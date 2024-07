Fizica pe înțelesul tuturor | VIDEO

Am urmărit o ediție "Vară pentru voi", în direct de la ora 16:00, la TVR Craiova și TVR 3. Emisiune realizată și moderată de Luiza Paraschivu.

Simona Negru, Ligia Duică, Ileana-Daniela Moculescu și Daniela Tuțuleasa sunt profesoare de fizică la patru școli din Craiova. Consideră că această materie poate fi atractivă pentru elevi, așa că, au elaborat un nou manual de fizică pentru clasa a VII-a. Marți, la "Vară pentru voi", le-am cunoscut pe autoarele acestui manual și aflăm cum fizica poate fi pe înțelesul tuturor.



Am văzut și cum politica și războaiele influențează economiile lumii, dar și viața fiecăruia dintre noi. Ne-a explicat col. (r) dr. Gabriel Toma, analist militar, și Răzvan Pașcalau, profesor de economie la State University of New York at Plattsburgh.