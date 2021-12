Economia la răscruce de ani, sub îndemnul: Investiți în România!

Marți, 28 decembrie, de la ora 21.00, la TVR Internațional, Octavian-Dragomir JORA vă propune o retrospectivă economică, într-o cheie destinsă, dar pătrunzătoare, a anului 2021, axată pe câteva sectoare cheie. | VIDEO

Antrenați în dialog: Dan HURDUC, președintele Clubului Fermierilor Români, Cosmin GHIȚĂ, directorul general al Nuclearelectrica, Călin ILE, președintele Federației Industriei Hoteliere din România, George HABER, investitor român care în prezent locuiește în Statele Unite ale Americii, și prof. univ. dr. Călin VEGHEȘ, decanul Facultății de Marketing, ASE București.

„Uitându-mă pe piață am observat că producătorii români au făcut anul acesta un marketing mai bun în comparație cu anii anteriori. Și eu m-am bucurat foarte mult, în calitate de consumator, că am avut ocazia să găsesc produse românești. Eu caut produse românești și le procur pentru că, desigur, mă interesează mai întâi să cumpăr ce-i al nostru și să ajut direct. Așa poți sprijini cel mai bine un producător. Am văzut produse care au arătat din ce în ce mai bine, am văzut branding făcut de producătorii români, am văzut prețuri accesibile, am văzut o comunicare mai bună”, spune prof. univ. dr. Călin VEGHEȘ, decanul Facultății de Marketing, ASE București.

„Fermele comerciale din România produc și sunt destul de performante. Ne apropiem de performanța fermierilor din Vest, anul acesta am obținut cea mai mare producție de la Revoluție încoace sau chiar din istoria României. Trebuie să recunoaștem că fermele comerciale s-au dezvoltat, și eu personal, la mine în fermă, m-am autoeducat și am devenit un antreprenor datorită fondurilor europene”, este de părere Dan HURDUC, președintele Clubului Fermierilor Români.

„Energia nucleară asigură aproximativ 20% din necesarul de consum la nivel național, aproximativ 12.600 de locuri de muncă și are o contribuție importantă în PIB-ul României, aceasta echivalând cu asigurarea funcționării tuturor liceelor și colegiilor din țară timp de patru ani. Noile proiecte nucleare au un cost competitiv comparativ cu alte surse cu emisii scăzute de carbon, iar proiectele de extindere a duratei de viață, cum este proiectul retehnologizării Unității 1 de la Cernavodă, conduc la obținerea celui mai scăzut cost al electricității, nu numai dintre sursele considerate verzi, ci dintre toate sursele de energie”, afirmă Cosmin GHIȚĂ, director general Nuclearelectrica.

„Diaspora românească a arătat că performează în sectorul ospitalității, foarte mulți români lucrează pe vase de croazieră, în restaurante, hoteluri, terase din Occident și încercăm să aducem cât mai mulți în țară, să ne ajute să relansăm sectorul turismului. Sunt din ce în ce mai multe investiții în turism și asta e bine, însă nu depinde doar de noi. Semnalul pe care trebuie să-l dăm pentru ca românii din diaspora să vină în calitate de clienți, de turiști în țară sau de angajați în turismul românesc nu depinde doar de oferta noastră, depinde și de alte chestiuni macro, precum serviciile medicale sau infrastructura”, susține Călin ILE, președintele Federației Industriei Hoteliere din România.

„România astăzi este văzută ca un centru de excelență în creativitate, și vorbesc de software, tehnologii, aplicații pentru tot felul de inovații pe care românii le fac, fiind recunoscuți în lume ca inovatori, având o trecere din ce în ce mai ușoară către piața globală. Dacă ne uităm înapoi, salturile mari tehnologice întotdeauna s-au întâmplat în timp de crize. Cred că viitoarea explozie de inovație se va întâmpla în medicină. Medicina, care astăzi este în era primitivă, va ajunge, cu ajutorul inteligenței artificiale și cu ajutorul abilității de a crea medicamente, să aibă în viitorii 10-15 ani o explozie de inovație la fel de mare cum au avut alte sectoare precoce în tehnologie”, consideră George HABER, investitor stabilit în Statele Unite ale Americii.

„Finalurile de an ne activează reflexul de a face și bilanțuri, și planuri. Dar dincolo de reflexe, reflecția este cea care dă valoare bilanțurilor și utilitate planurilor. Această îndeletnicire, cu diferențele de rigoare, este comună și întreprinzătorilor, și decidenților politici, și universitarilor. Într-o societate normală, cele trei categorii se caută reciproc și, da, se mai și găsesc. Unul dintre cadrele în care aceste întâlniri devin posibile este dat de mass-media, iar aici emisiunea «Investiți în România!» reprezintă, de peste 20 de ani, un astfel de ambient. Grație privitorilor și partenerilor noștri, avem de gând să continuăm neabătut... (la) mulți ani!”, își exprimă speranța Octavian-Dragomir JORA.

Edițiile emisiunii sunt disponibile online pe TVR+.

Echipa emisiunii „Investiți în România!” vă urează Un An Nou cu bucurii!

