Emmelie de Forest și Inis Neziri cântă pe scena Eurovision România

Marea Finală are loc la Sala Polivalentă din București, duminică, 17 februarie, de la ora 20.30. Este transmisă în direct și în exclusivitate la TVR 1, TVR MOLDOVA, TVRi, TVR HD și online, pe TVR+.

Câștigătorii vin alături de câștigători! Emmelie de Forest, laureata Eurovision Song Contest 2013 și Inis Neziri, distinsă cu Marele Trofeu al Festivalului Internațional Cerbul de Aur 2018, urcă pe scena finalei Selecției Naționale, duminică, 17 februarie.

Alături de cei 12 concurenți din România și din străinătate, Emmelie de Forest și Inis Neziri vor face un show memorabil la Sala Polivalentă, transmis în direct și în exclusivitate la TVR 1, TVR MOLDOVA, TVRi, TVR HD și online, pe TVR+, de la ora 20.30.

Compozitoare și interpretă, Emmelie de Forest a devenit celebră în anul 2013, când a câștigat trofeul Eurovision cu piesa „Only Teardrops”, pe care o va cânta și pe scena finalei naționale. Au urmat turnee și sesiuni de înregistări în mai multe țări, iar în această perioadă artista daneză pregătește un nou material discografic.

Spre deosebire de Inis, care vine după experiența brașoveană a Cerbului de Aur, Emmelie de Forest este la prima vizită în țara noastră: „Invitația de a urca pe scena Selecției Naționale mă onorează. Duminică, voi cânta pentru prima dată în țara voastră, așa că aștept cu nerăbdare să intru în atmosfera boemă a micului Paris”, declară câștigătoarea Eurovision Song Contest 2013. „Publicul din România este extraordinar și sunt convinsă că va aprecia recitalul pe care l-am pregătit pentru acest show”, a punctat artista daneză.

La rândul ei, Inis Neziri mărturisește că „după experiența fabuloasă de la Cerbul de Aur, am primit cu bucurie propunerea echipei TVR de a cânta pe scena Eurovision România. Revin cu mare plăcere în țara voastră, unde mă voi reîntâlni cu profesioniștii pe care i-am cunoscut la Brașov, pentru un nou proiect important în cariera mea”.

Tânăra artistă albaneză nu este la prima experiență Eurovision, participând, la doar 16 ani, la Festivali I Kenges – selecția națională din Albania - cu melodia compoziție proprie „Piedestal”.

Doar 12 piese au rămas în cursa pentru a reprezenta România la Eurovision: D A I N A – Letiția Moisescu & Sensibil Balkan, Dear Father - Laura Bretan, On a Sunday - Ester Peony, Renegades - Linda Teodosiu, Right Now - Olivier Kaye, Your journey - Aldo Blaga, Army Of Love - Bella Santiago, Destin – Trooper, Skyscraper - Teodora Dinu, We Are The Ones - Claudiu Mirea, Without You (Sin Ti) - Dya & Lucian Colareza și Underground - Vaida.

Finala Selecției Naționale va avea loc duminică, la Sala Polivalentă din București, când vom afla cine își va împlini visul de a reprezenta România la Eurovision 2019.

Sub sloganul „Dare to dream”, Eurovision Song Contest 2019 va avea loc la Tel Aviv, cu semifinalele pe 14 şi 16 mai şi finala pe 18 mai. La ediția cu numărul 64 a competiției muzicale, alături de România s-au mai înscris 41 de țări.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentanta Israelului, Netta, cu piesa „Toy”.

