Forța feminină în ediții speciale ”Un doctor pentru dumneavoastră”

În luna martie, vă invităm pe TVR Internațional să descoperim împreună forța feminină în ediții speciale ”Un doctor pentru dumneavoastră”. Pe 3 și 4 martie, emisiunea este în direct, de la ora 19:00.

MIERCURI, 3 MARTIE 2021

FEMEI PUTERNICE ÎN LINIA ÎNTÂI - OAMENI PENTRU OAMENI

*Din Franța: dr. MIRELA GRIGORESCU, medic specialist psihiatrie, psihoterapie și sexologie, competențe în micronutriție și fitoterapie și dr. MIHAELA CINCĂ MORARU, medic specialist medicină generală

Vă dăm întâlnire cu două românce cu spirit de învingătoare! Fac parte dintr-un grup mare de români din Franța care se ajută la nevoie. O poveste despre cum putem fi învingători împreună! Părinții dnei. dr. Grigorescu erau în România când au avut probleme de sănătate. Au reușit să învingă necazurile cu sprijinul medicilor sufletiști din țară și din Franța, unul dintre ei fiind chiar dna. dr. Mihaela Cincă Moraru care spune că nu a făcut nimic. Am înțeles afirmația dumneaei când ne-a împărtășit vorbele duhovnicului adresate atunci când a ales cariera de medic: ”Medicina este poate măsura cea mai înaltă prin care Dumnezeu lucrează prin oameni. Dumnezeu îți dă har și inspirație să ajuți dar cere, cu siguranță, respect și omenie. Prin tine, Dumnezeu poate lucra și poate vindeca.” Iar dumneaei simte că ”medicina este cea mai complexă, cea mai grea, mai nobilă și mai frumoasă dintre toate meseriile lumii.”

*IOANA PICOȘ, actriță și trainer

Este una dintre vocile sonore din spațiul public românesc care susține Viața. Mămică de gemeni, autoarea cărții Titanilor: „Nutriție și rețete culinare pentru copii”, prefațată de prof. dr. Pavel Chirila, invită la reîntoarcerea la alimentația simplă, fără E-uri, propune modalități de gătire și recomandă citirea etichetelor.

***

JOI, 4 MARTIE 2021

FEMEI PUTERNICE ÎN LINIA ÎNTÂI - ȘANSĂ LA VIAȚĂ

Din păcate, vârsta de gestație este tot mai mică și unii copii se nasc cu probleme. Să ții în mâinile tale un bebeluș de 45O de grame și să știi că de tine depinde viitorul lui este o imensă responsabilitate. Vom cunoaște pe parcursul lunii martie curajoase eroine în halate albe care dau, zilnic, șansă la VIAȚĂ.

*dr. MIRELA SIMINEL, medic primar neonatolog, şef Clinica de Neonatologie, Spitalul „Filantropia” din Craiova

A dat șansă la viața de familie pentru 5 copii pe care nu i-a născut, dar care o iubesc enorm și care au cui să spună mamă. A luptat pentru ei și au devenit frați. „Mă simt împlinită atât pe plan profesional, cât și familial. Ca medic neonatolog simt o bucurie imensă. După medicul obstetrician, neonatologul este prima persoană care ține în mâinile sale un copil. Practic primesc viața în mâinile mele. Ca mamă, mă gândesc în permanență la copiii mei minunați și aștept cu nerăbdare în fiecare zi să ajung acasă și să îi strâng în brațe”.

Dr. Mirela Siminel este unul dintre puținii specialiști din Oltenia care face ecografie neonatală. Ca să învețe, în gărzi, o prindea și trei noaptea făcând ecografii copiilor, cu gândul că părinții nu vor mai fi nevoiți să meargă cu micuţii în alte orașe.

*Conf. dr. LIVIA OGNEAN, medic neonatolog, șef Secțiea de Terapie intensivă, Spitalul Județean din Sibiu

Face parte din prima generație de neonatologi din România. Prin mâini i-au trecut mii de nou-născuți, iar în secția ei nu se dau atenții. Părinții mulțumiți pot să doneze către Asociația Baby Care, înființată în 2006 de dumneaei, prin intermediul căreia cumpără aparate și consumabile pentru îngrijirea micuților. Echipa este secretul reușitelor, o echipă care depune secundă de secundă foarte multă muncă și eforturi ca să supraviețuiască fiecare pui de om. A construit mereu în echipă, a adus comunitatea alături de ea și, după ani de zile, a dovedit că și în sistemul de stat are tot ce trebuie pentru a face medicină ca în străinătate. Sibienii au desemnat-o prin vot online Femeia anului 2015, depășind cu mult numărul voturilor date pentru actrițele, sportivele, femeile de afaceri din oraș sau ale primei doamne. Una dintre minuni este o fetiță care s-a născut în urgență, la 25 de săptămâni, cu circa 600 de grame și a stat în Terapie 111 zile. A fost îngrijită de dr. Ognean. Tatăl a revenit imediat în țară și ținând mama de după umeri a întrebat-o de ce plânge: ”e doar un copil mai mic”. Acum are opt ani, vorbește 4 limbi străine, merge la școală și are o soră de 3 ani, care s-a născut la 26 de săptămâni, cu o greutate de 700 de grame și care este și ea foarte bine.

*DIANA GĂMULESCU, președinte Asociația Prematurilor

Mama de gemeni născuți prematur și salvați de medici români, pentru a veni în sprijinul părinților care trec prin ce a trecut ea, decide să fondeze Asociația Prematurilor, organizație care, recent, a fost premiată cu Premiul pentru Solidaritate Civilă de către Comitetul Economic și Social European pentru donarea de echipamente și aparate de protecție secțiilor de neonatologie din România. Nevoile acestora au fost adesea trecute cu vederea în contextul luptei împotriva COVID-19, ceea ce a îngreunat capacitatea de a face față pandemiei.

***

Moderator: Măriuca Mihăilescu

Realizator tv: Cristina Anton

Producător tv: Monica Ancuța

Edițiile emisiunii pot fi urmărite online pe TVR+.

***

Partenerii emisiunii:

Hofigal rămâne una dintre cele mai puternice companii de produse naturale, cu capital sută la sută românesc. Fondată de regretatul cercetător Ștefan Manea, Hofigal continuă să lupte, alături de partenerii și colaboratorii săi, pentru semeni, cu aceeași dăruire și respect. Se spune că pe pământ sunt 1000 de boli, dar și 1001 plante care să ajute la tratarea acestora. Pentru mai multe informaţii, accesaţi siteul: www.hofigal.eu, pagina de Facebook sau adresa de mail: medici@hofigal.eu, unde o echipă de doctori vă stă la dispoziţie. tel.: 021.334.51.35/021.492.04.42.

Servicii integrate. Vizite puține. Timp câștigat! Clinicile Dentare Dr. Leahu - tratamente stomatologice personalizate pentru adulți și copii, în oricare dintre cele 10 locații din România (București, Pitești, Timișoara, Turda, Oradea, Constanța și Iași). Toate dispun de aparatură medicală inovatoare și specialiști pregătiți să rezolve chiar și cele mai complicate probleme dentare. Sănătatea ta orală este în cele mai pricepute mâini! Ne găseşti pe www.cliniciledrleahu.ro şi la numărul de telefon 021 91 34.

Traian Săplăcan, specialist în creşterea şi îngrijirea plantelor, răspunde întrebărilor şi curiozităţilor dumneavoastră transmise la adresa: office@trias.ro sau pe https://www.florariatrias.ro/. Pagina de Facebook: https://www.facebook.com/florariatrias.ro . Telefon: (+4) 0751.136.412.