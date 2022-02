Eurovision România şi-a ales finaliştii

La finalul primului show al Selecției Naționale 2022, juriul a anunţat, în direct la TVR, cei zece finalişti care vor concura pentru un bilet spre scena Eurovision Song Contest de la Torino.

Juriul a ales cele zece piese calificate în ultimul act al Selecţiei Naţionale

Ilinca, reprezentanta României la ESC 2017, a susținut un recital în show-ul semifinalei

Marea finală va fi pe 5 martie, în direct la TVR 1, TVR Internaţional, TVR Moldova şi pe TVR+, de la ora 21.00.



Alex Parker & Bastien – „All this love”, Andrei Petruș - „Take me”, Cream, Minodora și Diana Bucşă – „România mea”, Dora Gaitanovici – „Ana”, Gabriel Basco – „One night”, Kyrie Mendél – „Hurricane”, MØISE – „Guilty”, Petra – „Ireligios”, Vanu - „Never give up”, și WRS – „Llamame” sunt câștigătorii serii. Ei continuă parcursul în Selecția Națională și vor concura în marea finală.





Ilinca Băcilă, reprezentanta României la ESC 2017 – Kiev, a susținut, alături de sora ei, recitalul serii, „un mix de Eurovision interpretat într-o cheie personală”.





„Ardelean Show”, „Zitti e buoni” - piesa câștigătoare la ediția 2021, „Yodel it” – locul 7 la ESC 2017, „Shum” – melodia Ucrainei la Eurovision 2021, Toy – laureata Eurovision 2018 și „Begging”, piesa care i-a făcut cunoscuți la nivel internațional pe Maneskin, câștigătorii ESC 2021, au răsunat pe scena din studioul 3 al TVR, în timp ce concurenții așteptau, cu emoție, decizia juriului.



La finalul serii, jurații Selecției Naționale - Alexandra Ungureanu, Ozana Barabancea, Randi, Cristian Faur şi Adrian Romcescu - au anunțat finaliștii ediției 2022 Eurovision România.



Ultimul act al concursului va avea loc sâmbătă, 5 martie, în direct și în exclusivitate la TVR 1, TVR Internaţional, TVR Moldova şi pe TVR+, de la ora 21.00, când vom afla piesa care va reprezenta România la concursul internațional.





Despre Eurovision:

Eurovision Song Contest 2022 va avea loc în Italia, la Torino, cu semifinalele pe 10 şi 12 mai şi finala pe 14 mai 2022. România va intra în concurs joi, 12 mai, în partea a doua a Semifinalei cu numărul 2.



Sub sloganul „The sound of beauty”, Eurovision Song Contest 2022 va aduce, pe scena din Torino, reprezentanţii celor 41 de ţări înscrise în competiţie: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Țărilor de Jos, România, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Ucraina şi Marea Britanie.



Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată de EBU - cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. European Song Contest (ESC) se desfăşoară în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume, fiind transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.



Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).





***



Pentru alte informaţii, vă rugăm să ne scrieţi la: eurovision.romania@tvr.ro sau cristian.acatrinei@tvr.ro.



Echipa Eurovision Romania



Foto: Daniel Faluvegi/TVR





Eveniment susținut de Catena, ShieldUP și Auchan