Eesti Laul 2021 - Faceți cunoștință cu primii finaliști!

Prima semifinală a Estoniei, Eesti Laul 2021, s-a încheiat și acum cunoaștem primele șase piese care vor concura în marea finală de pe 6 martie 2021.

Au concurat în total douăsprezece piese, iar rezultatul a fost determinat de o combinație de voturi ale juriului și votul publicului. Primele patru calificări au fost anunțate (fără o ordine specială) astfel:

Karl Killing - Kiss Me

Egert Milder - Free Again

Ivo Linna, Robert Linna, Supernova - Ma Olen Siin

Koit Toome - We Could Have Been Beautiful





O a doua rundă de vot a determinat apoi ultimele două piese calificate:

Hans Nayna - „One by One”

Andrei Zevakin și Pluuto - ‘Wingman’

A doua semifinală are loc sâmbătă seara și va determina ultimele șase calificări pentru finală. A doua semifinală va include câștigătorul din 2020, Uku Suviste, care, spre deosebire de mulți dintre artiștii din 2020, nu a fost ales intern și trebuie să concureze la Eesti Laul dacă vrea să urce pe scena din Rotterdam.

foto: wiwibloggs