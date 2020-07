Franța: Noua finală națională va fi „Eurovision France, c’est vous qui decidez”

În iunie, șeful delegației franceze a confirmat că Franța va organiza o finală națională pentru a-și selecta artistul pentru Eurovision 2021 - dar aceasta nu va fi Destinația Eurovision.

Acum șeful delegației, Alexandra Redde-Amiel a dezvăluit numele noului concurs: Eurovision France, c’est vous qui decidez.

Numele a fost confirmat într-un interviu acordat de Redde-Amiel în Pure Médias, în care a discutat despre planurile France Télévisions pentru producțiile viitoare.

Numele noii finale naționale se traduce în esență în Eurovision Franța:Tu decizi -You Decide, evocând fosta finală națională a Eurovisionului britanic: You Decide și Eurovision din Australia: Australia Decide.

Redde-Amiel a confirmat, de asemenea, că emisiunea va fi produsă în interior și găzduită într-un oraș regional francez și a dezvăluit cine va găzdui emisiunea: „Va fi o seară produsă de France TV Studio. Vom filma acest eveniment într-o sală mare dintr-un oraș regional, iar seara va fi găzduită de [comentatorul francez Eurovision] Stéphane Bern. "

Redde-Amiel a fost, de asemenea, întrebată de ce France 2 a revenit la un format național final atunci după ce la ultima ediție au mers pe alegerea lui Tom Leeb pentru 2020. Redde-Amiel a explicat despre importanța readucerii finalei naționale în era pandemiei:

„Trebuie să punem lucrurile în context. Tom Leeb fusese ales intern. Dar pandemia a anulat finala Eurovision, iar Eurovision este una dintre cele mai puternice mărci ale noastre. Nu am putea lăsa publicul nostru încă un an fără ea. Am discutat despre asta cu Tom și am decis să adunăm publicul în jurul acestui eveniment prin crearea “Eurovision France, c’est vous qui decidez.”

Noua direcție a Franței

În iunie, Redde-Amiel a oferit și câteva indicii despre formatul emisiunii. Ea a confirmat că finala națională va implica un vot public, dar a fost mai puțin clar dacă spectacolul va avea și un vot al juriului. Ea a spus: „Publicul va primi puterea de alegere. În ceea ce privește juriul, totul este încă de decis. "

De asemenea, ea a confirmat că noua finală națională va avea un format diferit față de Destination Eurovision. Vechiul spectacol final național a fost folosit pentru a selecta artistul Franței pentru Eurovision 2018 și 2019. A implicat două semifinale și o mare finală, cu toate actele concurente selectate intern de radiodifuzor, după ce a luat legătura cu casele de discuri.

Cererile pentru Eurovision France sunt în prezent deschise și se vor închide pe 30 septembrie.