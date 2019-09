Festivalul Internațional de Folclor „PEŞTIŞORUL DE AUR” - la TVR 3

Marţi, 17, 24 septembrie şi 1 octombrie, de la ora 19.00, la Cântec şi poveste, urmăriţi la TVR 3 evenimentul care, ajuns la cea de-a XXVII-a ediţie, adună în acest an peste 1.500 de artişti din 12 ţări: Argentina, Armenia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, Republica Macedonia, Norvegia, România, Ucraina şi Vietnam.

„Am ajuns, iată, la cea de-a XXVII-a ediție a acestui festival important pe harta internațională a evenimentelor de gen! De la prima ediție, în 1992, o inițiativă a Ansamblului «Dorulețul», am izbutit ca de la an la an să fim mai exigenți atât în selectarea participanților, cât și în cadrul jurizării. Ne străduim – și sunt motive clare să considerăm că reușim – să cultivăm gustul publicului pentru autentic și tradiție. De asemenea, participanții la festival (fie aceștia din țară sau de peste hotare) fac cunoștință cu frumusețile Deltei Dunării. Suntem încredințați că pentru toată lumea – participanți și spectatori, deopotrivă – «Peștișorul de Aur» va fi și în acest an o mare sărbătoare!”, a declarat presei prof. Ştefan Coman, managerul Ansamblului Artistic „Baladele Deltei”.

Evenimentul este organizat de Consiliul Judeţean Tulcea, Primăria Municipiului Tulcea, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, Consiliul Judeţean Tulcea, Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea şi Palatul Copiilor Tulcea.

"Festivalul-Concurs Internațional de folclor «Peștișorul de Aur» transmite de la o generaţie la alta moştenirea culturală autentică, cu viziunea populară a fiecărei naţii asupra trecutului, prezentului şi a viitorului lumii. Este un amestec de mituri, de tradiţii, de valori şi de principii care îi conferă individului o identitate etnică sau naţională, îl ajută să se descopere şi să se integreze”, a adăugat managerul Ştefan Coman.