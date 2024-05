Filme şi documentare cu lipici, pentru mari şi mici. De 1 Iunie, la TVR 1

Cum să fii „Fericit ca o pisică”... cum să păşeşti mereu pe „Strada Speranţei” şi să trăieşti într-o lume de basm, ca în „Castelul Crăiţei”. Ba chiar să îţi râdă sufletul când „Lassie se întoarce”. Pe 1 Iunie, descoperim secretul urmărind documentarul şi filmele programate de TVR 1.

Pentru cei mai matinali prichindei, părinţii şi/sau bunicii lor, programul special de 1 Iunie începe dis de dimineaţă, cu un documentar care va atrage multe priviri şi, evident, zâmbete şi aprecieri. „Fericit ca o pisică” (Heureux Comme Un Chat), documentarul producţie Franţa 2021, ne va umple sufletul de bucurie... pentru că ne prezintă, în toată spledoarea lor, nişte animale misterioase: pisicile!

Dintotdeauna, pisicile ne fascinează, sunt libere, sălbatice, independente, par permanent fericite! Începând cu mumiile egiptene până la pisicile vedete de pe reţelele sociale, documentarul explorează relaţia noastră privilegiată cu drăgălaşele feline şi încearcă să pătrundă secretul fericirii lor atât de transmisibile. Dacă vrem să avem o zi veselă, începem cu documentarul „Fericit ca o pisică”, realizat de Stéphane Krausz. Sâmbătă, de 1 Iunie, de la ora 07.00, la TVR 1.

La ora 9.30, pornim pe „Strada Speranţei” (România, 2016), şi facem cunoştinţă cu Lorenz, eroul filmului de animaţie cu acelaşi titlu. Lorenz e un băiat de 10 ani, care descoperă un pasaj secret spre o lume neştiută de sub lumea noastră. E doar începutul unei mari aventuri, puse la cale cu scopul de a salva muzica lumii.

Alături de trei prieteni muzicieni, de părintele Abbey și de cele două pisici ale lui, Lorenz trăieşte întâmplări incredibile în lumea secretă Havala. Acolo descoperă planul malefic al lui Marcus, un geniu care încearcă să transforme muzica lumii într-o sursă uriaşă de energie, pe care vrea s-o folosească pentru a deveni nemuritor. Lorenz şi prietenii lui primesc un ajutor neașteptat din partea unei fetițe pe nume Hava, singurul supravieţuitor al lumii subterane.

Filmul e regizat de Ştefan Buzea şi Alexandru Buzea, iar vocile personajelor sunt interpretate de actorii Cristi Iacob, Marius Stănescu, Şerban Duţă, Ionuţ Grama.

De la ora 17.00, tot la TVR 1, urmărim cel mai nou film semnat de regizorul Liviu Mărghidan – „Castelul Crăiței”, lansat pe marile ecrane din țară în noiembrie 2023. Lungmetrajul îi are în rolurile principale pe actorii Judith State, Dragoș Olaru, Adela Mărghidan, Radu Mărghidan. Distribuția este completată de Florentina Țilea, Mihaela Alexandru, Ionuț Achivoaie, Dan Bordeianu, Constantin Lupescu, David Neacșu, Viorel Păunescu.

O familie afectată de divorț se reuneşte, ca-n fiecare an, pentru o excursie la munte, dedicată cățărărilor şi menținerii unor relații apropiate între părinții divorțați şi cei doi copii care trăiesc în țări diferite: fata cu mama, stabilită in Franța, băiatul rămas în România, cu tatăl. Vacanța si planurile tuturor se modifică radical în momentul în care copiii dispar într-o expediţie clandestină către un refugiu montan, generând căutări tensionate, confruntări între adulți şi un deznodământ acut.

„Consider ca este primul film de acest gen din România, că nu a mai fost făcut altul atât de îndrăzneț. El nu se adresează neapărat doar montaniarzilor, ci tuturor iubitorilor de natură”, a declarat regizorul Liviu Mărghidan la lansarea filmului.

Ne vom bucura să vedem imagini ce-ţi taie respiraţia pentru că filmările au avut loc în zone extraordinar de frumoase de la noi din ţară, foarte cunoscute iubitorilor de drumeții și escaladă - zona Plaiul Foii, Zărnești, masivul Piatra Craiului (Cabana Curmătura, Colții Chiliei, Turnurile Dianei, Prăpăstiile Zărneștilor, Peștera cu lilieci, Malu' Galben, Brâul de Mijloc și refugiile Vârful Ascuțit, Speranței, Dianei, Șpirla), în iulie-august 2020 și august 2021.

Iar pentru seară, vă propunem o poveste simpatică despre prietenia dintre un băiat de 12 ani şi Lassie, o căţeluşă din rasa Collie. Filmul de aventuri „Lassie se întoarce acasă” (Lassie Come Home), producţie Germania, 2020, regia Hanno Olderdissen, cu Nico Marischka, Bella Bading, Sebastian Bezzel se vede de la ora 21.00, tot la TVR 1.

Florian are 12 ani și cea mai bună prietenă a lui este căţeluşa Lassie. Dar tatăl lui Florian îşi pierde slujba, iar familia este nevoită să se mute într-un apartament mai mic şi să renunțe la Lassie, totul spre disperarea băiatului.

Căţeluşa rămâne în grija contelui von Sprengel, dar, maltratată de administratorul domeniului, fuge de acolo şi începe o călătorie plină de aventuri, în căutarea lui Florian.