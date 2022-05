Final Four-ul Cupei Romaniei la handbal masculin în direct la TVR

Trofeele anului 2022 în handbalul masculin se vor decerna în acest sfârşit de săptămână la TVR. În Final Four-ul Cupei României masculine, care va avea loc în weekendul 14-15 mai, s-au calificat Steaua Bucureşti, Minaur Baia Mare, Dinamo Bucureşti și HC Dobrogea Constanța, care se va bate pentru trofeu în faţa propriilor suporteri.

Partidele vor fi transmise în direct pe TVR 1 şi TVR 2 şi vor fi comentate de Dragoş Bocanaciu.

“Se anunţă meciuri spectaculoase. Dinamo porneşte cu prima şansă, dar scorurile şi lupta strânsă ne pot surprinde până în ultimul minut, pentru că se întâlnesc patru dintre cele mai bune echipe pe care le are în momentul de faţă handbalul masculin din România”, a spus Dragoş Bocanaciu.

Transmise în direct la TVR, partidele se vor desfăşura după următorul program:

Miercuri, 11 mai Liga Zimbrilor Etapa 25

TVR 2, ora 16:00 CS Minaur Baia Mare - AHC Potaissa Turda

TVR 1, ora 18:00 CS Dinamo Bucureşti - Steaua Bucureşti

“Derby de tradiţie, lupta se dă între locul 1 şi locul 2. Dinamo a câştiga deja matematic titlul, iar după meciul pe care îl veţi vedea în direct la Televiziunea Română jucătorii dinamovşti vor primi tricourile de campioni”, adaugă comentatorul TVR.

Sâmbătă, 14 mai Cupa României

TVR 2, ora 11.00 SEMIFINALA 1

CS Minaur Baia Mare - CS Dinamo Bucureşti

TVR 1, ora 15.30 SEMIFINALA 2

HC Dobrogea Sud - CSA Steaua

Duminică, 15 mai Cupa României

TVR 2, ora 11.00 FINALA MICĂ

TVR 1, ora 18.00 FINALA

“Considerată câştigătoare a titlului în Liga Zimbrilor şi în acest an, probabil Dinamo îşi va dori să obţină şi cel de-al doilea trofeu. Are însă o adversară puternică, pe Minaur Baia Mare, care anul acesta a reuşit să se califice în finala European Cup de handbal masculin. Partida Dinamo-Minaur Baia Mare o puteţi urmări în direct pe TVR 2 sâmbătă, 14 mai, de la ora 11:00. Minaur Baia Mare se află în acest moment în clasamentul “Liga Zimbrilor” pe locul 4 şi duce o luptă pe “două fronturi”. Pe de-o parte se pregăteşte pentru meciul cu Dinamo, pentru a ajunge în finala Final Four-ului şi, în acelaşi timp, este singura echipă din handbalul masculin românesc care are şansa unui trofeu european.

Dobrogea Sud, echipa care a jucat finala cu Dinamo în sezonul trecut şi Steaua, care în acest moment este pe locul doi în clasament, în campionat şi-au împărţit victoriile: Dobrogea Sud a învins-o acasă pe Steaua, iar echipa bucureşteană şi-a luat revanşa în retur. Cele două echipe s-au întâlnit şi în sezonul trecut în Cupă, iar atunci Dobrogea Sud a câştigat în semifinale”, a spus Dragoş Bocanaciu, comentator TVR.