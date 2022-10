Eurovision 2023: Liverpool va găzdui Eurovision Song Contest 2023

Eurovision Song Contest 2023 va fi găzduit la Liverpool, Regatul Unit.

S-a dezvăluit că Liverpool va găzdui următoarea ediție a Eurovision Song Contest la M&S Bank Arena. Decizia vine după mai multe runde de selecție a diferitelor orașe din Regatul Unit, deoarece câștigătorii din Ucraina ai concursului nu au putut să găzduiască. Eurovision 2023 va avea loc pe 9, 11 și 13 mai.

Ultimele două orașe de pe lista scurtă au fost Glasgow și Liverpool, după ce Birmingham, Leeds, Manchester, Newcastle și Sheffield nu au fost selectate.

Supraveghetorul executiv al Eurovision Song Contest, Martin Österdahl, a comentat:

Liverpool este locul ideal pentru a găzdui cea de-a 67-a ediție Eurovision Song Contest în numele Ucrainei.

Orașul este sinonim cu muzica și Liverpool Arena depășește toate cerințele necesare pentru a pune în scenă un eveniment global de această amploare. Am fost foarte impresionați de pasiunea de care orașul a dat dovadă îmbrățișând Concursul și de ideile lor în legătură cu felul în care îi vor plasa pe câștigătorii de anul trecut, din Ucraina, în prim-plan, când mii de fani vor veni în luna mai.

Acesta va fi primul Eurovision Song Contest care se va desfășura în Marea Britanie din ultimii 25 de ani și, pe măsură ce colaborăm cu postul de televiziune gazdă, BBC, pentru a sărbători victoria Ucrainei, această producție unică promite să fie într-adevăr una specială.”

Liverpool este cunoscut la nivel global drept locul de naștere al trupei Beatles, precum și evenimente muzicale precum Africa Oyé, Liverpool International Music Festival și Sound City. Orașul găzduiește puțin sub 500.000 de oameni și este cunoscut pentru locațiile sale emblematice muzicale și evenimentele culturale. Orașul este conectat la lume prin Aeroportul Liverpool John Lennon.

M&S Bank Arena a fost deschisă în 2008 și are o capacitate de până la 10.600 de persoane așezate sau 11.000 în picioare. Arena a găzduit o varietate de evenimente, inclusiv MTV Europe Music Awards 2008, BBC Sports Personality of the Year și concerte ale artiștilor precum Elton John, Rita Ora și Kylie Minogue.

La începutul acestei săptămâni, Liverpool Echo a dezvăluit primele detalii ale unora dintre planurile lui Liverpool ca oraș-gazda, în cazul în care ar avea succes în asigurarea ofertei de a găzdui Eurovision Song Contest 2023. Aceste planuri includ o varietate de activități și evenimente pentru a sărbători cultura ucraineană nu doar în săptămâna Eurovision, ci și în săptămânile premergătoare concursului.

O sărbătoare a modei ucrainene, cu organizatorii care lucrează cu designeri ucraineni pentru a crea ținute pentru voluntari și delegați cheie. Aceasta ar celebra articolele de îmbrăcăminte tradiționale ucrainene, cum ar fi vyshyvanka și vinok.

O preluare a artei stradale în oraș, care ar urma colaborării între artiști ucraineni și britanici.

Crearea unui afișaj (în ucraineană) de ouă pictate în centrul orașului, care ar duce la programe culturale în școli și comunități locale.

O colaborare cu orașul Harkov, un oraș prieten al muzicii UNESCO, și orchestra acestuia.

Un omagiu adus legendei Eurovision din Liverpool, Sonia, printr-o provocare de a găsi 20 de decupaje ale cântăreței prin oraș.

Concursul din 2023 va fi primul, din 1979 încoace, în care țara câștigătoare nu a putut găzdui evenimentul. Este a șasea ocazie în care o altă țară a găzduit, după ce țara care a câștigat nu a putut, după Țările de Jos în 1960, Franța în 1963, Monaco în 1972, Luxemburg în 1974, Israelul în 1980 și Ucraina în 2023. Concursul va extinde, de asemenea, recordul Regatului Unit de a găzdui Eurovision la nouă ori.

Orchestra Kalush a câștigat Eurovision Song Contest 2022 cu piesa „Stefania”. A fost a treia victorie a Ucrainei în istoria concursului.

Sursa: Eurovoix.com