surugiu-Fuego Official.

“Dragii mei, vă aștept la "ZIUA MEA"! Ei bine, vreau să-mi petrec cea mai frumoasă zi din câte am avut, alături de voi. Îmi vor fi și prietenii aproape și mă voi bucura de cei 44 de ani pe care-I fac, pe scenă, în fața oamenilor, cu muzica și arta mea, cu band-ul meu și cu amintirile mele! E oarecum atipic, dar sper să-mi fiți aproape. Știu că va fi o seară de vară memorabilă, două ore pline de voie bună, de momente unice, emoție, antren și energie. Exact ce ne trebuie tuturor ca să ne mai revenim puțin! La vârsta mea, mă simt confortabil în propria piele, am capul pe umeri, nu visez cai-verzi pe pereți, știu ce pot și ce vreu să dăruiesc oamenilor, pot face bine dacă stă în puterea mea și sunt mândru de asta. Sunt fericit că am libertatea supremă de a fi eu însumi, de a mă ghida după propriile principii și de a oferi arta publicului meu, în felul în care eu mi-l doresc.” mărturisește Paul Surugiu-Fuego, pe care-l puteți asculta de luni până vineri, de la ora 19.00, la radio NATIONAL FM, în emisiunea sa „GRAMOFON”!

Duminica, 28 iunie, la TVR 2, folclor și voie bună

Duminică, de la ora 15.00, o pleiadă minunată de mari artiști ai genului vor sosi în platoul emisiunii pentru a reprezenta zonele din care vin, pentru a prezenta costume adevărate, vechi de sute de ani și pentru a da startul unei petreceri românești. Zona Argeșului va fi descrisă de către Elisabeta Turcu. Daniela Condurache vine tocmai din Moldova lui Ștefan, pentru a ne bucura cu veselia sa și cu melodii de colecție. Spectaculos va fi duetul dintre Fuego și Elena Merișoreanu, care vine din zona Hunedoarei, cu spiritul său petrecăreț.

Dobrogea va fi reprezentată de către doamna Floarea Tănăsescu, aducând alături de Paul, un minunat omagiu doamnei cântecului dobrogean, Elena Roizen. Din Ardeal poposește la noi cu al său glas unic, minunata Nineta Popa. Laura Lavric, tocmai din Moldova, ne va bucura pe toți și ne va oferi un moment spumos, în stilul său caracteristic. O exclusivitate va fi faptul că Paul Surugiu va purta ipingeaua lui Liviu Vasilică, pe care-l va omagia alături de Florin Vasilică, fiul regretatului artist din Teleorman.

Atmosfera de sărbătoare va fi completată de cântece pe poveste, aduse din mai multe zone și chiar din Basarabia de Paul Surugiu, dar și de Ansamblul Popular „Valea Prahovei”, condus de coregraful Vlăduț Simulescu, precum și baletul Florin Mariș și trupa Supermarket.