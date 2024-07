Efectele exceselor de sărbători

Revedem o ediție "Un doctor pentru dumneavoastră" despre efectele exceselor de sărbători, tratarea patologiilor osteo-articulare și legătura dintre longevitate și moștenirea genetică. Marți, 16 iulie, de la ora 19:00, la TVR Internațional.

De 16 ani, doctori români apreciaţi în ţară şi în diaspora, construiesc punţi pentru sănătate, dezbat teme de actualitate şi răspund întrebărilor dvs.!

* Efectele exceselor pentru sănătate



Invitat: dr. Nicoleta Busanu, medic primar chirurgie generală, competenţă în chirurgie laparoscopică avansată, endoscopie digestivă diagnostică, ecografie generală, chirurgie oncologică, Spitalul Clinic de Urgență prof. dr. Agrippa Ionescu din Bucureşti



Excesele pe care le facem, de la suprasolicitare, stres, accidente de muncă, până la alimentaţie variată, bogată și nepotrivită organismului (carne, prăjeli, rântaşuri, ouă, grăsimi, dulciuri, alcool), pot afecta oamenii sănătoşi şi pe cei cu afecțiuni.

Urmările pot fi devastatoare: stări neplăcute, gust amar, dureri şi chiar intervenţii chirurgicale. Cum putem preveni şi evita să ajungem la urgență, aflăm în această ediţie.



* Tratarea bolilor de oase, fără bisturiu sau protezare



Invitat: din Târgovişte, jud. Dâmboviţa, dr. Ion Mogaldea, medic specialist ortopedie-traumatologie, competenţe în ozonoterapie, membru al International Society for Medical Laser Application Germany



Vorbim despre tratamente integrative, minim-invazive, fără internare, durere sau risc terapeutic pentru boli osteo-articulare folosind Proloterapia, Laserterapia, PRP şi Ozonoterapia.



* Genetica şi longevitatea



Invitat: din Spania, dr. Raluca Oancea Ionescu, medic specialist în Analize Clinice, Unitatea de Genetică Clinică din Madrid, membru al Asociaţiei Europene de Genetică Umană și al Comitetului Directiv al Asociaţiei Spaniole de Genetică Umană



Care este legătura dintre longevitate și moștenirea genetică dar mai ales ce să facem pentru a trăi cât mai mult? Puţini ştiu, de exemplu, că MODY e o formă a diabetului întâlnită mai ales în rândul tinerilor, datorită unui factor genetic. Confirmarea diagnosticului necesită testare genetică. Dacă un părinte are această mutaţie genetică, copilul are 50% şanse să-l moştenească, indiferent de stilul de viaţă. Există mai multe tipuri de MODY. Severitatea bolii poate varia de la un tip la altul, cu simptome asemănătoare diabetului tip 2, fără legătură cu obezitatea, sau se poate manifesta ca o formă uşoară de diabet zaharat tip 1, cu producţie insulinică.

.



De 16 ani, doctori români apreciaţi în ţară şi în diaspora, construiesc punţi pentru sănătate, dezbat teme de actualitate şi răspund întrebărilor dvs.!

***

Moderator Ana Maria Ghiur

Jurnalist tv Lucian Băbeanu

Documentarist Giorgiana Șușurincă

Producător tv Monica Ancuța-Tiuntiuc

La TVR Internaţional, în direct, luni şi marţi, împreună pentru sănătate!

Un doctor pentru dumneavoastră, de 16 ani împreună cu publicul TVRi