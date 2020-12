Filmele de început de an pentru copii şi tineret

Iată ce filme de animaţie sau artistice sunt programate la TVR 1 special pentru copii şi adolescenţi în 1, 2 şi 3 ianuarie 2021

VINERI, 1 IANUARIE

La TVR 1, de la 9.35 - Colinda - film românesc de desene animate realizat în grafică 3D

Cei mai mici telespectatori pornesc în aventură alături de un copil obişnuit, din zilele noastre, obişnuit cu tehnologia şi internetul. Doar că atunci când el ajunge la bunici, la ţară, descoperă o altă lume, minunată, a măştilor şi poveştilor create de bunicul său.

Filmul a fost realizat în 2015 de producătorul şi graficianul principal Ion Octavian Frecea, iar la dublajul vocilor au participat actori cunoscuți: Tamara Buciuceanu Botez, Valentin Uritescu, Horațiu Mălăele.

La TVR 1, de la ora 10.10 – Inventatorul de jocuri (THE GAMES MAKER – Argentina, Canada, Italia, 2014)

Regia: Juan Pablo Buscarini

Cu: David Mazouz, Joseph Fiennes, Edward Asner, Tom Cavanagh



Film de aventuri, fantasy. Noua pasiune a tânărului Ivan Drago pentru crearea unor jocuri noi îl aruncă în lumea fantastică și competitivă a invențiilor de jocuri și îi aduce un duşman de temut: inventatorul Morodian, al cărui ţel este să distrugă orașul Zyl, fondat de către bunicul lui Ivan. Pentru a-și salva familia și a-l învinge pe Morodian, Ivan trebuie să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat să fii un inventator de jocuri.

Ce poate face un băiat al zilelor noastre, extrem de creativ, care se trezeşte prins într-un univers paralel de-a dreptul fantastuic, despruins chiar din imaginaţia sa. Cum îi poate convinge pe toţi cei din jurul lui că viitorul lor depinde acum numai de el, altfel universul imaginar cu ameninţările sale va deveni foarte real?



SÂMBĂTĂ, 2 IANUARIE



La TVR 1 de la ora 10.10 – Aventurile lui Mark Twain (THE ADVENTURES OF MARK TWAIN – SUA, 1985)

Regia: Will Vinton

Voci: James Whitmore, Michele Mariana, Chris Ritchie, Gary Krug



Film de animaţie, aventuri. Supărat pe răutatea şi egoismul oamenilor, scriitorul Mark Twain, ajuns la o vârstă venerabilă, porneşte într-o călătorie de pomină, la bordul unui balon cu aer cald, hotărât să vadă cu ochii lui celebra cometă Halley. Fără ştirea lui Twain, în balon s-au strecurat trei copii, nimeni alţii decât Tom Sawyer, Huckleberry Finn şi Becky Thatcher, care-l vor însoţi în marea aventură.

Un Gepetto modern porneşte în aventura vieţii alături de cele mai celebre personaje create de el. De aici şi până la cele mai năstruşnice întâmplări nu este decât un pas, unul chiar foarte mic ţinând cont că cei patru călătoresc cu un balon fermecat...

La TVR 1 de la ora 15.30

Toby şi Iepuraşul de Pluş (THE VELVETEEN RABBIT – SUA, 2009)

Regia: Michael Landon Jr.

Cu: Matthew Harbour, Jane Seymour, Una Kay

Voci: Ellen Burstyn, Tom Skerritt



Dramă family, după o carte scrisă de Margery Williams. După ce-i moare mama, micul Toby Morgan e trimis să-şi petreacă sărbătorile de iarnă cu o bunică destul de severă. Dar vacanţa tristă se transformă într-una magică, atunci când băieţelul descoperă un pod plin cu jucării – inclusiv un drăgălaş iepure de pluş - care prind viaţă ca să-l înveselească şi să-i dea curaj.

Margery Williams a devenit o scriitoare cunoscută de cărţi pentru copii încă de la vârsta de nouăsprezece ani, iar cariera sa de 41 de ani în acest domeniu a ridicat-o pe culmile celebrităţii. Dar dintre sutele de poveşti, Iepuraşul de pluş (The Velveteen Rabbit) - apărut în 1922, a devenit cel mai faimos, iubit şi celebru personaj al său.

DUMINICĂ, 3 IANUARIE

La TVR 1 de la ora 10.10

Cele patru diamante (THE FOUR DIAMONDS – SUA, 1995)

Regia: Peter Werner

Cu: Tom Guiry, Christine Lahti, Kevin Dunn



Dramă - bazată pe o poveste reală. Chris Millard, un băiat de 13 ani grav bolnav, este inspirat de legendele Cavalerilor Mesei Rotunde pentru a învinge răul invizibil care-l atacă. Imaginându-se drept un brav războinic, Chris înfruntă o vrăjitoare afurisită şi va reuşi să câştige cele patru „diamante”: Curaj, Înţelepciune, Cinste şi Putere.

Povestea reală a pornit de la profesoara care, la întoarcerea din vacanţă, le-a dat ca temă elevilor săi să scrie o compunere despre ce au făcut ei peste vară. Dar cum Chris Millard fusese internat tot acest timp pentru tratament, el a cerut permisiunea să scrie despre altceva. Aşa s-a născut fantastica poveste ce a stat la baza filmului, dar care a şi ajutat pe soţii Millard să înfiinţeze fundaţia „Cele patru diamante” pentru ajutorarea copiilor suferinzi de aceeaşi boală ca cea a fiului lor.



La TVR 1 de la ora 17.50

Secrete îngropate (HOLES – SUA, 2003)

Regia: Andrew Davis

Cu: Sigourney Weaver, Shia LaBoeuf, Jon Voight, Patricia Arquette



Film de aventuri. Urmărit de ghinion – consecinţa, pare-se, a unui vechi blestem aruncat asupra familiei lui – adolescentul Stanley Yelnats e acuzat pe nedrept de o infracţiune şi trimis într-o tabără de reeducare pentru minori. La Camp Green Lake, ocupaţia de bază a tinerilor deţinuţi este să sape gropi în pământul deşertic, pentru a-şi "clădi caracterul", după cum le repetă gardiana-şefă. Dar Stanley bănuieşte că această acţiune, aparent lipsită de sens, are un scop ascuns, mai ales când gardiana le ordonă băieţilor să fie atenţi la obiectele speciale pe care le-ar putea găsi. Împreună cu camarazii săi, Stanley pune la cale un plan de evadare, ca să dezlege misterul tunelurilor subterane.

Filmul are la bază cartea cu acelaşi nume semnată de Louis Sachar şi lansată în 1998. A câştigat aproape imediat inimile cititorilor dar şi a criticilor de specialitate, ceea ce a dus ca vânzările să aducă romanul în top şi să stea la baza unui film ce reuneşte câteva dintre cele mai mari nume de actori de la Hollywood.