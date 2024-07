„Utøya”, o dramă despre masacrul petrecut în Norvegia în 2011, în 22 iulie, la TVR Cultural. Regizorul Erik Poppe: Am vrut ca vocile tinerilor să rămână în memoria colectivă

Între 22 și 28 iulie, TVR Cultural le propune telespectatorilor să urmărească dramele „Utøya” (2018), despre masacrul petrecut în 2011 pe insula norvegiană, în care au fost ucise 77 de persoane, „Lemonade” (2018), debutul în lungmetraj al Ioanei Uricaru, despre experiența imigrării, „Ivana cea groaznică”, filmul Ivanei Mladenović despre o tânără prinsă între două culturi și comedia romantică „Pâine, gelozie și dragoste” (Italia, 1954), cu celebrii Vittorio de Sica și Gina Lollobrigida.

Luni, 22 iulie, de la ora 22.00, TVR Cultural difuzează drama „Utøya” (Norvegia, 2018), care a obținut Premiul Academiei Europene de Film pentru cea mai bună imagine și care s-a bucurat de o nominalizare la Ursul de Aur, de la Berlin, în anul 2018. Trailer-ul peliculei este disponibil aici.

Drama regizată de Erik Poppe îi are în distribuție pe Andrea Berntzen, Aleksander Holmen, Brede Fristad și Elli Rhiannon Müller Osbourne.

„Utøya” vorbește despre drama prin care au trecut victimele lui Anders Behring Breivik în timpul masacrului petrecut pe insula norvegiană Utøya, în timpul unei tabere a tineretului laburist. Povestea celor 72 de minute de groază este narată de Kaya (Andrea Berntzen), o fată de 19 ani, aflată pe insulă împreună cu sora ei. Pentru a documenta povestea, echipa a vorbit cu 40 de supraviețuitori.

În 22 iulie 2011, în Oslo, o explozie puternică declanşată de o maşină-capcană ucidea opt persoane. Două ore mai târziu, autorul atentatului ajungea pe insula Utøya, unde avea loc o tabără a tineretului laburist. Prinşi în capcană şi fără cale de scăpare, 69 de tineri au murit şi peste 100 au fost răniţi în urma atacului armat. La începutul lui 2024, Breivik a pierdut procesul cu statul norvegian, prin care cerea anularea izolării sale în închisoare, plângându-se că îi sunt încălcate drepturile.

„Nu a fost doar un atac asupra unor tineri. A fost un atac asupra democrației noastre. Am vrut să spun povestea din perspectiva tinerilor care au fost victimele, vocile lor să rămână în memoria colectivă”, a explicat regizorul Erik Poppe, pentru The New York Times. Totodată, regizorul a mai arătat că a decis să facă acest film pentru a atrage atenția asupra popularității în creștere a extremei drepte și pentru a sublinia consecințele materializării acestei ideologii.

Sursă imagine: imdb.com

****

Joi, 25 iulie, de la ora 22.00, TVR Cultural le propune telespectatorilor filmul „Lemonade” („Luna de miere”), în regia Ioanei Uricaru, pentru care a primit premiul pentru cel mai bun regizor, la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo (2018). Trailer-ul este disponibil aici.

În rolurile principale: Mălina Manovici, Dylan Smith, Steve Bacic.

Sursă: Facebook „Lemonade”

Este primul lungmetraj semnat de Ioana Uricaru și spune povestea unei femei de 30 de ani din România, asistentă medicală (Mara), care merge în SUA să lucreze pentru o perioadă fixă și se căsătorește cu un fost pacient, despre care află apoi că nu este omul bun pe care l-a crezut. Pe lângă asta, ofițerul de la Imigrări o hărțuiește sexual și este nevoită să se confrunte cu șocul cultural la tot pasul.

Filmul „Lemonade” a fost produs de Cristian Mungiu. Anterior, Ioana Uricaru a regizat un segment din „Amintiri din Epoca de Aur”, proiect coordonat de Cristian Mungiu, selecționat la Festivalul de la Cannes, iar actrița principală din „Lemonade”, Mălina Manovici, a jucat în „Bacalaureat”, film regizat de Cristian Mungiu.

„Să fii imigrant e o experiență traumatizantă, o situație foarte vulnerabilă. Sunt multe detalii care nu prea apar în filme sau în presă, dar care sunt relevante pentru orice imigrant, din oricare parte a lumii ar veni. Sunt atâtea lucruri care ți se întâmplă și pentru care nu ești pregătit! Știi că trebuie să ai permis auto, să vorbești engleză și să muncești din greu, dar multe alte lucruri care ți se întâmplă sunt echivalentul unui ciocan cu care cineva îți dă în cap zi de zi”, a explicat Ioana Uricaru, care a emigrat, la rândul ei, în SUA, în anul 2001.

Sursă: Facebook „Lemonade”

Întrebată, la premieră, de ce a ales titlul „Lemonade” pentru filmul ei, după ce, inițial, pelicula trebuia să se numească „Luna de miere”, Ioana Uricaru a explicat că „americanii au un proverb: «Când viața îți dă lămâi, fă din ele limonadă». Adică trebuie să scoți tot ce e mai bun dintr-o situație dezavantajoasă”, potrivit relatării Iuliei Blaga de la Festivalul de Film de la Berlin, publicată de Hotnews.

****

Vineri, 26 iulie, de la ora 22.00, TVR Cultural difuzează drama româno-sârbă „Ivana cea groaznică”, din 2019, în regia Ivanei Mladenović.

În distribuție: Ivana Mladenović, Luka Gramić, Gordana Mladenović, Miodrag Mladenović, Kosta Mladenović, Zivka Sorejević, Andrei Dinescu, Anca Pop.

Filmul spune povestea actriței sârbe Ivana, care lucrează și trăiește în România, dar, după o serie de probleme de sănătate, decide să-și petreacă vara pe malul celălalt al Dunării, în Kladovo, orășelul natal, înconjurată de familie.

Primarul îi propune să fie imaginea celui mai important eveniment local - Festivalul de muzică „Podul Prieteniei” - și, deși nu foarte convinsă, Ivana acceptă. Odată cu sosirea excentricilor săi prieteni de la București și pe măsură ce bârfele legate de povestea sa de dragoste cu un băiat mult mai tânăr se împrăștie în oraș, Ivana ajunge în pragul unei căderi nervoase.

Secvență din „Ivana cea groaznică”. Sursă imagine: Facebook

„Ivana trăiește pe pod: e și româncă, e și sârboaică. Asta cred că e ceva ce ni se întâmplă tuturor care plecăm de acasă, indiferent ce nație suntem”, explica regizoarea, la TVR.

„Ivana cea groaznică” a primit 12 nominalizări la Premiile Gopo, Premiul Special al Juriului „Filmmakers of the Present: Ciné+”, la Festivalul Internațional de Film de la Locarno (2019) și Golden Pram for Best Feauture Film, la Festivalul de Film de la Zagreb (2019).

Urmăriți mai jos un interviu acordat de Ivana Mladenovic realizatoarei Mirela Nagâț, pentru emisiunea „Cooltura”, în 2020:

****

Duminică, 28 iulie, de la ora 20.00, TVR Cultural îi invită pe telespectatori la comedia romantică „Pâine, dragoste și gelozie” („Pane, amore e gelosia”), un clasic italian, din 1954, în regia lui Luigi Comencini, cu celebrii Vittorio de Sica și Gina Lollobrigida.

Partea a doua a seriei lui Comencini, după „Pane, amore e fantasia”, difuzat la TVR Cultural în 21 iulie, urmărește relația comandantului Antonio Carotenuto (Vittorio de Sica) cu Annarella, în timp ce are grijă și de Maria (Gina Lollobrigida), femeia pe care a admirat-o în trecut și care acum este logodnica subalternului său, Pietro, detașat temporar în alt oraș.

Lucrurile se complică atunci când apar bârfe pe seama comandantului și a Mariei și când în oraș apare și tatăl copilului Annarellei.

Sursă imagini: imdb.com