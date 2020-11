Emisiunea OBIECTIV COMUN, 4 ani de informare completă şi operativă

Pe 7 noiembrie se împlinesc 4 ani de la prima ediţie a emisiunii OBIECTIV COMUN, difuzată în direct, pe TVR MOLDOVA, din studioul Televiziunii Române de la Chişinău.

În fiecare ediţie, de luni până vineri, începând cu ora 17:00, obiectivul comun adus la masa de discuţii este cel civic, al tuturor românilor, oriunde s-ar afla ei. În acest an, marcat de criza pandemică, spiritul comunitar şi solidaritatea au devenit valori de importanţă mondială, valori promovate şi de jurnaliştii emisiunii OBIECTIV COMUN. Chiar dacă formatul a fost adaptat noilor condiţii impuse de pandemie, sunt urmărite aceleaşi obiective editoriale: informare amplă şi corectă despre viaţa socială, economică şi culturală, cu prezentarea bunelor practici din România şi alte state ale Uniunii Europene.





„OBIECTIV COMUN este un proiect media de mare responsabilitate, este proiectul media care rămâne fidel ideii de a aduce în vizorul telespectatorului teme de interes public despre dezvoltarea comunitară. Noi, jurnaliştii, prin intermediul acestui program încercăm să contribuim la readaptarea socială şi să punem pe tapet soluţiile pentru o viziune clară asupra realităţii. Deja de 4 ani, în fiecare emisiune, lansăm acelaşi apel: Să îndeplinim împreună acest obiectiv comun!”, susţine producătoarea emisiunii, Elena Guţu.



Comunicarea la distanţă, realizarea interviurilor exclusiv online, monitorizarea evenimentelor organizate în mediul virtual au fost doar câteva provocări prin care a trecut cu brio echipa emisiunii OBIECTIV COMUN alături de toţi colegii de la TVR MOLDOVA. Respectarea măsurilor sanitare a fost şi rămâne o prioritate pentru administraţia Televiziunii Române.





„Anul acesta a resetat realităţile, inclusiv pe cele economice, dar şi modul de abordare jurnalistică a subiectelor de interes public şi de actualitate. Am învăţat să ne adaptăm la noile condiţii şi să ne continuăm misiunea cu acelaşi angajament faţă de telespectator. Împreună cu invitaţii noştri am analizat iniţiativele de ordin economic şi le-am raportat la bunele practici internaţionale, astfel încât să creăm conexiuni între realităţile actuale şi cele care ne pot apropia de standardele de viaţă ale comunităţii UE”, susţine jurnalista Ecaterina Cupcea.





„Acest an s-a scurs cu repeziciune, chiar dacă a venit cu multe necunoscute pentru toţi cei implicaţi în realizarea acestui produs media. Vorbim despre echipa de producţie, dar şi despre eroii ediţiilor noastre. Un an cu mari provocări pentru întreaga societate, un an în care a trebuit să ne adaptăm unui alt ritm, unui alt mod de viaţă şi să schimbăm algoritmul de lucru. A fost un an care ne-a impus să păstrăm distanţa socială şi să schimbăm modul de interacţiune cu oamenii, exploatând posibilităţile oferite de mediul online. Un an în care noi, jurnaliştii emisiunii OBIECTIV COMUN, am încercat să dăm dovadă de mai multă empatie, să oferim oamenilor un strop de speranţă şi încredere. De-a lungul istoriei, omenirea a traversat vremuri cu diferite încercări. În pofida a toate, noi ne continuăm drumul cu precauţie şi încercăm să îndeplinim cu profesionalism şi echidistanţă obiectivul nostru comun”, spune jurnalista Tatiana Slivca.



Săptămânal, ediţia de vineri OBIECTIV COMUN este dedicată vieţii culturale din spaţiul românesc. În acest an, jurnalista Dana Ciobanu a promovat intens proiectele culturale, adaptarea lor la nouă realitate, a transmis mesaje de încurajare artiştilor şi consumatorilor de artă.





„Cultura pe timpul pandemiei de Covid-19 a fost şi ramâne sub asediu. Readaptarea oamenilor de cultură, dar şi a instituţiilor care promovează

frumosul la o nouă realitate reprezintă posibilităţi noi de a surprinde metamorfoza artei ca atare. Ce pârghii de rezolvare a problemelor stringente din domeniul cultural găsesc autorităţile, soluţiile artiştilor şi viziunile creative ale epocii sunt cele mai importante momente prinse în focusul OBIECTIV COMUN din acest an”, susţine jurnalista Dana Ciobanu. Printre primele teme ale emisiunii se numără: afacerile dezvoltate de foştii migranţi, Legea vaccinării, accesul la studii al copiilor cu deficienţe de auz, educaţia alternativă şi dreptul la vot al diasporei.





„Am stat la baza acestei emisiuni şi îmi face o deosebită plăcere să văd cum prinde noi forme, cum se dezvoltă şi capătă un public din ce în ce mai numeros. Criza pandemică a demonstrat cât de flexibili, prompţi şi uniţi putem fi în dezideratul nostru de a aduce informaţii ample şi utile pentru toţi românii, oriunde s-ar afla”, a menţionat Marina Afanas, producătoare TVR MOLDOVA.

Programul este difuzat live şi pe pagina de Facebook a emisiunii.



Cu ocazia împlinirii a 4 ani a emisiunii OBIECTIV COMUN, urmăriţi luni, în data de 9 noiembrie, începând cu ora 17:00, o Ediţie Specială despre obiectivele comune ale tuturor românilor şi ale întregii umanităţi, în lupta cu răspândirea noului coronavirus.



Televiziunea Română a revenit în Republica Moldova la data de 1 decembrie 2013, ca urmare a unei decizii CEDO, după o absenţă de şapte ani. TVR MOLDOVA este investiţia strategică a statului român în mass media din Republica Moldova, prin intermediul Televiziunii Române.