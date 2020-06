Ediții „Remix“ în concert, în grila de vară TVR 3

În noua grilă de programe TVR 3, care începe în iulie, realizatorii emisiunii "Remix" continuă difuzarea unor ediții speciale în concert, de astă dată în fiecare duminică, de la ora 22.00.

Criza pandemică a adus în primăvara anului 2020 tristețe în rândurile artiștilor, în particular în tabăra muzicienilor pop-rock / jazz / folk. Limitarea exprimării în concert i-a făcut pe mulți să se reinventeze online.



Pentru că, dincolo de întoarcerea în laboratorul de creație, că ești singur sau într-un grup, poți să înregistrezi de acasă (dacă ai un minimum de instrumente și aparatură), să împărtășești și altora noi producții muzicale. În cazul celor mai mulți, lipsește însă finalizarea în concert – până la urmă rațiunea de a exista a unui artist, de a se confrunta cu publicul, de a primi de la acesta un răspuns într-o relație complexă, de schimb de energie. Pe de altă parte, relaxarea măsurilor de securitate a adus câteva încercări de a relua concertele, în condițiile de distanțare socială permise de lege. Vara aduce deja multe alte încercări, în spații deschise, cu respectarea măsurilor de siguranță. Dar până la reluarea activității concertistice obișnuite, mai este mult! Se vehiculează des ideea că lumea nu va mai fi la fel.

Situându-ne în tabăra celor care văd (și cred în) jumătatea plină a paharului, noi sperăm în organizarea cât mai multor concerte, în condițiile în care artiștii noștri, de la underground la mainstream, câștigă semnificativ mai mult din live, în comparație cu vânzarea muzicii înregistrate. De la sfârșitul lunii iunie, emisiunea „Remix“ a programat difuzarea unor ediții speciale în concert - cazul celor două părți ale filmului participării grupului Stepan Project Blues Foundation la „Wolf Blues“ (Gărâna, 2016).

Dacă e vorba de jazz, după înregistrările live Luiza Zan Trio - „Tenderly“ și Sorin Zlat Quartet - „The Land of Dreams“, filmările din seria „Artist in Residence“ propusă în ultimii ani de ArCuB continuă cu două concerte aterizate... de la Amsterdam, din diaspora noastră muzicală, în fiecare dintre cazuri promovând câte un disc: Alex Simu Quintet – „Echoes of Bucharest” (Alex Simu – saxofon, oboi / George Dumitriu – chitară, violă / Franz von Chossy - pian / Mattia Magatelli – contrabas / Kristijan Krajncan – tobe, violoncel) respectiv Sanem Kalfa & George Dumitriu - „Dance”, o solistă cu un partener chitarist... electronizat.

Dinspre rock, din nou diversitate: Marcian Petrescu & Trenul de Noapte în concert la Clubul Țăranului cu „Blues Country Rock Extravaganza” (Marcian Petrescu – voce, muzicuță / Mihai Tacoi – chitară / Matei Pușcaru – bass / Vali Vătuiu – tobe / Mișu Constantinescu - claviaturi, invitați chitariștii Cristi Copaciu și itMarian Mac Aciobăniței).

De asemenea, concertul de lansare Rit - „Piaza rea” (2018, Sala Auditorium a MNAB), un eveniment al unui grup relativ nou, etno-rock, format de solistul Bogdan Munteniţă și producătorul George Nemeznic. Dincolo de proiecții (unele adevărate videoclipuri) care au făcut toată sarea și piperul spectacolului vizual (fiind vorba de melodii subsumate conceptului „Povești emblematice românești”), de remarcat intervențiile unor colaboratori precum: Victor Solomon – chitară, Lavinia Săteanu – vioară, Mircea Munteniță – bass, Cezar Cazanoi – instrumente de suflat, dar și pachetul de instrumente clasice.

Etno-metal-rock (cu strigături de la Maramu:) este egida unui concert fain, în două părți, inedit: acela susținut de trupa Dirty Shirt împreună cu mai mulți instrumentiști din Ansamblul folcloric național „Transilvania”. Susținut în 1 aprilie 2017, la Arenele Romane, „FolkCore DeTour” reprezintă în fapt titlul unui întreg turneu, dar și al unui CD / DVD puse în pagină admirabil de liderul Mihai Tivadar (claviaturi, chitară), soliștii Dan „Rini” Crăciun și Robert Rusz (ajutați de vocile adiționale Miruna Puiu și Alexandra Joicaliuc), Cristian Bălănean (deopotrivă editor video, piesă esențială în mecanismul formației) și Dan Petean – chitare, Pal Novelli – bass, Vlad „X” Țoca – tobe, Cosmin Nechita – vioară (am punctat doar osatura grupului extins Transylvanian FolkCore Orchestra).

Am lăsat pentru final concertul de reunire susținut de celebrul grup timișorean PRO Musica „41 – Live in Timișoara” (sala Capitol a Filarmonicii „Banatul”, 5 octombrie 2014). Conduși de liderul chitarist Ilie Stepan, au urcat pe scenă soliști și instrumentiști din cele două perioade ale formației – folk și rock – care au revenit pe parcursul a patru ore la numeroase piese din portofoliul trupei. Un concert care s-a transmis în direct pe internet, a fost editat pe DVD și a născut alte câteva evenimente concertistice (între care nu se poate ocoli ineditul și emoționantul material video „Live in Prison”).

Au rezultat nu mai puțin de trei ediții „Remix”, organizate într-una generică folk (corespunzătoare perioadei 1973 – 1975) și două rock (1978 – 1993). Actanți – atât membri PRO Musica din epocă, cât și invitați (în fapt, colaboratori ai lui Ilie Stepan în alte proiecte). Alături de liderul chitarist și compozitor, apar Doru Eugen Iosif – voce și fluiere, Dixie Krauser – voce și bass, Grigore-Bujor Hariga și Horea Crișovan - chitară, Doru Apreotesei - claviaturi, regretatul Lică Dolga - tobe, Mario Florescu – voce și percuție, George Găină - voce. Invitați: Radu Rotaru - claviaturi, Dana Borteanu și Vera Ciocan – voce.

Ilie Stepan: „Concertul «PRO Musica 41» înseamnă a revenire a grupului după mulți ani, o reîntâlnire cu cei care am vrut să continuăm istoria formației, înseamnă o mare bucurie de a fi împreună pe scenă. Firește, toți am cântat între timp, eram deci apți... Evenimentul mai înseamnă și un DVD care a rezultat în urma concertului de patru ore, cu atâtea piese din toate etapele... Am dat un semnal prin care ne-am aliniat și noi în rândul muzicienilor și trupelor care pe plan mondial revin pe scenă; probabil e un ceas biologic, nescris. O perioadă după care simți nevoia și trupa se regenerează, în funcție de bioritmul fiecărei formații; noi atunci am simțit momentul și nu cred că am greșit”.

Credite foto: arhive personale, Facebook