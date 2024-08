Ediții de colecție ”Mic dejun cu un campion”

TVR Cultural vă propune să revedeți o serie de interviuri din seria ”Mic dejun cu un campion”. La început de septembrie, îi puteți urmări pe: pr. prof. Gheorghe Holbea, prof. univ. dr. arh. Augustin Ioan, filosoful Mihai Şora, Sofia Vicoveanca, dr. Mihaela Bilic, artista Cela Neamţu.

Luni, 2 septembrie 2024, ora 10:00

Invitat: Pr. Prof. Gheorghe Holbea – profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti şi preot co-slujitor la Biserica Precupeţii Noi

În Sâmbăta Patimilor, Iisus a coborât la iad devenind ’pârga adormiţilor’, cum scrie Apostolul Pavel în Corinteni. Am ales să petrecem această zi a smereniei alături de profesorul şi teologul Gheorghe Holbea. Taina credinţei nu se rosteşte în gura mare, ci se trăieşte şi se învaţă. Pentru a o desluşi, avem nevoie de păstori de suflete care să ne arate calea. Unul dintre aceştia este şi părintele Gheorghe Holbea, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti şi preot co-slujitor la Biserica Precupeţii Noi. ’’Oamenii simt într-un preot puterea duhului", "Numitorul comun al Marilor Duhovnici este Duhul Sfânt", "Când te afli la hotarul dintre viaţă şi moarte, devii simplu şi esenţial’’. Avem privilegiul unei întâlniri cu totul speciale cu un teolog şi un preot cu har ce a venit însoţit de câţiva dintre studenţii săi, care formează un ansamblu de muzică bisericească, Corul bărbătesc al Asociaţiei ’’Cantus Domini’’. Mai mult decât profesor, Părintele Gheorghe Holbea este un preot şi duhovnic căutat pentru darul său.

’’În creştinism, esenţial este momentul întâlnirii cu duhovnicul’’, spune părintele Holbea. Este în egală măsură un misionar care nu scapă din vedere niciodată implicarea socială. ’’Sunt atâţia oameni care au nevoie reală de sprijin concret şi de o îndrumare părintească’’.

Marţi, 3 septembrie 2024, ora 10:00

Invitat: Prof. Univ. Dr. Arh. Augustin Ioan – profesor la Universitatea Naţională de Arhitectură şi Urbanism ’’Ion Mincu’’ Bucureşti

L-am invitat pe arhitectul Augustin Ioan special pentru a rememora o Românie a excelenţei, o ţară care, de la întregire, la anii 1930-40 era una în plină maturitate şi sălta cu paşi de uriaş pentru a recupera un decalaj istoric imens. Se părea că găsise reţeta succesului dar, fractura comunistă a readus-o într-o stare de izolare ale cărei efecte se pot simţi şi astăzi. Excelenţa în inovaţie, arhitectură, industrie, educaţie, cultură, sănătate fac astăzi parte din ’’perioada clasică’’ a României, cea la care ne raportăm mereu dar, pe care, paradoxal, acum o lăsăm să se piardă. E doar o întâmplare? Asta am vrut să aflăm de la invitatul nostru de astăzi, un arhitect renumit şi un profesor redutabil care-şi iubeşte şi îşi îndrumă studenţii, cărora nu le poate oferi totuşi un viitor. De ce? E o întrebare a generaţiei tinere care se adresează României centenare. Un dialog dulce-amar, deloc nostalgic, cu multe speranţe pentru viitor. Nu este doar o întâlnire conjuncturală, pentru că Augustin Ioan este un profesionist adevărat, un om de o vastă cultură, care a avut privilegiul de a călători pe toate meridianele lumii, predând ca profesor-invitat în universităţi renumite şi care, la catedra de la Bucureşti a Universităţii de Arhitectură, formează încă din anii 1990, generaţii de tineri cărora le predă nu doar arhitectură, ci şi o istorie a mentalităţilor care ar trebui să modeleze destinul României următoarelor sute de ani. Premiile, medaliile, nominalizările în urma performanţelor i-au întărit arh. Augustin Ioan imaginea unui profesionist autentic, o voce cu greutate în meserie şi un om foarte respectat.

Miercuri, 4 septembrie 2024, ora 10:00

Invitat: Mihai Şora – filozof şi eseist, membru de onoare al Academiei Române

’’Soarta a fost întotdeauna bună cu mine. Nu mi-am făcut probleme’’ - mărturiseşte un Mihai Şora care a străbătut mai bine de un secol de viață şi pe care, ascultându-l, oricine îşi dă seama ce zestre afectivă, spirituală și intelectuală capacitează un om de talia sa, cel pe care, prietenul de-o viaţă, Emil Cioran, îl califica drept ’’cel mai înţelept al generaţiei sale’’. Din 1978 începe să publice seria de cărţi în dialog care constituie nucleul sistemului şi gândirii sale filozofice. După evenimentele din decembrie 1989, iese la rampă ca ministru al Învăţământului (funcţie din care a demisionat văzând că ideile şi concepţiile sale intră în conflict cu linia politică), apoi ca membru fondator al Partidului Alianţa Civică şi unul dintre întemeietorii Grupului pentru Dialog Social (GDS). Astăzi, la cei peste 100 de ani este implicat activ în mişcarea de rezistenţă civică, se implică în proiecte sociale, mărşăluieşte alături de cei mai tineri pentru progresul României şi crede cu tărie că ’’Speranţa nu trebuie să ne părăsească niciodată. Tot timpul este ceva de făcut, de îndreptat’’. Viaţa sa este o poveste şi rămâne cu convingerea că reţeta fericirii este ’’Să vezi mereu în față, nu în trecut!’’.

Joi, 5 septembrie 2024, ora 10:00

Invitat: Sofia Vicoveanca – creator, culegător şi interpret de muzică populară

’’Trebuie să fii mereu ceea ce eşti cu adevărat’’ – mărturiseşte Sofia Vicoveanca la ora revederii cu publicul său şi al nostru... îndrăznim să credem, pentru că invitata de astăzi poate fi considerată un autentic bun de patrimoniu. Nu numai al folclorului românesc pe care îl interpretează cu o asemenea dedicaţie încât nu se poate să nu te cutremure, ci pentru că este o artistă complexă, actriţă, cercetător şi culegător de cântece străvechi, cu un melos pe care rar îl mai întâlneşti, ca şi versurile cântecelor de demult. Sofia Vicoveanca este un campion al longevităţii şi al dăruirii pentru cântul popular autentic. Un artist care-şi valorizează fiecare apariţie publică, care nu lasă niciun detaliu la întâmplare. Costumele populare pe care le poartă, vechi şi preţioase sunt o marcă personală. Ca şi trăistuţa cu cântece, poveşti şi poezii imaginate de ea pe care le îngână ca pe un cânt străvechi. ’’O regină în opinci’’, spunea Daniela Zeca Buzura în urma mărturisirii invitatei noastre de astăzi, când a povestit episodul protocolului pe care a trebuit să-l respecte când a fost invitată de Familia Regală. ’’Pălăria mea este basmaua, rochia mea de seară este costumul ăsta ţesut de ţărăncile bucovinence, iar pantofii de bal, uite, opincuţele astea cu şnururi înfăşurate pe glezne’’. Ce lecţie de mai autentică valoare poate fi decât această trăire exemplară a rolului şi locului pe care Sofia Vicoveanca îl ocupă în inima şi dorul românilor după cântecele lor atât de vechi. O înfăţişare ’’regală’’ am putea spune, dacă ne gândim şi la lecţia minunată a Reginei Maria care a impus la curtea regală română, portul popular. Deci, nimic ieşit din comun. Iar Sofia Vicoveanca a intuit - şi aşa s-a purtat toată viaţa – că trebuie să fii mereu ceea ce eşti cu adevărat.

Vineri, 6 septembrie 202, ora 10:00

Invitat: Dr. Mihaela Bilic – psihonutriționist, medic primar diabet, nutriţie şi boli metabolice

’’Niciodată nu am putut să mănânc după pofta inimii’’, mărturiseşte cel mai în vogă medic nutriţionist de la noi, dr. Mihaela Bilic. Şi, cu toate astea spune: ’’Încetaţi să vă abţineţi, doriţi-vă!’’. Însă, abia de la acest îndemn începe aventura siluetei râvnite şi a sănătăţii. Dr. Mihaela Bilic este psihonutriționist, medic primar diabet, nutriţie şi boli metabolice. Are o experienţă de peste 15 ani în alimentaţia sănătoasă a copilului, a femeii însărcinate, a adultului sănătos şi activ şi a pacienţilor supraponderali şi obezi. Este unul dintre cei şapte medici din România certificaţi de Federaţia Mondială a Obezităţii. A urmat numeroase cursuri şi stagii de pregătire în centre de nutriţie, wellness şi anti-aging, atât în ţară, cât şi în străinătate – este o carte de vizită pe care o puteţi accesa de pe site-urile multora dintre centrele cu care colaborează. Este o carieră care s-a construit în timp. Cu ambiţie, profesionalism, plăcere şi dedicaţie. Mihaela Bilic este un guru al nutriţiei sănătoase, o doctoriţă tânără, convingătoare, plină de şarm, iubită de vedete - ea însăşi trecând drept una dintre ele. Mai nou, prezentă şi pe micile ecrane în formate de succes care-şi propun să îmbine tentaţia gustului cu o dietă sănătoasă care să ne menţină frumoşi, tineri şi în formă. Este o prezenţă extrem de plăcută. Nu face pe doctorul atotştiutor. Conversează, nu impune. Ţi se pare uşor, nu o caznă fără ieşire. Ai greşit, dar te poţi îndrepta. Totul ţine de tine şi tu poţi s-o faci. Acestea sunt sentimentele cu care Dr. Mihaela Bilic îşi apropie oamenii din jur. Şi aşa sunt şi cărţile scrise de ea. Care sunt mereu reeditate pentru că iată... şi o carte de specialitate poate fi un best-seller, atunci când e scrisă cu inima şi mintea apropiate de cititori’’.

Sâmbătă, 7 septembrie 2024, ora 10:00 la TVR Cultural şi luni, 9 septembrie 2024, ora 14:00 - TVR2

Invitat: Cela Neamţu – artist vizual

’’… Mă joc cu firul de lână până îl transform într-un miracol vizual. Mă strădui să păstrez echilibrul dintre ’’a păstra” şi ’’a inova’’ – mărturiseşte cu o dezarmantă sinceritate, Cela Neamţu, una dintre cele mai titrate artiste decoratoare din România. Îmbinând tradiţia tapiseriei occidentale cu cea a cusăturilor româneşti medievale, Cela Neamţu a creat de-a lungul îndelungatei sale cariere mii de opere de artă prezentate pe toate meridianele lumii şi pentru care a fost recompensată cu unele dintre cele mai prestigioase şi râvnite premii. Zestrea de tehnici aproape uitate şi imagini a tapiseriei şi cusăturilor medievale româneşti s-a păstrat în creaţia sa prin îmbinarea tehicii tapiseriei contemporane cu celebrul ’’punct de la Putna’’ preluat din broderia veche moldovenească. ’’Mă străduiesc să conserv echilibrul dintre ’a păstra’ şi a ’inova’’ – afirmă apăsat invitata noastră de astăzi. De la preţioasele ’’flamanderii’’ – tapiserii de mici dimensiuni – reprezentând semnele zodiacale, îngeri şi sfinţi, însemne sacre, liturgice sau motive vegetale şi zoomorfe, la miniaturile/colajele textile prin care valorifică aleatoriu fragmente de cusături de pe veşmintele ţărăneşti sau scoarţe paretare de o fineţe desăvârşită, la marile compoziţii de autor cu ’’Ferestre’’ şi ’’Păsări’’, Cela Neamţu şi-a definit un univers cu multiple chei de lectură spirituală, filozofică şi plastică. Astăzi, alături de Daniela Zeca Buzura în grădina parfumată de la Cărtureşti unde Cela Neamţu ne-a făcut bucuria de a expune trei dintre lucrările ce au făcut-o celebră.

Moderator: Daniela Zeca Buzura

Producător: Ileana Ploscaru Panait