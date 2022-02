Emoții pentru România la Jocurile Olimpice de Iarnă Beijing 2022

Andreea Grecu și visul unei nopți olimpice de iarnă. Sportiva ia startul în două probe pe pârtia dificilă de la Yangqing. Toate probele de bob sunt transmise în direct la TVR începând de duminică și până în ultima zi a Jocurilor Olimpice de Iarnă Beijing 2022.

La TVR, iubitorii sportului din România visează, după o așteptare de peste jumătate de secol, la câștigarea unei medalii la ediția cu numărul XXIV a Jocurilor Olimpice de Iarnă, cel mai mare eveniment multi-sportiv mondial. Performanța reușită in 1968 la Grenoble de bobeurii Ion Panțuru și Nicolae Neagoe are toate șansele să nu rămână singulară. Și tot de la bob ar putea veni această mare bucurie.

Românii sunt conectaţi la ritmul şi frumuseţea sporturilor de iarnă prin intermediul Televiziunii Române, official broadcaster Beijing 2022, care asigură, în acest an, transmisiuni directe şi înregistrări de la Jocurile Olimpice, pe posturile sale principale – TVR 1 şi TVR 2. TVR Moldova este official broadcaster al transmisiunilor pe teritoriul Republicii Moldova.

„Dacă în trecut sportul poreclit Formula 1 pe gheață le era rezervat exclusiv reprezentanților sexului tare, astăzi și fetele fac spectacol pe pârtiile specifice înghețate. Iar una dintre ele, românca Andreea Grecu, atrage atenția constant în ultimii ani, prin clasări de top la competițiile importante ale bobului feminin. Fostă atletă de performanță, componentă a ștafetei de 4 x 400 m la Campionatele Mondiale de la Beijing (2015), bucureșteanca în vârstă de 28 de ani s-a concentrat în ultimele sezoane doar pe cariera de pilot în bob. Un titlu mondial de tineret cucerit in 2018 la St. Moritz alături de Florentina Marincu-Iușco a confirmat că este pe drumul cel bun spre marea performanță, iar când le învingi pe nemțoaice în Cupa Mondială chiar le ele acasă, ai tot dreptul să visezi la o medalie olimpică...”, a spus Vlad Bucurescu, jurnalistul care se află la microfonul transmisiunilor TVR pe perioada Jocurilor Olimpice de la Beijing 2022.

Andreea Grecu va lua startul în două probe pe pârtia dificilă de la Yangqing: cea îndividuală de monobob, o probă nouă în programul JO, și la bob 2 feminin alături de frânarul Katharina Wick. În ambele este cotată cu șanse să între in top 5.

„Deocamdată, obiectivul îndrăzneț declarat de Andreea Grecu de a fi pe podium la Beijing stârnește destule zâmbete - reflexul poate firesc al unor așteptări înșelate atâtea decenii de sportivii români participanți la JO de iarnă. O medalie olimpică pentru România la bob feminin nu doar că ar schimba percepția generală, dar poate deschide drumul spre implementarea unui proiect de suflet pentru pasionații genului - construirea unei pârtii de bob, sanie și skeleton la standarde internaționale. Ar fi ultima piesă din puzzle pentru infrastructura necesară organizării în țara noastră a Jocurilor Olimpice de tineret, pasul firesc după ce România a găzduit în 2013 Festivalul Olimpic de iarnă al Tineretului European (FOTE) la Brașov și împrejurimi”, a adăugat Vlad Bucurescu.

Toate probele de bob la Jocurile Olimpice de la Beijing 2022 sunt transmise în direct la TVR începând de duminică și până în ultima zi a Jocurilor.

DUMINICĂ, 13 februarie

Ora 3.30 - monobob feminin, manșa 1 (Andreea Grecu)

Ora 5.00 - monobob feminin, manșa a 2-a

LUNI, 14 februarie

Ora 3.30 - monobob feminin, manșa a 3-a

Ora 5.00 - monobob feminin, manșa a 4-a

Ora 14:05 - bob 2 masculin, manșa 1 (Mihai Tentea, Nicolae Daroczi)

Ora 15:40 - bob 2 masculin, manșa a 2-a

MARȚI, 15 februarie

Ora 14.15 - bob 2 masculin, manșa a 3-a

Ora 15.50 - bob 2 masculin, manșa a 4-a

VINERI, 18 februarie

Ora 14.00 - bob 2 feminin, manșa 1 (Andreea Grecu, Katharina Wick)

Ora 15.30 - bob 2 feminin, manșa a 2-a

SÂMBĂTĂ, 19 februarie

Ora 3.30 - bob 4, manșa 1 (Mihai Tentea, Nicolae Daroczi, Raul Dobre, Cristian Radu)

Ora 5.05 - bob 4, manșa a 2-a

Ora 14.00 - bob 2 feminin, manșa a 3-a

Ora 15.30 - bob 2 feminin, manșa a 4-a

DUMINICĂ, 20 februarie

Ora 3.30 (TVR1) - bob 4, manșa a 3-a

Ora 5.30 (TVR1) - bob 4, manșa a 4-a

Fotografie: Shutterstock