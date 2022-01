Estonia: Rezultatul tragerii la sorți a semifinalelor pentru Eesti Laul 2022

ERR, postul național de televiziune estonian, a a făcut cunoscut rezultatul pentru semifinalele Eesti Laul 2022.

După patru sferturi de finală, desfășurate în noiembrie și decembrie, 20 de melodii vor concura live, pentru prima dată în semifinalele Eesti Laul 2022, pe 3 și 5 februarie, la Saku Suurhall din Tallinn.

Tomi Rahula, producător-șef Eesti Laul, a explicat:

„Vor fi trei spectacole live, în care pe lângă concurenții din acest an, câțiva artiști autohtoni renumiți vor cânta în fața publicului live și a telespectatorilor.”

Tragerea la sorți a semifinalelor pentru Eesti Laul 2022 este următoarea:

Semifinala 1 – 3 februarie

Alabama Watchdog - "Move On"

Andrei Zevakin feat. Grete Paia - "Mis nüüd saab" (What now)

Elina Nechayeva - "Remedy"

ELYSA - "Fire"

Helen - "Vaatu minu poole" (Look at me)

Kaia-Liisa Kesler - "Vaikus" (silence)

Merilin Mälk - The Little Girl

Ott Lepland - "Aovalguses" (In the light)

Stig Rästa - Interstellar

Frants Tikerpuu and Triin Niitoja - "Laululind" (Songbird)

Semifinala 2 - 5 februarie

Anna Sahlene - "champion"

Black velvet - "Sandra"

Boamadu - "Mitte kauaks" (Not for long)

Evelin Samuel - "Waterfall"

Jaagup Tuisk - "Kui vaid" (if only)

Jyrise - "Plapsuta" (Clap)

Maian - "Meeletu" (Crazy)

Minimal Wind ft. Elisabeth Tiffany - "What To Make Of This"

Purd Múdd & Shira - "Golden Shores"

STEFAN - "Hope"

Din fiecare semifinală, cinci melodii vor trece la Marea Finală. Trei melodii vor fi alese prin vot public, în timp ce două vor fi alese prin votul juriului. Prezentatorii semifinalelor vor fi anunțați în această seară la Ringvaade la ETV.

Marea Finală a Eesti Laul 2022 va avea loc pe 12 februarie la Saku Suurhall. Câștigătorul finalei va reprezenta Estonia la Eurovision Song Contest 2022 de la Torino.

Credit foto: ERR