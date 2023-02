„Ivana cea groaznică”, povestea fetei care trăiește între două lumi, în 2 martie | VIDEO

În săptămâna 27 februarie - 5 martie, TVR Cultural le aduce telespectatorilor un nou thriller din seria „Misterele adevăratului Sherlock Holmes”, lungmetrajul premiat „Ivana cea groaznică”, „Mama”, inspirat de basme, și „Vocea lunii”, al lui Federico Fellini.

Luni, 27 februarie, de la ora 22.00, TVR Cultural difuzează a patra parte a thriller-ului „Misterele adevăratului Sherlock Holmes”: „Scaunul fotografului”, în regia lui Paul Marcus (2001).

Cu: Ian Richardson, Charles Edwards, Henry Goodman, Claire Harman

În „Scaunul fotografului”, tânărul Arthur Conan Doyle şi mentorul său, doctorul Joseph Bell, expert în medicină legală, investighează cazul unor cadavre găsite plutind pe Tamisa. Doyle și Bell pătrund în lumea bizară a practicilor oculte.

În timpul unei şedinţe de spiritism, lui Doyle îi apare logodnica lui ucisă, Elspeth, după moartea căreia n-a reuşit încă să-şi revină.

„Scaunul fotografului”. Sursă imagine: imdb.com

Joi, 2 martie, de la ora 22.00, TVR Cultural difuzează drama româno-sârbă „Ivana cea groaznică” din 2019, în regia Ivanei Mladenović.

Cu: Ivana Mladenović, Luka Gramić, Gordana Mladenović, Miodrag Mladenović, Kosta Mladenović, Zivka Sorejević, Andrei Dinescu, Anca Pop.

Filmul spune povestea actriței sârbe Ivana, care lucrează și trăiește în România, dar, după o serie de probleme de sănătate, decide să-și petreacă vara pe malul celălalt al Dunării, în Kladovo, orășelul natal, înconjurată de familie.

Primarul îi propune să fie imaginea celui mai important eveniment local - Festivalul de muzică „Podul Prieteniei” - și, deși nu foarte convinsă, Ivana acceptă. Odată cu sosirea excentricilor săi prieteni de la București și pe măsură ce bârfele legate de povestea sa de dragoste cu un băiat mult mai tânăr se împrăștie în oraș, Ivana ajunge în pragul unei căderi nervoase.

Secvență din „Ivana cea groaznică”. Sursă imagine: Facebook

„Ivana trăiește pe pod: e și româncă, e și sârboaică. Asta cred că e ceva ce ni se întâmplă tuturor care plecăm de acasă, indiferent ce nație suntem”, explica regizoarea, la TVR.

„Ivana cea groaznică” a primit 12 nominalizări la Premiile Gopo, Premiul Special al Juriului „Filmmakers of the Present: Ciné+”, la Festivalul Internațional de Film de la Locarno (2019) și Golden Pram for Best Feauture Film, la Festivalul de Film de la Zagreb (2019).

Urmăriți mai jos un interviu acordat de Ivana Mladenovic realizatoarei Mirela Nagâț, pentru emisiunea „Cooltura”, în 2020:

Sâmbătă, 4 martie, de la ora 09.00, TVR Cultural difuzează filmul „Mama”, în regia Elisabetei Bostan (1977), după un scenariu de Vasilica Istrate, inspirat de „Capra cu trei iezi” a lui Ion Creangă și de „Lupul și cei șapte iezi” de Frații Grimm.

Cu: Ludmila Gurcenko, Mihail Boiarski, George Mihăiţă, Florian Pittiş, Violeta Andrei, Oleg Popov.

Ludmila Gurcenko și Lulu Mihăescu. Sursa: aarc.ro

Filmul a obținut Premiile pentru regie, costume, montaj- ACIN (1977), Premiul special al juriului pentru regie și Premiul special al juriului secției pentru copii, la Moscova (1977) și Premiul special și Cupa de argint - Giffoni Valle (1977), potrivit aarc.ro.

La filmări au participat Baletul pe gheață, Circul pe gheață și balerinii de la Teatrul Mare din Moscova, după coregrafia lui Valentin Manohin.

Mihail Boiarski. Sursă: aarc.ro

Sâmbătă seară, de la ora 20.00, telespectatorii sunt invitați la „Glasul lunii”, o coproducție Italia-Franța, din 1990, în regia lui Federico Fellini.

Cu: Roberto Benigni, Paolo Villaggio, Nadia Ottaviani

Filmul este o adaptare a romanului „Il poema dei lunatici” de Ermano Cavazzoni și reia o parte din temele abordate de Fellini în „La strada” (1954), producție pe care TVR Cultural a difuzat-o în 11 februarie.

Federico Fellini și Roberto Benigni. Sursă: imdb.com

„Vocea lunii” spune povestea lui Ivo Salvini, care crede că aude glasul Lunii din fiecare fântână asupra căreia se apleacă și că Luna îi va arăta drumul către femeia ideală, la care visează dintotdeauna.

Salvini porneşte în călătoria vieţii sale, în decursul căreia va întâlni personaje bizare: diafana Aldina de care se îndrăgosteşte, un oboist care trăieşte în cimitir, prefectul pensionar Gonnella, care vede conspiraţii la tot pasul şi care-i va deveni tovarăş de drum. O „Ţară a Minunilor” născută din imaginarul fellinian, cuceritor şi grotesc în acelaşi timp, inspirată din amintirile copilăriei sale petrecute în regiunea Emilia-Romagna.

Filmul nu a fost bine primit de critici la Festivalul de la Cannes din 1990, însă a câștigat trei premii David di Donatello – pentru actor în rol principal (Paolo Villaggio), montaj şi scenografie.

Roberto Beningni. Sursă: imdb.com

Sâmbătă, de la ora 22.00, TVR Cultural îi invită pe telespectatori la „Noaptea albă a filmului românesc”, cu Radu Jude. Vor fi difuzate filmele „Aferim!”, „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari” și „Inimi cicatrizate”.

Totodată, telespectatorii vor putea urmări și scurtmetrajele: „Eu contez”, în regia Alinei Șerban, „Patul lui Procust”, în regia lui Andrian Împărățel, „Împreună”, în regia Almei Buhagiar, „Să crești sub un cireș amar”, regizat de Agata Olteanu, și „Contraindicații”, în regia Luciei Chicoș.

CITIȚI AICI MAI MULTE: O NOAPTE ALBĂ CU FILMELE LUI RADU JUDE, LA TVR CULTURAL, ÎN 4 MARTIE