Drama premiată „Spirala”, despre dificultatea de a lăsa în urmă trecutul, în 15 iulie, la TVR Cultural

Între 15 și 21 iulie, telespectatorii TVR Cultural pot urmări dramele „Spirala” (2021), „Epava” (2019) și „Monștri.” (2019) și comedia „Pâine, dragoste și fantezie” (1953).

Luni, 15 iulie, de la ora 22.00, TVR Cultural difuzează drama „Spirala”, filmul de debut al Ceciliei Felméri, care a obținut două premii, la Festivalul Internațional de Film de la Salonic și la Festivalul de Film de la Varșovia, în anul 2020.

Pelicula „Spirala” („Spiral”, coproducție Ungaria-România) este o dramă psihologică despre dificultatea de a lăsa în urmă trecutul.

Bence și Janka trăiesc pe malul unui lac, întreținându-se din taxa pe care o plătesc cei care vor să pescuiască aici. Totul pare să curgă armonios în acest aparent paradis, însă relația celor doi începe să se deterioreze și, odată cu ea, în mod bizar, viața din jurul lacului, potrivit sinopsisului publicat de revista online a Uniunii Cineaștilor din România, Aarc.ro. Trailer-ul este disponibil aici.

În rolurile principale, îi găsim pe Bogdan Dumitrache (Bence), Diána Magdolna Kiss (Janka) și Alexandra Borbély (Nora).

Alexandra Borbély. Sursă foto: Aarc.ro

Filmul a obținut mențiunea specială a juriului, în cadrul Festivalului de Film de la Varșovia, și premiul special al juriului, în secțiunea „Meet the Neighbors”, în cadrul Festivalului de la Salonic.

Diana Kiss. Sursă foto: Aarc.ro

„Am lucrat la proiectul acesta cinci ani și mă bucur că l-am dus la bun sfârșit și că îl pot arăta lumii, pentru prima dată, într-un festival de categorie A. E o experiență din care am învățat enorm și norocul meu a fost să am lângă mine o echipă minunată”, spunea Cecilia Felméri, despre filmul ei de debut, citată pe site-ul Aarc.ro.

Bogdan Dumitrache. Sursă foto: Aarc.ro

****

Joi, 18 iulie, de la ora 22.00, TVR Cultural difuzează drama românească „Epava” (2019), în regia lui Cornel Gheorghiță. Din distribuție fac parte Constantin Florescu, Bogdan Marhodin și Sorin Frâncu în rolurile principale. Trailer-ul este disponibil aici.

La 30 de ani de la Revoluţie, trei colegi de promoţie, regizori de film, se întâlnesc într-o noapte pe malul Mării Negre. Proiecţia celor trei filme studenţeşti realizate de ei le animă iluziile de odinioară. Cei trei îşi ascund sentimentul ratării în spatele vechilor imagini filmate, care au ruginit împreună cu epava de la Costineşti, lângă care cei trei s-au cunoscut în tinereţe, potrivit sinopsisului.

„Cred că sensibilitatea fiecărui individ este supusă, pe de o parte, vârstei pe care o are, dar şi epocii în care trăieşte. Aici (în film), este vorba despre amândouă. Am trăit schimbarea regimului din decembrie 1989 când aveam 30 de ani şi mi s-a părut că am trecut dintr-o lume în alta. Personajele din film se confruntă o dată cu schimbarea societăţii care a apărut în viaţa lor, dar şi cu îmbătrânirea personală. Dacă tinerii de astăzi sunt curioşi să afle câte ceva despre sensibilitatea părinţilor lor, precum şi a epocii în care au trăit aceştia, cred că vor descoperi asta şi în acest film. Protagonistul, la cei 30 de ani ai săi, trăieşte o maturitate independentă de sensibilitatea lui”, explica regizorul Cornel Gheorghiță, într-un interviu pentru Curierul Național, din anul 2019.

****

Vineri, 19 iulie, de la ora 22.00, TVR Cultural îi invită pe telespectatori să urmărească drama românească „Monștri” (2019), în regia lui Marius Olteanu. Filmul a fost răsplătit cu Premiul Gopo 2020 pentru cea mai bună actriță în rolul principal (Judith State). Trailer-ul, aici.

În rolurile principale: Judith State, Cristian Popa, Alexandru Potrocean, Șerban Pavlu, Dorina Lazăr.

„Monștri.” spune povestea a doi tineri, Arthur (Cristian Popa) şi Dana (Judith State), căsătoriți de mai bine de zece ani. După o noapte petrecută cu necunoscuţi, în mai puţin de 24 de ore, ei trebuie să decidă dacă a renunţa la celălalt nu este cumva cea mai mare dovadă de iubire.

Filmul reprezintă debutul în lungmetraj al lui Marius Olteanu, fiind dezvoltat din scenariul scurtmetrajului „Scor alb”, cu Ioana Flora și Alexandru Potocean.

„Monștri.” a avut premiaera mondială în cadrul secțiunii „Forum”, a Festivalului de Film de la Berlin (7-17 februarie 2019), potrivit aarc.ro.

Photo credit: Adi Marineci / Facebook „Monștri”

„Înainte de a începe să scriu scenariul pentru «Monștri.», am înregistrat mai multe interviuri cu oameni căsătoriți, întrebându-i despre iubire și despre ce și cum se schimbă cu timpul, despre ce provoacă dispariția iubirii, despre nevoia de a nu fi singur și despre compromisurile pe care le facem pentru asta, despre încercarea noastră, a tuturor, de a ne conforma standardelor care ne sunt impuse la orice nivel, în orice etapă. Aceste interviuri m-au adus mai aproape de personajele mele.

Dana și Arthur sunt doi nonconformiști care încearcă, în ciuda lor, să fie cum trebuie, pentru celălalt și pentru ceilalți”, a explicat regizorul Marius Olteanu, citat pe site-ul aarc.ro.

Photo credit: Adi Marineci / Facebook „Monștri”

****

Duminică, 21 iulie, de la ora 20.00, TVR Cultural difuzează filmul de cinematecă „Pâine, dragoste și fantezie” („Pane, amore e fantasia”, Italia, 1953), în regia lui Luigi Comencini, cu legendarii Vittorio de Sica și Gina Lollobrigida.

Pelicula a fost premiată cu Ursul de Aur, la Festivalul de Film de la Berlin, în 1955 și a primit nominalizări la BAFTA, pentru cea mai bună actriţă străină – Gina Lollobrigida, și Premiile Oscar - pentru scenariu.