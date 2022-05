Eurovision 2022 debutează astăzi, în direct la TVR

Încep emoțiile pentru concurenții Eurovision Song Contest! Marți, 10 mai, artiști din 17 țări vor urca pe scena de la Arena Pala Olimpico, în prima semifinală a concursului. Românii pot urmări spectacolul la TVR 1 și TVRi, începând cu ora 22.00.

Albania, Letonia, Elveţia, Slovenia, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, Lituania, Regatul Țărilor de Jos (în prima parte a concursului), Norvegia, Portugalia, Danemarca, Armenia, Austria, Croația, Islanda și Grecia (în partea a doua) sunt țările care intră astă seară în concurs.



În afară de locuitorii acestor țări, în această semifinală votează și fanii Eurovision din Franța și Italia. Doar zece dintre concurenți vor merge mai departe, în Finală. Ţările din grupul celor cinci mari plătitoare (big five) – Franţa, Germania, Spania, Marea Britanie şi Italia – sunt calificate direct în finală.

Cu o zi înainte, artiștii au concurat în show-ul realizat exclusiv pentru juriile de specialitate, ale căror punctaje vor fi date publicității doar după Marea Finală.



Eveniment de promovare a reprezentantului României, organizat la Torino Consulatul General al României la Torino, în parteneriat cu Ambasada României în Italia, a sprijinit Televiziunea Română pentru organizarea unui eveniment de promovare a reprezentantului nostru. Alături de Consulul General al României la Torino, doamna Ioana Gheorghiaș și echipa Oficiului consular, au participat reprezentanți ai comunității românilor din Torino și jurnaliști.

În așteptarea celei de-a doua semifinale de la Torino, wrs a susținut un recital pentru invitații prezenți la eveniment și s-a relaxat, alături de reprezentanți ai delegațiilor Muntenegrului, Maltei, Greciei și San Marino la ESC 2022.





Publicul din România poate urmări imagini inedite de la eveniment în programele de știri ale TVR și pe pagina oficială https://www.facebook.com/eurovision.romania/, unde sunt difuzate, zilnic, în exclusivitate, materiale şi transmisiuni live de la Arena Pala Olimpico.





Semifinala va fi comentată, pentru telespectatorii TVR, de Bogdan Stănescu. Cu o experiență de aproape 30 de ani în televiziune, Bogdan Stănescu este profesor asociat la Catedra de Engleză a Universităţii din Bucureşti și doctor în filologie. În calitate de comentator/traducător/moderator, a participat la numeroase transmisii ale unor evenimente de marcă, precum Gala decernării Premiilor Oscar (trei ediţii), Gala decernării Premiilor Globul de Aur (trei ediţii), Gala decernării Premiilor Grammy (o ediţie), Eurovision Song Contest (2014,2015,2019, 2021), Spectacolul Eurovision: Europe Shine a Light – 2020 sau Festivalul Cântecul Italian Sanremo 2020.



Prima semifinală Eurovision, are loc în această seară și va fi transmisă în direct pe TVR 1 și TVR Internaţional, de la ora 22.00.



wrs va intra în concurs pe 12 mai, în a doua semifinală, iar finala va avea loc sâmbătă, 14 mai.



***

Despre wrs:

Andrei Ursu, alias wrs, este un artist multidisciplinar cu o viziune unică. Înainte de a-și începe cariera de vocalist, e backup dancer în televiziune şi pentru alţi artişti, luându-i exemplul pe părinţii săi, ambii dansatori de muzică populară. În 2015, se lansează în muzică în trupa de băieţi SHOT. Doi ani mai târziu, părăsește proiectul şi se mută la Londra, unde îşi perfecționează abilităţile de compozitor. În ianuarie 2020, semnează un contract de înregistrare cu Global Records şi demarează proiectul său de muzică electro pop. Pe lângă muzică, wrs îşi concepe adesea videoclipurile şi artwork-urile, oferind ascultătorilor o privire în lumea sa interioară.





Cea mai recentă piesă a lui wrs, "Amore'' feat. Ilkan Gunuc a ajuns pe locul 7 în Top Radio MediaForest, pe locul 12 în Top TV Bulgaria şi a atins un vârf în Top 200 Shazam #3 RO, #19 Bulgaria, #67 Moldova, fiind inclusă în playlisturile editoriale NMF Turcia, RO + Hit Dans, Yaz, Dance toată ziua. Totodată, piesa "Tsunami" a devenit o senzaţie internațională ajungând pe primele locuri în topurile din Bulgaria (#24 Radio, #3 TV, #3 Top 200 Shazam, #12 Apple Dance), România (#35 Top 200 Shazam, #19 Apple Dance).



Despre Eurovision:

Eurovision Song Contest 2022 va avea loc în Italia, la Torino, cu semifinalele pe 10 şi 12 mai şi finala pe 14 mai 2022. România va intra în concurs joi, 12 mai, în partea a doua a Semifinalei cu numărul 2.



La ediția din acest an a concursului internațional, România va fi reprezentată de wrs, cu piesa “Llamame”.



Sub sloganul “The sound of beauty”, Eurovision Song Contest 2022 va aduce, pe scena din Torino, reprezentanţii celor 40 de ţări înscrise în competiţie: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Ţărilor de Jos, România, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Ucraina şi Marea Britanie.



Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată de EBU - cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. European Song Contest (ESC) se desfăşoară în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume, fiind transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.



Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993. Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).



***



Pentru alte informaţii, vă rugăm să ne scrieţi la:

eurovision.romania@tvr.ro sau cristian.acatrinei@tvr.ro.



Mulţumim partenerilor noştri: Catena, farmacia inimii şi Auchan România