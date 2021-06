Faţa nevăzută a show-ului „Vedeta populară”, într-o ediţie „best of”, la TVR1

Au fost concurenți parcă mai talentați și mai dornici ca niciodată să demonstreze că folclorul are un viitor. Alături de Iuliana Tudor, într-o ediţie best of, ne bucurăm de cele mai bune momente ale sezonului 6 „Vedeta populară”. Duminică, 27 iunie, ora 21.00, la TVR 1.