Festivalul Internațional de Film de Animație Animest la a XV-a ediție | VIDEO

Unul dintre cele mai populare evenimente dedicate animației, "Animest", revine în perioada 9-15 noiembrie cu o ediție online, adaptată noului context global.

În ciuda perioadei dificile pe care o traversează industia cinematografică, și nu numai, din cauza pandemiei de coronavirus, organizatorii Animest au găsit o soluție pentru a nu anula festivalul, propunând spectatorilor o nouă formulă de vizionare. Astfel, cele mai așteptate și cele mai premiate producții ale anului, dar și filme de arhivă, din istoria celor 100 de ani de animație românească, vor rula online fiind difuzate pe platforma de streaming a festivalului.

Pentru prima dată în istoria evenimentului, filmele incluse în selecția oficială vor putea fi urmărite din întreaga țară, prin intermediul noii versiuni a platformei animest.ro.

Selecția de anul acesta cuprinde nu mai puțin de 380 de filme de lung și scurtmetraj care vor putea fi vizionate de acasă, de oriunde din România. Proiectele dedicate industriei, întâlnirile cu creatorii filmelor prezentate, expozițiile și evenimentele speciale cu care Animest și-a obișnuit publicul vor avea loc și în acest an, în ciuda tuturor dificultăților, parte dintre ele fiind organizate prin intermediul platformelor de streaming.

,,2020 este un an interesant pentru toată lumea. Ne-a silit să ne gândim la o groază de chestii. Ne-a făcut să ne gândim la impactul pe care îl avem asupra lumii. Ne-a făcut să ne gândim la rolul nostru în comunitate şi ne-a făcut să ne gândim la hârtie igienică şi moarte. De ultimul subiect m-am legat în spotul pentru a 15-a ediție Animest, considerând că, într-un fel sau altul, suntem într-o stație de autobuz cu toții, așteptând ceva incert ce nici nu știm dacă o să vină sa nu. Dar nu suntem singuri, în stație mai aşteaptă şi Moartea. Se află şi ea acolo cu treburile ei, iar atitudinea noastră faţă de dânsa ar putea avea un impact asupra locului în care ne duce următorul autobuz. Până una alta, să urmărim o selecție mişto de animații care vorbesc despre noi și despre marea stație de autobuz în care ne aflăm cu toții.’’, subliniază regizorul și animatorul Paul Mureșan, cel care a realizat spotul oficial Animest.

100 DE ANI DE LA PREMIERA PRIMULUI FILM ROMÂNESC DE ANIMAȚIE

La aniversarea a 100 de ani de la premiera pe marele ecran a primului film românesc de animație, Festivalul Internațional de Film de Animație Animest organizează o amplă retrospectivă dedicată celor mai importante momente din istoria cinematografiei animate autohtone.

Sub umbrela #ScreeningHistory, campania de imagine a celei de-a XV-a ediții reunește câteva dintre cele mai îndrăgite personaje create de artiștii români ai secolului, invitând iubitorii de film de animație să descopere o selecție amplă de filme de arhivă, titluri care s-au remarcat în ultimii ani în secțiunea dedicată filmelor autohtone, dar și schițe și ilustrații din colecțiile celor mai importanți creatori români din istorie.

Sunt puțini cei care știu că acum 100 de ani, mai exact pe data de 4 aprilie 1920, la Cinematograful Militar din București, spectatorii urmăreau pentru prima dată în istorie un film românesc de animație: “Păcală în lună”, cea dintâi dintr-o serie de peste 80 de creații ale artistului Aurel Petrescu. Filmul era anunţat în presă ca o „comedie bufă cu desene animate" și avea să se bucure de un real succes, deschizând un nou capitol în istoria cinematografiei autohtone. Filmul nu s-a păstrat în arhive, dar povestea lui va putea fi cunoscută într-o expoziție dedicată, alături de o amplă colecție de postere ale filmelor lansate în ultima sută de ani, precum și o selecție specială de pelicule, curatoriată de criticul de film Dana Duma.

Nu vor lipsi de la această ediție specială nici producțiile recente, creații ale celor mai importanți artiști animatori contemporani. O selecție #BestOf cu filme incluse în Competiția Românească de-a lungul celor 15 ani de Animest va completa retrospectiva aniversară, conturând o imagine de ansamblu asupra evoluției industriei autohtone. Și cei mai tineri dintre spectatori vor avea ocazia să exploreze această istorie fascinantă, printr-o călătorie în timp documentată de Radu Vasile Igazsag și povestită de Horațiu Mălăele.

Iubitorii de animație din București vor avea parte și de experiențe offline la această ediție hibrid. La împlinirea a 100 de ani de la proiecția pe marele ecran a primului film românesc de animație, festivalul îi dedică evenimentului aniversar o expoziție spectaculoasă, găzduită de Rezidența BRD Scena9 (I. L. Caragiale 32). O secțiune dedicată filmului “Păcală în lună”, cu lucrări realizate de artiștii Maria Bălan, Maria Surducan și Hybrid Lab, alături de o amplă colecție de postere ale filmelor lansate în ultima sută de ani și o selecție specială de filme - instalație video curatoriată de criticul de film Dana Duma, vor putea fi admirate în perioada 7-22 noiembrie, cu intrare liberă.

Vernisajul va avea loc vineri, pe 6 noiembrie, de la ora 19:00. Printre titlurile incluse în cele două programe dedicate momentului aniversar se numără celebrul „Haplea”, realizat în 1927 de Marin Iorda – primul film românesc de animație care s-a păstrat în arhive, „Scurtă istorie „(1957), animația care l-a transformat pe Ion Popescu Gopo în primul artist român câștigător al unui Premiu Palme d’Or, și alte scurtmetraje animate din Arhiva Națională de Filme.

COMPETIȚIA DE SCURTMETRAJE

Dezvoltarea și promovarea industriei de film de animație din România se numără printre principalele obiective Animest, iar festivalul celebrează și în acest an creația autohtonă printr-o secțiune competițională dedicată.

Un număr record de scurtmetraje au fost înscrise în Competiția Românească, 21 dintre acestea fiind incluse în selecția autohtonă și concurând pentru premiul secțiunii. Prezențe constante în secțiunile dedicate sau animatori aflați la debut, creatorii lor s-au întrecut în abordări curajoase și imagini captivante, povești inspirate din întâmplări reale sau fantezii abstracte ilustrate spectaculos.

Filmele care concurează la premiul secțiunii, dar și alte 2 scurtmetraje de excepție, prezentate în afara competiției, vor fi difuzate online, pe platforma de streaming a festivalului.

În primăvara acestui an, întreaga planetă s-a oprit, iar viețile tuturor s-au mutat în interior, în siguranța propriilor case. Perioada de izolare a inspirat-o pe Maria Brudașcă, regizoarea “Windows 2020” – o serie de micro-povești animate care explorează relațiile pe care le descoperim prin intermediul ferestrelor.

Despre ,,acasă’’ vorbește și producția “Invizibilii” (r. 4inaroom), în care protagonista se simte prinsă între întâmplări și gânduri puse în mișcare fără voie, pe măsură ce spațiul își dezvăluie misterele și enigmele nerezolvate. “Monolith” (r. Alexandru-Andrei Popa) explorează dimensiuni și mai profunde ale psihicului, scoțând la lumină noi întrebări despre confortul și dorința umană.

Limita dintre realitate și visare stă la baza multora dintre abordările creative ale artiștilor români prezenți la această ediție. În “Capăt de linie”, regizorul Mihnea Vlad construiește un traseu între viața cotidiană și dimensiunea absurdă a visării, iar în „Firul roșu” (r. Alexandra Fuscaș) protagonistul primește un indiciu care-l va conduce către o descoperire uimitoare. Regizorul Bajkó Zsolt ilustrează un “Vis urât”, iar în “Căutare” (r. Erdős Tamás), oricine poate visa. Chiar și o ciupercă ce posedă puteri magice și își dorește cu ardoare să poată vorbi, pentru a putea trăi o viață reală.

În “Moartea și Cavalerul” (r. Radu Gaciu), distins cu o Mențiune specială la TIFF, protagonistul, închis în turnul său, este trezit de o șoaptă sinistră. Stările de neliniște și angoasă au inspirat-o și pe Adela Holdon să creeze “Yellow Mood”, un film în care emoțiile negative iau forma unui monstru.

La rândul său, protagonistul filmului “Oaspeții” (r. Răzvan Aprozeanu), experimentează o metamorfoză bizară după cel care primește în dar un ceas capabil să transforme lumea reală într-un univers paralel, mult mai întunecat. În scurtmetrajul “Să-nceapă petrecereaaa!” (r. Amalia-Ioana Cîmpeanu), o tânără artistă este ajutată de pisicile ei să-și regăsească identitatea și creativitatea.

O întâmplare neobișnuită alertează populația unui trib nedescoperit din Africa în “Undiscovered Tribe Chant” (r. Adrian Cârciova), iar în “Cartierul”(r. Călin Gherghevici), situații neprevăzute îi împiedică pe doi prieteni dintr-un cămin studențesc din București să asculte la radio meciul echipei de fotbal favorite. Josh, un copil de 6 ani, descoperă în “Thank You For Your Teeth!” (r. Horia Cucută, George ve Gänæaard) că pentru fiecare dinte pierdut primește cinci dolari. Face un calcul rapid și înțelege că are o întreagă bicicletă în gură. Proiectul acestui film a participat anul trecut la secțiunea “Pitch, please!” a festivalului, unde a primit consultanță de specialitate.

“Vaginas” (r. Andreia Dobrotă) este un tribut adus frumuseții anatomiei umane, iar “Sasha și Petre” (r. Luca Istodor) ilustrează povestea de iubire a doi bărbați, în perioada în care România pedepsea homosexualitatea prin lege. “Redsun” (r. Călin Ene) vorbește despre un moment critic dintr-o istorie ipotetică a omenirii, ridicând atât problema originii noastre, cât și a grijii pe care o purtăm planetei. Despre pericolul în care se află mediul înconjurător vorbește și “Yellow” (r. Adrian Băluță), o incursiune în vastele teritorii oceanice, care ne amintește că, pentru Pământ, orice moment poate însemna ,,prea târziu’’. Timpul este și laitmotivul filmului “I'll Call You Later” (r. Maria Scutaru), care vorbește despre cât de diferit percepe fiecare dintre noi ideea de ,,mai târziu”, un film care se bucură deja de un circuit festivalier promițător.

Regizoarea Elena Ciolacu transpune în imagini “O poveste despre Vlad Țepeș Drăculea”, înlocuind legendele populare cu fapte istorice, relatate de Ștefan cel Mare fiului său. Despre o personalitate marcantă vorbește și “Joannes Kájoni” (r. Szász Zsolt, Hátszegi Zsolt, Csont Zsombor), povestea unui călugăr care a trăit acum 390 de ani.

În afara competiției vor fi prezentate în acest an două filme: “Miroir”, cel mai nou scurtmetraj al Laurei Pop, câștigătoarea Premiului Competiției românești în 2018, și “Candy Can”, semnat de Anton Octavian și produs de studioul Safe Frame, peliculă selectată în competiția internațională a ITFS, Festivalul Internațional de Animație de la Stuttgart, în mai 2020.

Biletele pentru fiecare proiecție în parte vor putea fi achiziționate online, în avans, direct din secțiunea Cinema virtual, iar fanii evenimentului își vor putea procura din același loc unul dintre cele 100 de abonamente în baza cărora se vor bucura de acces nelimitat la tot conținutul prezentat la această ediție.

Pentru a păstra cât mai mult din atmosfera festivalului, programul disponibil de astăzi, online, va fi respectat întocmai, spectatorii având posibilitatea de a începe vizionarea în maximum 60 de minute de la ora anunțată.

***

Surse foto: A1, Movienews

Un articol de Irninis Miricioiu