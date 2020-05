Filarmonica „George Enescu” - un nou concert de excepție - online

Joi, 21 mai, de la ora 19:00, Orchestra simfonică a Filarmonicii „George Enescu”, condusă de maestrul Christian Badea, îl are invitat pe solistul Liviu Prunaru, concertmaistru al Orchestrei Regale Concertgebouw din Amsterdam.

În program vor fi interpretate Concertul în la minor pentru vioară şi orchestră, op. 53 de Antonin Dvořák și Simfonia nr. 1, în do minor, op. 68 de Johannes Brahms.

„În deschiderea stagiunii 2019-2020, pe 4 octombrie 2019, am prezentat două lucrări de tradiție, îndrăgite de publicul Ateneului: Simfonia nr.1 de Johannes Brahms si Concertul pentru vioară de Antonin Dvorak. Sunt foarte bucuros, ca alături de Orchestra simfonică a Filarmonicii, să îl am partener artistic pe Liviu Prunaru, un muzician de excepție, un violonist de mare rafinament și eleganță artistică”, a afirmat dirijorul Christian Badea.

Violonistul Liviu Prunaru, concertmaistru al celei mai bine cotate orchestre simfonice din lume, Royal Concertgebouw Amsterdam, se bucură de dreptul de folosinţă asupra viorii de patrimoniu universal Stradivarius „Pachoud” din 1694.

Fie ca solist concertist, fie în recitaluri, Liviu Prunaru cântă frecvent în toate marile oraşe ale lumii şi este invitat în cadrul unor festivaluri prestigioase, ca cele din Bruxelles, Buenos Aires, Flandra, Evian, Atena şi Salzburg. Paralel cu activitatea artistică, Liviu Prunaru este implicat activ în domeniul pedagogic, fiind un valoros profesor de vioară al Academiei Menuhin.

Dedicat în egală măsură muzicii simfonice și operei, Christian Badea, prim-dirijor al Filarmonicii „George Enescu”, a concertat pe toate continentele și în cele mai importante săli și teatre de operă, printre care Metropolitan Opera (New York), Opera de Stat (Viena), Royal Opera (Londra), Carnegie Hall (New York), Suntory Hall (Tokio), Concertgebouw (Amsterdam). Cariera sa este marcată de colaborări importante cu artiști de referință ai timpului nostru - Leonard Bernstein, Mstislav Rostropovici, Placido Domingo, Renée Fleming, Natalie Dessay, Thomas Hampson. La Metropolitan Opera din New York a dirijat peste 160 de spectacole într-un repertoriu vast. De asemenea, a colaborat cu Teatro Colon din Buenos Aires. În anul 2012, Christian Badea a devenit dirijorul principal al Filarmonicii "George Enescu" din București și, în același an, a înființat Fundația Română pentru Excelență în Muzică.

Filarmonica „George Enescu” a deschis la începutul lunii aprilie, o stagiune specială, online, punând la dispoziția publicului unele dintre cele mai importante concerte înregistrate în ultimii ani, pentru a contribui, prin muzică, la lupta pe care umanitatea o duce împotriva COVID-19.

Astfel, Filarmonica „George Enescu” s-a alăturat marilor instituții muzicale ale lumii, Metropolitan Opera, Teatrul Balșoi, Berliner Philharmoniker, dar și din România, care au înțeles, în această perioadă de criză, că prin accesul liber la cultură, prin difuzarea unor înregistrări de concerte și spectacole online, contribuie la o mai mare unitate și înțelegere între oameni.

Astfel, înregistrarea concertului din 4 octombrie 2019 va putea fi ascultată joi, 21 mai, începând cu orele 19.00, pe canalele online ale Filarmonicii „George Enescu”: site, Facebook și YouTube. Accesul pe toate aceste canale online este gratuit timp de 48 de ore.

Valentina Băințan