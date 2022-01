„Educaţia Merită”, spun într-un glas, invitaţii emisiunii Dăruiește Românie!

Gabriel Cotabiţă, soprana Arlinda Morava, Cristina Spătar, formația Antract sunt artiștii care urcă pe scenă la TVR Internațional, vineri, 21 ianuarie 2022, de la ora 21.00.

„Am avut posibilitatea să cânt în foarte multe ţări, în locuri deosebite. Îmi amintesc de un festival în Australia. Eram cu mai mulţi artişti români şi cu o seară înainte a fost un concert, ceva de genul Meet the Artists. Eram pregătit cu piese în engleză, dar când am urcat pe scenă, m-am gândit să cânt în limba română, motivând că este o limbă melodioasă şi o să le facă plăcere. Bucuria a fost extraordinară. Au spus: Doamne, ce limbă frumoasă aveţi! Am cântat piesa Noapte Albastră”, mărturisește Gabriel Cotabiţă.

„Eu consider că educaţia este baza, pentru a avea generaţii care să ne dea ce este mai bun. Educaţia trebuie să existe în fiecare familie, un popor fără educaţie, fără tradiţii, fără artă, nu există. Este numai cu numele. Educaţia, credinţa, lumina ne înalţă şi aceasta ne face deosebiţi. Trebuie să fie baza unei societăţi în care se schimbă totul în bine. Într-o familia în care lipseşte educaţia, de acolo vine tot răul”, crede soprana Arlinda Morava.

„Noi am avut şansa ca în anul 1984, atunci când am pus bazele Antract, să deschidem concerte ale formaţiilor mari, precum Holograf, Compact, Iris. De atunci îl admir foarte mult pe Gabriel Cotabiţă. Pentru noi, să fii alături de aceste nume a însemnat o experienţă extraordinară. Să ai şansa să stai pe scenă lângă idolii tăi, să cânţi în două spectacole pe zi, să iei ţara în lung şi-n lat, a însemnat o experienţă de viaţă, a însemnat formarea unor caractere puternice, şi asta pentru că am avut de la cine să învăţăm... şi eram tare fericiţi”, spune Bobiţă, liderul formaţiei Antract.

„Tinereţea are un soi de inconştienţă, care nu te lasă să simţi responsabilitatea. Pur şi simplu te arunci, începi să înoţi şi, eventual, pe parcurs realizezi că porţi o răspundere. Au fost ani extraordinari. Acum, întreaga paradigmă a muzicii s-a schimbat, din punctul meu de vedere, pentru totdeauna. Să sperăm că lumea va găsi noi profunzimi pe care să le exprime”, consideră Paul, solist, compozitor şi textier, formaţia Antract.

„În ultimii doi ani, cel mai mult ne-a lipsit contactul direct cu publicul, care îţi dă din energia lui. Oamenii care îţi fredonează fiecare vers şi sunt acolo cu tine şi care se bucură când te văd, creează emoţii cu care ne hrănim. Fără public suntem mici... ”, spune Cristina Spătar.

Tânărul pe care Fundația World Vision România l-a susținut să-și îndeplinească visele, şi cu care vă facem cunoștință în această ediţie, este Alexandru, în prezent student la Universitatea Politehnica din București. Cu câteva luni înainte de Bacalaureat, în plină pandemie, când singura grijă a lui Alexandru ar fi trebuit să fie învățatul, el muncea opt ore pe zi, iar alte două le petrecea făcând naveta. A vrut să lucreze pentru a contribui la cheltuielile familiei, însă, în prag de Bac, a ajuns aproape epuizat, cu energia la minimum. Atunci s-a oprit din muncă, iar datorită meditațiilor oferite prin programul „Vreau în clasa a 9-a” a reușit să se pregătească într-un timp relativ scurt pentru examene.

Când educaţia primează, rezultatele sunt extraordinare şi o demonstrează mulţi dintre românii plecaţi peste hotare, adevăraţi ambasadori pe cont propriu. În această idee, de a susţine tinerii, se alătură inițiativei noastre prof. dr. dr. h. c. HORIA SÎRBU, medic primar chirurgie toracică şi cardiacă, managerul Clinicii de Chirurgie Toracică, Spitalul Universitar Erlangen din Germania.

S-a născut la Onești, județul Bacău, în aprilie 1965. A absolvit Școala Germană din București - Liceul Goethe de astăzi - apoi a urmat cursurile Facultății de Medicină „Carol Davila”. În 1991 a devenit primul preparator universitar din România, la Clinica de Chirurgie Toracică a Spitalului Filaret. Doi ani mai târziu, destinul l-a purtat spre Germania, cu o bursă oferită de statul german, pentru a studia problemele cancerului pulmonar.

Cu 13 ani în urmă, începea o nouă etapă în cariera sa, fiind numit profesor universitar și șef al Catedrei de Chirurgie Toracică la Universitatea din Erlangen-Nürnberg și şef al Clinicii de Chirurgie Toracică la Spitalul Universitar Erlangen.

Prof. Dr. Dr. h. c. Horia Sîrbu este extrem de atașat de România și revine în ţară, ori de câte ori are posibilitatea, pentru a oferi pacienţilor români din experiența dobândită peste hotare. dr. Valentina Kieffer, medic în Franţa, şi Liviu Hopârtean, preşedintele Casei de Cultură Belgo-Română Arthis din Bruxelles, sunt oameni care iubesc artiștii și muzica românească și care au acceptat invitaţia de a transmite mesaje pentru invitaţii emisiunii, mesaje pe care la așteptăm și de la dumneavoastră, pe pagina www.facebook.com/DaruiesteRomanie.

„Cred în voinţa fiecăruia dintre noi, dar nu mă îndoiesc nicio clipă de rolul unui mentor în viaţa unui tânăr. Să ai şansa să stai lângă oameni puternici, să înveţi de la cei mai buni, să fii antrenat de idoli este un privilegiu după care mulţi tânjesc şi pe care, din păcate, puţini îl au. În emisiune punem faţă în faţă idoli, mentori, tineri care îşi croiesc destine, într-un spectacol pe care ştim că îl apreciaţi”, spune Carmen Târnoveanu, gazda emisiunii Dăruiește Românie!

Sezonul 7 al emisiunii Dăruieşte Românie! prezintă un spectacol de televiziune, într-un format original de culturetainment, prin care descoperim viața artistică românească și, mai ales, artiştii recunoscuți în străinătate, care au o poveste comună cu românii de peste graniţe sau care, ei înșişi, trăiesc sau au trăit experiența emigrării. Ca Ambasador al Copiilor de Pretutindeni, distincție oferită de World Vision România, emisiunea susține și promovează programe educaţionale, adolescenţii prezentaţi dovedind că Educaţia Merită. Artiştii invitaţi şi personalităţile din diaspora cu care ne mândrim, mentori pentru multe generaţii de tineri, pledează prin mărturisirile proprii, pentru accesul la educaţie și pentru implicarea societăţii în acţiuni de susţinere a procesului de învăţământ.

Emisiunea Dăruieşte Românie! se difuzează vineri, 21 ianuarie, ora 21.00, la TVR Internaţional.

***

