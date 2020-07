Fabrica de vise, la Spectacolul lumii

Călătorul Ioan Grigorescu ajunge la Hollywood. Joi, 30 iulie, și vineri, 31 iulie, de la ora 22.00, la TVR 3!

În săptămâna aceasta, ’’Spectacolul Lumii’’ vă propune să descoperiți – din punctul de vedere subiectiv al autorului său, firește – ’’Fabrica de Vise’’, să facem o incursiune în lumea unei invenții europene, care a devenit aproape imediat un simbol american: Ioan Grigorescu face un popas la Hollywood pentru următoarele două episoade, care s-ar putea situa sub semnul unui citat pe care ni-l împărtășește:

’’... Filmele noastre nu au descris sau investigat America. Ele au inventat-o pur și simplu. Au imaginat visul american și ne-au obligat să-l împărtășim. Iar noi toți am făcut-o cu bucurie, pentru că visul era pe măsura Americii, și pentru că nu existau alte vise care să le fi înlocuit pe cele ale filmului” (Michael Wood, în episodul ’’Călcând pe stele’’, joi, 30 iulie, de la ora 22:00, la TVR 3)

Istoria cinematografului hollywoodian, așa cum o povestește Ioan Grigorescu, este surprinzătoare și emoționantă. De la micile fapte diverse ale începutului – apariția studiourilor tocmai în acest loc, în preajma relativ recentului dobândit oraș Los Angeles, sau mai bine zis Pueblo de la Nostra Senora Reina de Los Angeles, cum era numele său de origine, a fost determinată de climatul special de blând, care face posibile filmările exterioare tot timpul anului - și până la emoția cu care călătorul caută pe Calea Gloriei, stelele cu numele vedetelor sale favorite, fiecare pas și gând par să facă parte din întâlnirea cu un vis.

Ce altceva e Hollywood dacă nu o ’’Fabrică de vise”?

’’Locul își are legendele lui, în care nu o dată pasiunile s-au prefăcut în patimi”. Aici și timpul are o altă măsură: a douăzeci și patra parte din secundă. La vremea începuturilor, cinematografele erau niște fastuoase săli de teatru, de multe ori împodobite ca niște temple sau palate din ’’O mie și una de nopți’’, iar în serile de premieră se umpleau de fracuri și strălucitoare rochii de seară. Era vremea trenurilor ’’de mare viteză’’, care străbăteau cu 120 km. pe oră distanța dintre New York și Los Angeles în trei zile și trei nopți...

Păpuși, machete și iluzii, figuri de ceară și Marlyn Monroe din carton, de multe ori, în prezent, somptuosul decor e doar un kitsch, care umple însă visele turiștilor. Ioan Grigorescu se lasă prins în joc, trece la rând cu spectatorul obișnuit porțile celebrelor studiouri Universal, create în 1912 și deschise publicului din 1946, printr-o inspirată lovitură de imagine, și ne invită să ne întâlnim cu ’’Coșmarul Fabricii de Vise’’ (vineri, 31 iulie, ora 22:00, la TVR 3) într-un tur al parcului de distracții pe care Universal Studios îl propune publicului, să ne lăsăm antrenați ca niște copii mari ce suntem în fricile și bucuriile întâlnirilor cu decoruri ale unor celebre producții cinematografice, fie că e vorba de o inundație trăită (aproape) pe viu într-un sat mexican, de simularea unui cutremur, de fiorul groazei trăit în ’’Jurassic Park’’, sau cel mult mai subtil dar la fel de înfricoșător cu care pătrunzi în universul lui Hitchcock...

Și încă o idee, la fel de înfricoșătoare. ’’Fabrica de vise produce ce se cumpără. Altfel ar da faliment’’.

Cristina Oancea