Filmul Festivalului CERBUL DE AUR

Sâmbătă, 5 octombrie 2019, de la ora 21.00, pe TVR 1, echipa producătorului Mihai Răzuș vă propune un "rezumat" al celor 4 zile de Festival.

"Am asistat la munca colegilor din TVR și la ridicarea scenei. Ne-am strecurat, pentru telespectatori, în culisele Festivalului, am preluat emoțiile concurenților și ale vedetelor, am fost în public și am cântat și dansat alături de el.

Am luat pulsul evenimentelor și am fost prezenți la toate emisiunile făcute în cadrul Festivalului.

Vă promitem că nu veți pleca din fața televizoarelor timp de 48 de minute.

Vizionare cât mai plăcută!" (Mihai Răzuș)