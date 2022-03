Elveția: Sacha Jean-Baptiste, director de creație pentru spectacolul de la Eurovision al lui Marius Bear

Sacha Jean-Baptiste este directorul de creație la piesa lui Marius Bear la Eurovision Song Contest 2022.

Pentru al treilea concurs consecutiv, Elveția va colabora cu Sacha Jean-Baptiste pentru punerea în scenă a momentului său la Concursul Eurovision. Sacha a lucrat pentru prima dată cu delegația elvețiană în 2019, când a creat spectacolul pentru Luca Hänni la Tel Aviv. Coregrafa suedeză a devenit cunoscută pentru imaginile sale impresionante și pentru punerea în scenă exceptionala la Eurovision Song Contest.

Marius a fost în Bulgaria în weekendul trecut și a filmat piesa sa live-on-tape pentru Eurovision 2022. Spectacolul live-on-tape a fost înregistrat în prezența lui Sacha Jean Baptiste în capitala Bulgariei, Sofia.

Marius Bear va concura în prima jumătate a primei semifinale pe 10 mai.

Cine este Marius Bear?

Marius are 28 de ani și provine din Appenzell Innerrhoden din estul Elveției. În 2019, a câștigat premiul pentru cel mai bun talent la Swiss Music Awards. Și-a lansat albumul de debut „Not Loud Enough” în același an. În 2020, a lansat un cover al cântecului Whitney Houston „I Wanna Dance With Somebody”, după ce a interpretat-o ​​în emisiunea TV I Can See Your Voice. Acest cover are în prezent peste 3,4 milioane de streamuri pe Spotify.

Marius Bear a fost selectat să reprezinte Elveția de către două jurii; un panel de 100 de persoane format din telespectatori elvețieni și un juriu internațional Eurovision Expert, care a fost format din persoane care fie au concurat ca și cântăreț sau compozitor, fie au fost membri ai unui juriu național la Eurovision. Fiecare juriu a constituit 50% din rezultatul total.

Sursă: Eurovoix.com