Ediție de colecție „Înapoi la argument”: Vladimir Tismăneanu, în dialog cu H.R. Patapievici

În săptămâna 13-19 martie, TVR Cultural redifuzează dialogurile lui Horia Roman Patapievici cu Ioan Stanomir și Angelo Mitchievici, cu George Moisescu, inginerul Dan Lungu, Vladimir Tismăneanu și Cristian Vasile.

Emisiunea „Înapoi la argument” este difuzată la TVR Cultural de luni până vineri, de la ora 11.00.

În 13 martie, TVR Cultural redifuzează o ediție „Înapoi la dialog” din 2011, în care invitații lui Horia Roman Patapievici au fost Ioan Stanomir și Angelo Mitchievici. Punctul de plecare al dialogului: volumul „În căutarea comunismului pierdut”, scris de cei doi în colaborare cu Paul Cernat și Ion Manolescu.

Ioan Stanomir este profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Între lucrările sale, se numără : „Spiritul conservator: De la Barbu Catargiu la Nicolae Iorga”, „Rusia, 1917: Soarele însângerat. Autocrație, revoluție și autoritarism” ori „La Centenar: Recitind secolul României Mari”.

Angelo Mitchievici este profesor universitar la Facultatea de Litere a Universității „Ovidius” din Constanța, unde predă literatură comparată și literatură română. Este autor al mai multor lucrări despre despre comunism, dar și despre Caragiale. A semnat, împreună cu Paul Cernat, Ion Manolescu şi Ioan Stanomir, „În căutarea comunismului pierdut”, „O lume dispărută. Patru istorii personale urmate de un dialog cu Horia‑Roman Patapievici”, „Explorări în comunismul românesc”.

Stanomir și Mitchievici au semnat împreună și lucrările „Teodoreanu reloaded” și „Comunism inc. Istorii despre o lume care a fost”.

Marți, TVR Cultural redifuzează un dialog din 2009 al lui H.R. Patapievici cu George Moisescu, expert în marketing și cultura vinului.

Moisescu a câștigat premiul „Golden Award for Excellence in Romanian PR” pentru cea mai bună campanie comercială a anului 2006, iar în 2007 a câștigat un premiu în cadrul „Romanian PR” pentru „Eva a trăit la Pleșcoi”.

În 15 martie, de la ora 11.00, TVR Cultural redifuzează dialogul din 2009 al lui H.R. Patapievici cu inginerul Dan Lungu. Temele emisiunii: patrimoniul cultural aflat pe lista UNESCO și lucrările ce cuprind toate monumentele istorice din România și cum putem să le protejăm.

Dan Lungu, profesor de siguranța construcțiilor, a mai discutat cu Patapievici și despre riscurile și pericolele la care este supus Bucureștiul și clădirile de patrimoniu din țară.

Joi, 16 martie, TVR Cultural redifuzează dialogul lui Horia Roman Patapievici cu profesorul Vladimir Tismăneanu, înregistrat în 2011.

Vladimir Tismăneanu este profesor de științe politice la Universitatea Maryland și director al Centrului pentru Studierea Societăților Post-Comuniste. A condus Comisia Prezidențială pentru analiza dictaturii comuniste din România, al cărei raport final a fost prezentat în Parlament președintelui Băsescu în 2006. În 2007, a co-editat raportul împreună cu istoricii Dorin Dobrincu și Cristian Vasile și l-a publicat la editura Humanitas. A fost președinte al Consiliului Științific al Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) între 2010 și 2012.

Colaborează cu Europa Liberă din 1983. Semnează numeroase cărți despre istoria comunismului și perioada postcomunistă. Dintre lucrările sale, amintim: „Stalinism pentru eternitate. O istorie politică a comusnimului românesc”, „Lumea secretă a nomenclaturii”, „The Devil in History: Communism, Fascism, and Some Lessons of the Twentieth Century”, „Reinventarea politicului. Europa de Est de la Stalin la Havel”. Blogul lui Vladimir Tismăneanu, aici.

În 17 martie, de la ora 11.00, TVR Cultural redifuzează dialogul lui H.R. Patapievici cu istoricul Cristian Vasile, înregistrat în 2011. Discuția a pornit de la volumul proaspăt apărut atunci - „Literatura și Artele în România comunistă: 1948 – 1953”, despre care Patapievici spunea că este scris „în cel mai pur stil factologic și care reconstituie un lucru care poate fi exprimat colocvial în felul următor: Avem o cultură, cum o putem încăleca?”.

În acea lucrare, autorul analiza mecanismul prin care cultura română a fost aservită puterii între 1948 și 1953.

Cristian Vasile este cercetător la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, din cadrul Academiei Române”. Între domeniile sale de interes, se numără politicile culturale comuniste, istoria ecleziastică postbelică, justiţia de tranziţie şi funcţionarea comisiilor pentru adevăr.

A fost secretar ştiinţific al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (2006) şi director ştiinţific al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România (2011-2012).

Dintre lucrările sale, menționăm: „„Între Vatican şi Kremlin. Biserica Greco-Catolică în timpul regimului comunist”, „Biserica Ortodoxă Română în primul deceniu comunist”. iar în colaborare cu Vladimir Tismăneanu - „Perfectul acrobat. Leonte Răutu, măştile răului”.

