Evita

Evita - SUA, 1996

Regia Alan Parker

Cu: Madonna, Antonio Banderas, Jonathan Pryce, Jimmy Nail

* Dramă muzicală, adaptare pentru ecran a musical-ului compus şi produs de Andrew Lloyd Webber şi Tim Rice în 1978. Eva Duarte, o tânără dintr-o familie modestă, îşi părăseşte orăşelul de provincie pentru Buenos Aires, în compania cântăreţului Agustin Magaldi. Devine amanta şi mai târziu soţia preşedintelui Juan Peron, pe care-l secondează în consolidarea celei mai populare dictaturi din istoria Argentinei, transformându-se într-o eroină pentru poporul argentinian.

*Premiul Oscar pentru cea mai bună melodie originală ("You Must Love Me")

*3 premii Globul de Aur-pentru cel mai bun film (categoria musical/comedie), cea mai bună actriţă (Madonna), cea mai bună melodie originală ("You Must Love Me")

XX ACEST PROGRAM ESTE INTERZIS COPIILOR SUB 12 ANI (12)