Eurovision 2022: Ilinca Băcilă deschide „Drumul spre Torino”

Programele dedicate semifinalei Selecției Naționale 2022 încep sâmbătă, 5 februarie, cu prima dintre cele trei ediții ale emisiunii „Drumul spre Torino”.

• Imagini în exclusivitate cu semifinaliștii Selecției Naționale, în edițiile emisiunii din 5-7 februarie, la TVR 1

• 9-10 februarie: fanii își votează favoriții pe pagina oficială de Facebook Eurovision România

• Show-ul semifinalei Selecției Naționale are loc sâmbătă, 12 februarie, în direct la TVR

Cu doar șapte zile înainte de primul show al Selecției Naționale, fanii Eurovision vor intra în atmosfera pregătirilor pentru semifinală, alături de concurenți și echipa Eurovision România.





Sâmbătă, 5 februarie (de la ora 23.00), duminică, 6 februarie (de la ora 22.30) și luni, 7 februarie (de la ora 22.50), la TVR 1 și TVR Internațional, și la TVR Moldova (9-11 februarie, de la ora 23.05) - gazda emisiunii, Ilinca Băcilă, va prezenta, în premieră și în exclusivitate, secvențe de la filmări, impresiile juraților, semifinaliștii cu emoțiile și bucuria de a concura pentru cel mai mare concurs internațional de muzică din lume.



„Este al cincilea an consecutiv în care fac parte, într-un fel sau altul, din Eurovision. Am reprezentat România în concurs, am fost în juriul național, în cel international, am prezentat notele României în faza internațională, iar anul acesta am ocazia să fiu alături de cei care se luptă pentru a reprezenta, la rândul lor, țara noastră”, a declarat Ilinca. „De data aceasta, mă voi reîntâlni cu fanii Eurovision din postura de prezentator al celor trei emisiuni în care veți avea ocazia să cunoașteți semifinaliștii ediției din acest an”, a adăugat cunoscuta artistă.





Pe parcursul acestei serii, telespectatorii îi vor cunoaşte mai bine pe semifinaliștii Selecției Naționale 2022 și vor intra, alături de organizatori, în febra pregătirilor pentru show-ul din 12 februarie.



Tot începând de sâmbătă, 5 februarie, videoclipurile celor 46 de piese semifinaliste vor fi difuzate în cele trei ediții ale emisiunii „Drumul spre Torino”, pe site-ul oficial eurovision.tvr.ro, pe canalul YouTube al TVR și pe pagina de Facebook Eurovision România.





Săptămâna dedicată semifinalei concursului național va continua cu votul publicului. În premieră, fanii își vor putea vota favoriții pe pagina oficială de Facebook a concursului național, miercuri, 9 februarie și joi, 10 februarie, unde pot salva cinci piese pentru a doua etapă a semifinalei. Juriul va califica alte 15, iar semifinala se va încheia pe 12 februarie, cu un show tv, în cadrul căruia juriul de specialiști va alege doar zece piese pentru marea finală.



Ultimul act al competiției va avea loc pe 5 martie, când vom afla și numele reprezentantului țării noastre în concursul internațional Eurovision.



Toate informaţiile privind modalitatea de înscriere și organizarea concursului sunt prezentate în Regulamentul Selecţiei Naţionale, disponibil pe site-ul oficial eurovision.tvr.ro.

***

Despre Eurovision:

Eurovision Song Contest 2022 va avea loc în Italia, la Torino, cu semifinalele pe 10 şi 12 mai şi finala pe 14 mai 2022. România va intra în concurs joi, 12 mai, în partea a doua a Semifinalei cu numărul 2.



Sub sloganul „The sound of beauty”, Eurovision Song Contest 2022 va aduce, pe scena din Torino, reprezentanţii celor 41 de ţări înscrise în competiţie: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Țărilor de Jos, România, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Ucraina şi Marea Britanie.





Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată de EBU - cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. European Song Contest (ESC) se desfăşoară în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume, fiind transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.



Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).



***

Foto: eurovision.tv