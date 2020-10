Filmele şi serialele toamnei la TVR1

Aflați ce producţii au fost programate pentru luna octombrie.

TVR 1 a început luna octombrie în forţă, cu Angelina Jolie şi Antonio Banderas în Păcat originar, şi promite să aducă la fiecare început de săptămână, în fiecare luni de la ora 22.10, filme tari cu distribuţii pe măsură: Secretul de la Cold Creek Manor, cu Sharon Stone şi Christopher Plummer, Revolver, cu Jason Statham şi Ray Liotta, Un oraş violent, cu Charles Bronson, Telly Savalas şi Jill Ireland, G.I.Jane, cu Demi Moore, Viggo Mortensen şi Anne Bancroft, Calea Misterelor, cu Nick Nolte şi Melanie Griffith şi multe alte filme de acelaşi calibru.

Din această toamnă, dacă e marţi, la TVR 1 este Telecinemateca – un program de tradiţie la Televiziunea Română care, de jumătate de secol, aduce românilor cele mai valoroase producţii cinematografice clasice. În fiecare marţi, la TVR 1, de la 20.10, urmăriţi cele mai bune ecranizări din anii ‛60 ale romanelor semnate de Dumas, dar şi filme care au făcut istorie precum: Laleaua neagră, Fanfan la Tulipe, Zorro, Omul cu masca de fier sau Leul din Teba.

Vinerea, de la 21.10, dăm startul fiecărui weekend cu adevărate blockbustere internaţionale, filme de acţiune, thrillere, westernuri, drame –toate într-o selecţie care să satisfacă cele mai diverse preferinţe. Încheiaţi săptămâna de lucru urmărind la TVR 1 de la filme de acţiune gen: Regatul interzis cu Jet Li şi Jackie Chan, Terminator 3 cu Arnold Schwarzenegger, Legionarul cu Jean Claude Van Damme sau Războiul lui Logan cu Chuck Norris, la westernul Bufniţa cenuşie cu Pierce Brosnan, drama Cântec de iubire cu John Travolta şi Scarlett Johansson sau premiera în România a producţiei americane de anul trecut: The Professor And The Madman, cu Sean Penn şi Mel Gibson.

Dacă vinerea la TVR 1 se difuzează blockbustere internaţionale, sâmbăta, tot de la 21.10, este rezervată blockbusterelor româneşti. În prezent, seria Mărgelatu, cu Florin Piersic va fi difuzată integral până în luna noiembrie (Drumul oaselor, Trandafirul Galben, Misterele Bucureştilor, Masca de Argint, Colierul de turcoaze, Totul se plăteşte). Ea va fi urmată de la fel de populara şi îndrăgita serie a Comisarilor, cu Sergiu Nicolaescu (Cu mâinile curate, Ultimul cartuş, Un comisar acuză, Revanşa, Duelul).

Toate aceste producţii cinematografice sunt completate de serialele difuzate de TVR 1 în fiecare zi, de luni până vineri, de la 17.15 (Prințul Jumong - una dintre cele mai apreciate producții ale televiziunii coreene) şi de la 18.30 (Comisarul Rex - producţia în care simpaticul protagonist patruped a stabilit un adevărat record mondial de popularitate, serialul ajungând la sezonul 18!).