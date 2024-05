Eurovision 2024: ordinea de desfășurare a Marii Finale | VIDEO

A fost stabilită ordinea de desfășurare pentru Marea Finală a celei de-a 68-a ediții Eurovision Song Contest, care va avea loc sâmbătă, 11 mai.

Marea Finală va avea loc în seara de sâmbătă, 11 mai, iar ordinea de desfășurare a acesteia a fost decisă în primele ore după terminarea cei de-a doua semifinale.

Ordinea de desfășurare a Marei Finale este:

1. Suedia - Marcus & Martinus: De neuitat

2. Ucraina - alyona alyona & Jerry Heil: Teresa & Maria

3. Germania - ISAAK: Always On The Run

4. Luxemburg - TALI: Luptător

5. Olanda - Joost Klein: Europapa

6. Israel - Eden Golan: Uragan

7. Lituania - Centura Silvester: Luktelk

8. Spania - Nebulossa: ZORRA

9. Estonia - 5MIINUST X Puuluup: (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

10. Irlanda - Bambie Thug: Doomsday Blue

11. Letonia - Dons: Hollow

12. Grecia - Marina Satti: ZARI

13. Marea Britanie - Olly Alexander: Dizzy

14. Norvegia - Gåte: Ulveham

15.Italia - Angelina Mango: La Noia

16. Serbia - TEYA DORA: RAMONDA

17. Finlanda - Windows95man - No Rules!

18. Portugalia - iolanda: Grito

19. Armenia - LADANIVA: Jako

20. Cipru - Silia Kapsis: Liar

21. Elveția - Nemo: The Code

22. Slovenia - Raiven: Veronika

23. Croația - Baby Lasagna: Rim Tim Tagi Dim

24. Georgia - Nutsa Buzaladze: Firefighter

25. Franța - Slimane: Mon Amour

26. Austria - Kaleen: We Will Rave

Puteți asculta toate cele 37 de melodii ale Eurovision 2024 prin serviciul dvs. de streaming preferat sau puteți viziona videoclipurile muzicale pe canalul YouTube.

Sursa: eurovision.tv