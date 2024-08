Florina Constantinescu: „Avem nevoie de astfel de exemple, ca să devenim puțin mai buni în fiecare zi”

I-am provocat pe prezentatorii emisiunilor TVR să ne vorbească despre sport şi succesele sportivilor care i-au făcut să le bată inima cu putere, ce îi motivează să facă sport şi ce campioni de la noi sau din lume sunt favoriţii lor.

Florina Constantinescu, prezentatoarea emisiunii „Vedeta familiei”, de la TVR 1, ne-a vorbit despre sport şi sportivi, despre emoţiile provocate de marii noştri campioni, amintindu-şi şi micile succese sportive avute în propria copilărie.

„Cel mai emoționant moment trăit de mine, ca suporter, a fost finala de la Wimbledon din 2019, când Simona Halep a învins-o pe Serena Williams”, îşi aminteşte Florina.

A practicat, de-a lungul vieţii, multe sporturi. În copilărie, a încercat înot, tenis, baschet, handbal. De atunci, i-a rămas întipărit în memorie momentul în care şi-a dat seama că totul ţine de cât eşti de motivat atunci când intri în competiţie. „Cea mai intensă experiență am avut-o în timp ce jucam handbal. Era mai mică de statură, nu mă potriveam neapărat cu sportul, dar mi-a plăcut și am vrut să încerc. În timpul unui meci, îmi aduc aminte că o fată din echipa adversă a vrut să dea la poartă, dar a intrat în mine și m-a dărâmat. Nu m-am accidentat foarte tare, dar m-am ridicat, m-am scuturat și în momentul ăla m-am ambiționat să fiu puternică. Ulterior, în momentul în care am tras spre poartă, m-am aruncat în tot lanțul de fete care erau în fața semicercului și le-am dărâmat pe toate. Antrenorul a râs timp de 10 minute și ne-a spus tuturor: Ia uitați cum buturuga mică răstoarnă carul mare!”, povesteşte prezentatoarea TVR.

Florina se numără printre fericiţii care au avut şansa să-l cunoască pe Ivan Patzaichin. Şi, la fel ca toţi ceilalţi, a rămas cu amintirea vie a caracterului de aur al campionului nostru. „Am mai mulți sportivi români pe care îi admir, dar acum în minte îmi vine Ivan Patzaichin, pentru că l-am cunoscut și a fost un om deosebit. Deși a câștigat șapte medalii olimpice, a rămas întotdeauna același om bun, de o modestie rară”, spune ea.

„Sportul trebuie să facă parte din viața noastră. Asta ne menține tineri și sănătoși”, este convingerea fermă a Florinei Constantinescu. „De asemenea, sportul este folositor societății, pentru că asigură exemple vii ale excelenței, iar noi avem nevoie de astfel de exemple, ca să devenim puțin mai buni în fiecare zi”, completează vedeta TVR.

