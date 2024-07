Selecție de scurtmetraje îndrăznețe la TVR Cultural: „Muzica în sânge”, „Cu unul în plus”, „Salix Caprea” și „Eu sunt Dorin”, în 11 iulie | VIDEO

Între 8 și 14 iulie, TVR Cultural le propune telespectatorilor dramele „Secrete din trecut” (SUA, 2008), „Parking”, al lui Tudor Giurgiu” și unul dintre primele filme noir - „Suflete în ceață”, din 1938, cu Jean Gabin. Joi, 11 iulie, TVR Cultural le aduce telespectatorilor patru scurtmetraje îndrăznețe și apreciate de critici: „Muzica în sânge” (regia - Alexandru Mavrodineanu) și „Cu unul în plus”, „Salix Caprea” și „Eu sunt Dorin”, semnate de Valeriu Andriuță.

Luni, 8 iulie, de la ora 22.00, TVR Cultural le propune telespectatorilor drama „Secrete din trecut” („The least of these”, SUA, 2008), în regia lui Nathan Scogggins, cu Isaiah Washington, Robert Loggia, Jordan Garett și Bob Gunton. Trailer-ul peliculei este disponibil aici.

Preotul Andre James (Isaiah Washington) se întoarce la liceul catolic unde a învățat, pentru a înlocui un alt preot, dispărut în mod misterios. Andre James începe să creadă că preotul dispărut a fost, de fapt, ucis de cineva de la școală, pentru a ascunde un secret întunecat.

Joi, 11 iulie, începând cu ora 22.00, TVR Cultural le propune telespectatorilor patru scurtmetraje: „Muzica în sânge”, „Cu unul în plus”, „Salix Caprea” și „Eu sunt Dorin”.

„Muzica în sânge” (România, 2010) este un scurtmetraj de 16 minute, în regia lui Alexandru Mavrodineanu, cu Andi Vasluianu, Dorotheea Petre, Lele Robert Drumuş și Dan Bursuc.

Lele, un băiat de 11 ani, stea a manelelor, apare alături de Andi Vasluianu, Dorotheea Petre și Dan Bursuc (producătorul său), în scurtmetrajul „Muzica în sânge”, selecționat în Competiția Internațională a Festivalului de Film de Scurtmetraj „Clermont Ferrand”, cea mai importantă competiție mondială de filme scurte, supranumită și „Cannes-ul scurtmetrajului”, potrivit Cinemagia.

Noaptea, Petre e paznic la un garaj de autobuze de la marginea Bucureștiului, iar ziua se ocupă de fiul său, Robert, despre care crede că e talentat și că are muzica în sânge. El obține o audiție la un faimos producător de manele (Dan Bursuc), care a lansat cu succes carierele unor copii. La audiție, tatăl și fiul sunt aproape de visul lor. Lucrurile nu merg așa cum se așteptau, dar, câteodată, fericirea vine de la lucruri mai aproape de noi. Pe drumul spre casă, Petre descoperă că fiul său are cu adevărat muzica în sânge, potrivit sinopsisului.

„Cu unul în plus” (România, 2018) este un scurtmetraj de 15 minute, în regia lui Valeriu Andriuță. Din distribuție fac parte Cristina Flutur, Iulia Lumânare, Claudiu Trandafir.

Marina, împreună cu cei trei copii, îi face o vizită surorii sale, pentru a-i spune că e însarcinată din nou şi că ar vrea să avorteze. Sora ei se oferă să adopte copilul, dar după ce insistă cu ideea, află că sarcina Marinei nu e tocmai una obişnuită: copilul este afectat de trisomie, potrivit sinopsisului, publicat de ICR.

Scurtmetrajul „Cu unul în plus” a fost selecţionat în Competiţia oficială de scurtmetraje a Festivalului Internaţional de Film de la Huesca, în anul 2018.

Valeriu Andriuţă este născut în Lazovosk, Republica Moldova. Cunoscut mai ales ca actor („Occident”, „După dealuri”), el semnează, ca regizor, „Chers amis”, „Salix Caprea”, „Eu sunt Dorin” şi „Cu unul în plus”. Scurtmetrajele „Chers amis”, Salix Caprea” și „Eu sunt Dorin” fac parte din trilogia lui Andriuță despre Republica Moldova.

Al treilea scurtmetraj pe care TVR Cultural li-l propune telespectatorilor joi seară este „Salix Caprea” (Republica Moldova, România, 2018), tot în regia și după scenariul lui Valeriu Andriuță, cu Vitalie Bantaş, Tudor Andronachi, Ion Arachelu și Olga Anghelici.

O localitate de provincie din Moldova. Primarul și polițistul satului îl „interoghează” pe un presupus hoț, când un apel telefonic schimbă radical mersul lucrurilor. Pentru a doua zi, se anunță o vizită a șefilor de partid și a unei delegații din America. Un singur lucru ar vrea să vadă înalții oaspeți: cum au crescut copacii de Salix Caprea, pe care i-au plantat pe toloaca satului cu câțiva ani în urmă, potrivit sinopsisului publicat pe site-ul Centrului Național al Cinematografiei din Republica Moldova.

„Salix Caprea” a câştigat Premiul Uniunii Cineaştilor din Moldova.

Drama „Eu sunt Dorin” (Republica Moldova, România, 2020) este cel de-al patrulea scurtmetraj difuzat de TVR Cultural în 11 iulie. Regia este semnată tot de Valeriu Andriuță, iar din distribuție fac parte Eugeniu Prisăcari, Ecaterina Ladin, Vitalie Bantaș. Scurtmetrajul are o durată de 23 de minute.

Dorin, un tânăr din provincie, se angajează, contra unei sume de bani, să susțină un examen de licență în locul unui alt student. Prins în caruselul unor relații sociale și umane deformate, Dorin are o noapte la dispoziție pentru a-și asuma identitatea celuilalt, potrivit sinopsisului, publicat de Centrul Național de Cinematografie al Republicii Moldova.

Vineri, 12 iulie, de la ora 22.00, TVR Cultural le propune telespectatorilor filmul „Parking” (2019), pe care regizorul Tudor Giurgiu îl descrie, într-un interviu pentru Institutul Cervantes, drept „o poezie a nopții”.

„Adrian, un poet din Sângeorz-Băi, emigrează ilegal în Spania anului 2002. Ajuns în Cordoba, se angajează paznic de noapte într-un parc auto, iar existența lui pendulează între imposibila poveste de dragoste cu o cântăreață spaniolă și dorul de casă și de familie. Călătoria lui în căutarea marii iubiri se va transforma într-o poveste surprinzătoare, sensibilă și plină de provocări”, este prezentarea filmului, pe canalul distribuitorului Transilvania Film.

„Parking” este inspirat din romanul „Apropierea”, de Marin Mălaicu-Hondrari.

În rolurile principale: Mihai Smarandache, Belen Cuesta, Ariadna Gil, Luis Bermejo, Carmen Florescu, Eric Frances, Manuel Bandera

Filmul a primit Premiul pentru regie „Lucian Pintilie”, în cadrul Galei Premiilor UCIN.

„Până la aceste critici (pozitive din presa spaniolă, n.r.), vedeam filmul ca pe un hibrid ciudat, al nimănui cumva, un film românesc, dar cu poveste spaniolă, vorbită în spaniolă, mă gândeam că publicul român nu se va regăsi în ea, nefiind ceva din universul nostru imediat de preocupări. În plus, o poveste despre un poet. La fel, în Spania mi se părea că nu o să intereseze, personajul fiind un român cu o istorie și cu o poveste de viață diferite de cele cu care sunt ei obișnuiți. Dar uite că m-am înșelat. Cineva scria că e un film făcut ca de un spaniol, dar despre o lume a marginalilor, mici povești de viață din periferii, pe care ei nu prea au văzut-o în cinemaul lor. M-au bucurat curiozitatea lor, faptul că au văzut o latură diferită a emigrantului, imaginea lui nefiind construită cu pedala pe același tip de realism pe care l-au făcut alții mult mai bine înainte, și special am evitat zona aceasta. Cei care sunt mai aproape de poezie, de lumea asta impregnată de magie, fantastică pe care am vrut să o redau, au apreciat și nivelul acesta”, explica Tudor Giurgiu, într-un interviu publicat pe blogul Institutului Cervantes.

Duminică, 14 iulie, de la ora 20.00, TVR Cultural le propune telespectatorilor un clasic al cinematografiei: drama „Suflete în ceață” („Quai des brumes”, Franța, 1938), regizată de Marcel Carné, cu o distribuție de excepție - Jean Gabin, Michèle Morgan, Michel Simon, Pierre Brasseur și Robert Le Vigan.

Scenariul a fost scris de Jacques Prévert, după romanul lui Pierre Mac Orlan, iar coloana sonoră îi aparține lui Maurice Jaubert.

Este considerat unul dintre primele filme noir.

Drama a primit „Premiul special pentru regie”, în cadrul Festivalului de Film de la Veneţia.

„În Le Havre, soldatul dezertor Jean Gabin, înfometat și falit, o întâlnește pe Michèle Morgan, cu bereta ei iconică și haina de ploaia plastifiată, alături de alte personaje fără căpătâi: plictisitul pictor Robert le Vigan, buticarul Michel Simon și „tipul dur”, pateticul Pierre Brasseur, reprezentantul realismului poetic. „Quai des brumes” a fost primul succes internațional, atât pentru regizorul Carné, cât și pentru Jacques Prévert”, notează MoMA, într-o prezentare a celebrei drame.

„În 1938, nici un film nu era mai revoluționar decât „Quai des brumes”. Cu scena de deschidere, în care un Jean Gabin murdar rătăcește pe un drum plin de ceață, s-a schimbat cinematografia franceză”, nota Dudley Andrews.

