Forțele Speciale ale armatei române, în misiune cu Beretele Verzi americane

Pe 15 decembrie, la TVR 1, emisiunea „Frontul de acasă”, pătrunde în lumea luptătorilor din umbră din Forțele Speciale ale armatei.

În premieră, Alina Grigore a stat de vorbă cu un ofițer din Forțele Speciale ale armatei despre misiunile sensibile în care a fost implicat sau pe care le-a coordonat, cel mai adesea direct din teren, dar și din comandamente NATO.

Este prima dată când locotenent-comandorul Dan Ungureanu, din Forțele pentru Operații Speciale ale armatei române, apare public. Știe însă foarte bine care este limita intre informație publică și informație clasificată.

În Afganistan a luptat inclusiv alături de Beretele Verzi, iar în anumite operațiuni chiar a comandat subunități mixte româno-americane. Au același mod de operare și pentru ei nu există bariere lingvistice. O nouă ediţie „Frontul de acasă" se vede la TVR 1 miercuri seară, de la ora 22.30.

„Dacă într-o misiune sunt structuri de Forțe pentru Operații Speciale din două țări, există un singur lider, comandantul acelui task unit. De nenumărate ori în Afganistan am avut români ground force commander. Eu am fost unul dintre ei. Liderul american din eșalonul superior nu își dădea seama cine este român și cine e american. Cea mai înaltă funcție pe care am avut-o a fost într-un comandament NATO de patru stele, Resolute Support, în Afganistan, sub comanda generalului Nicholson, unde am fost ofițerul de legătură pe operații viitoare al tuturor Forțelor pentru Operații Speciale care acționau în teren. Șefii mei erau americani”, povestește ofițerul.

Operațiunile Forțelor Speciale au grad maxim de risc. Adeseori misiunile lor duc la informații de ultim moment astfel că îmbracă diferite forme de pericol, dar niciodată nu se opresc la jumătatea drumului. Este ceea ce diferențiază major Forțele Speciale de forțele convenționale, care așteaptă întotdeauna un ordin. Operatorii FOS sunt antrenați să ducă orice misiune la bun sfârșit și să ia cele mai bune decizii în mod independent. Luptătorii români din FOS au fost în unele dintre mai dificile zone din Afganistan, cum este provincia Wardak. Aici acționau diferite celule teroriste, iar forțele coaliției au fost atacate de neumărate ori.

„În una din aceste misiuni am stat șase ore în contact direct cu inamicul. Forța și cheia succesului misiunilor este, întotdeauna, echipa”, spune liderul Dan Ungureanu.

Ofițerul face parte din Forțele Navale pentru Operatii Speciale, unde a fost comandant de grup.

„Divizionul 164 Forțe Navale pentru Operații Speciale este subordonat Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale de la Târgu-Mureș. Noi acționăm în toate mediile: terestru, aerian și maritim. Am toate cursurile de bază trecute cu brio: scafandru, scafandru de luptă, parașutist pe toate categoriile și tipurile de parașută rotundă, aripă, instructor de scufundare, Master Diver/Maestru în scufundare pe anumite aparate cu circurit închis și semi-închis. Pentru ofițeri sunt cursurile de leadership, de conducere, de negociator. Apoi intervin cursurile în care te antrenezi cu echipa, de trageri speciale, trageri sub apă. Ne inserăm pe sub apă și ne desfășurăm activitatea inclusiv în imersiune. Mai sunt acțiunile la suprafață, când abordăm nave ostile. O zi de antrenament înseamnă minimum șase ore de pregătire. Trebuie să fim 100% bine fizic și 200% psihic”, explică ofițerul munca sisifică din spatele unui operator FOS.

Lt. cdor. Ungureanu a particiat inclusiv la capturarea sau anihilarea unor lideri insurgenți care, prin acțiunile lor, au făcut nenumărate victime.

„În Afganistan, când am mentorizat poliția afgană, majoritatea operațiunilor executate au fost de capturare și arestare. Sunt și misiuni în care capturarea nu mai este o opțiune. Au existat situații în care a fost capturat același lider insurgent de patru ori, dus în închisoare și ulterior eliberat. Care de fiecare dată a atacat forțele coaliției, ceea ce a dus la pierderi de vieți”.

Misiunile de bază ale Forțelor Speciale sunt acțiunile directe, asistența militară în sprijinul armatelor altor state și cercetarea specială. Misiunile lor sunt secrete și foarte puține informații sunt ajung să fie cunoscute public.

Forțele Speciale române au avut și pierderi atât în țară, cât și în Afganistan. Operatori care au căzut la datorie în luptă, dar de a căror misiune a depins, adeseori, salvarea altor vieți.

„Când pierzi colegi, pierzi practic o parte din tine. Să zbori din Afganistan în țară 12 ore și să privești sicriele în care se află camarazii tăi... e foarte greu! Treci prin niște experiențe care trezesc în tine semne de întrebare și-ți arată ce se poate întâmpla. Ce riști de fiecare dată. Dar, în același timp, te și unesc!”, mărturisește ofițerul FOS.

„Dan Ungureanu este pasionat de inteligența artificială și de acțiunile forțelor speciale, inclusiv în spațiul cibernetic. Urmează un masterat de Conducere Interarme, Forțe Navale, la Universitatea Națională de Apărare. Cel mai probabil va reveni într-o funcție superioară de comandă. De aceea am și primit acordul să îl filmăm", spune realizatoarea Alina Grigore.

Colonelul în rezervă Vasile Soare a fost comandantul Componentei de Forțe pentru Operații Speciale din Statul Major al Apărării. Ne-a povestit cum s-au înfințat Forțele Speciale din armata română. Cum au fost la un pas să fie desființate și cum, cu ajutorul unui artificiu lingvistic și al câtorva oameni curajoși, principala unitate a rămas în același loc și reprezintă cea mai bine antrenată și dotată structură a armatei române, cu cea mai mare viteză de reacție și capacitate de luptă. Misiunile Forțelor Speciale sunt de nivel strategic și reprezintă, pentru țară, o capacitate militară redutabilă.

„Forțele Speciale moderne au debutat în martie 2003, când a fost înființat Batalionul de Forțe Speciale de la Târgu Mureș. Acum are un frate geamăn la Buzău și un al treilea batalion, de comando, la Bacău. Există inclusiv o Școală de aplicație care formează viitorii luptători. Modelul nostru a fost cel al Forțelor Speciale din armata SUA, în special al Beretelor Verzi. Cel care ne-a ajutat foarte mult a fost colonelul Ira Queen, fost operator în Beretele Verzi, ulterior șef al Biroului de Cooperare Militară al Ambasadei SUA în România. Este cel care a realizat legătura între cele două armate, americană și română.

Am fost implicat în faza de început a creării conceptului și primelor subunități, doctrinei Operațiilor Speciale și până la crearea Componentei de Operații Speciale. Îmi exprim gratitudinea pentru generalul Ioan Sorin, Dumnezeu să îl odihnească, cel care a înțeles fenomenul și a avut o contribuție esențială”.

Fost campion mondial la karate, Dan Ungureanu a deschis în Constanta, în 2013, Clubul Sportiv Marina, unde toți antrenorii sunt voluntari și-i învață pe copii diferite stiluri de arte marțiale. De bază sunt Ju Jitsu și Taekwondo – disciplina olimpică, dar se practică inclusiv Judo și Pangration.

„CS Marina este preluat din Clubul Sportiv Marina Academia Navală. Istoria și palmaresul sunt din 1973, cu multipli campioni pe mai multe discipline. Însă nu doar campioni, ci și oameni care au reușit în viață. Întreaga echipă de antrenori pune mare preț nu doar pe sport, ci și pe dezvoltarea personală. Avem aproximativ 200 de sportivi legitimați. Sunt sportivi care au rezultate extraordinare atât naționale cât și internaționale. Marius Tataoană este nr.1 în clasamentul mondial pe Ju Jitsu. Kraus Daria e vicecampioană mondială. Multiple medalii la campionatele mondiale au obținut de Rizu David, Carabineru Teodor și alții”.

Daria Kraus are 14 ani și un palmares extraordinar: „Sunt vicecampioană mondială Ju Jitsu, campioană europeană și multiplă campioană națională. Practic Ju Jitsu de șase ani. Te ajută să te dezvolți foarte frumos, te disciplinezi, înveți să trăiești sănătos”.

„De cinci ani practic artele marțiale. La școală, colegii mă privesc ca pe un erou. Ca pe un super-erou! Ținta mea este centura neagră”, declară hotărât Luca Andrei, campion național de Ju Jitsu.

Dan Ungureanu spune că liantul între ceea ce este acum și profesia sa a fost sportul. Prin acest club sportiv și toate campaniile desfășurate, alături de copii și de părinții lor, vrea să dea societății o parte din binele pe care l-a primit. Este viața unui luptător dincolo de armată, aproape de comunitate și de famila care îi dă cele mai puternice rădăcini.

„Pentru mine, familia este totul și fără ea nu aș putea continua. Ana, Mara și Oana sunt pietrele mele de rezistență. Sunt baza și temelia mea!”.

***

În fiecare miercuri seară, de la 22.30, la TVR 1, jurnalista Alina Grigore aduce în prim-plan uimitoare poveşti de viaţă şi de front ale unor oameni excepţionali, nu doar pe câmpul de luptă, ci şi în viaţa de zi cu zi. Mărturiile exclusive sunt completate cu momente semnificative din istorie, analize de actualitate, expertiza unor medici specializaţi în diferite tipuri de traume şi psihoterapeuţi. „Frontul de acasă” se vede şi la TVR Internaţional, joia, de la ora 13.00, iar la TVR Moldova, vineri, de la 11.30.