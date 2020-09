Expoziția de fotografie “Transfăgărășan” la Institutul Cervantes

Vernisajul expozitiei de fotografie, aparţinând artiştilor spanioli Amaia Molinet şi Eriz Moreno, va avea loc în prezența autorilor, pe 6 octombrie, la Sala de Expoziţii a Institutului Cervantes.

Expoziția va fi accesibilă spre vizitare cu patru zile mai devreme, pe 2 octombrie, dată care marchează totodată și deschiderea oficială a Institutului Cervantes pentru a permite accesul publicului.

Astfel, pe lângă evenimentele culturale, Institutul va relua și programul cursurilor de limbă destinate tuturor celor care doresc să învețe sau să aprofundeze limba lui Cervantes.

"Am decis să reluăm contactul direct cu publicul şi facem acest lucru respectând cu stricteţe măsurile de siguranţă şi prevenţie stabilite de autorităţi. Am implementat controlul accesului şi am creat fluxuri de acces diferite pentru intrarea şi ieşirea din spaţiile noastre, precum şi mijloace de dezinfecţie pentru spaţii şi persoane. Am adaptat numărul de locuri în interiorul sălilor destinate evenimentelor culturale în acord cu prevederile în vigoare, cât şi în interiorul sălilor de curs - numărul de cursanţi va fi între 5 şi 7, în funcţie de dimensiunea sălii de curs. Am depus toate eforturile şi speranţele pentru a pregăti acest nou început de curs academic, dar suntem conştienţi că nu va fi uşor. Contăm nu doar pe colaborarea dumneavoastră, ci şi pe empatie şi implicare. Vă mulţumim şi sperăm să vă revedem la sediul Institutului Cervantes, unde sunteţi, ca întotdeauna, bineveniţi", a declarat Jorge Jimenez-Zumalacarregui, directorul Institutului Cervantes din Bucureşti, potrivit unui comunicat transmis Agerpres.

Primul eveniment cu prezenţă, desfăşurat în Sala de Expoziţii a Institutului Cervantes din Bucureşti, va fi expoziţia de fotografie "Transfăgărăşan", aparţinând artiştilor spanioli Amaia Molinet şi Eriz Moreno. Aceasta va fi accesibilă publicului până pe 16 noiembrie.

Despre expoziție, artista Amaia Molinet spune: “Dincolo de impunerea unei forme dreptunghiulare bidimensionale care este implicită pe suportul fotografic, m-am gândit la această călătorie ca încercând să rezolv o ecuație complexă. M-am lăsat purtată de formele și materialele sugestive care formează acest peisaj ciudat pentru a compila apoi toate aceste elemente pe un grup de fotografii în care mi-am amestecat gândurile și experiențele personale în contrast cu limitarea mediului fotografic. Rezultatul acestui proces este un număr de amprente pe hârtie specială”.

Însă, pe lângă evenimentele la care publicul este invitat să participe, Institutul Cervantes continuă și seria evenimentelor online precum difuzarea mai multor serii de filme (selecţii de la Festivalul de fim de dans FIVER, programul "Nuevas Cinefilias", o selecţie de scurtmetraje LGBTI, o serie de proiecţii de film şi literatură dedicate celebrării centenarului naşterii scriitorului uruguayan Mario Benedetti ş.a.), un recital de saxofon solo susţinut de tânărul muzician spaniol Borja Sanchez Solis.

Totodată, pentru cei care se află în imposibilitatea frecventării cursurilor cu prezență fizică, Institutul Cervantes a pregătit o serie de cursuri de limbă desfășurate online, gândite pe mai multe niveluri de pregătire și structurate din dorința de a menține un grad ridicat de difuzare și de accesibilitate pentru toți cei îndrăgostiți de spaniolă.

Biblioteca nu va avea activitate cu prezenţă până la finalul acestui an, toate urmând a se face online, prin mesaj trimis la adresa de mail: bibbuc@cervantes.es.

***

Surse foto: pagina de Facebook a Institutului Cervantes, amaiamonlinet.com

Un articol de Irninis Miricioiu