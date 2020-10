Ea e Mădă şi ne prezintă astrograma de debut a emisiunii cu „Cu capu-n zori”

Nu a fost la Hogwarts, celebra şcoală de magie, dar este astrolog cu diplomă obţinută la prima şcoală de astrologie din România. Din 19 octombrie, în fiecare dimineaţă de luni până vineri, Mădălina ne spune cum ne influenţează astrele viaţa de zi cu zi, la „Cu capu-n zori”, de la TVR 1.

Deşi e inginer specializat în electronică şi telecomunicaţii, astrologia i-a devenit profesie. Dar până să devină astrolog cu diplomă, Mădălina Manole a căpătat experienţă în presă. A făcut pe rând, televiziune (la Pro TV, TVR 2, Look TV sau Digi 24), apoi s-a îndreptat către print şi online (revistele Tonica, Unica sau Gândul, CanCan, unde şi în prezent realizează rubrica dedicată horoscopului). Stelele i-au hărăzit un alt destin însă. Mădălina a înţeles că drumul ei era altul, aşa că, de câţiva ani descifrează tainele Universului, fiind astrolog cu diplomă! Ea va prezenta în fiecare dimineaţă, pentru cei care se trezesc Cu capu-n zori, harta astrală a zilei, pe baza căreia va face previziunile zodiacale.

„Iubesc să scriu, să vorbesc şi să ajut oamenii, dar nu ştiam cum să le îmbin. Formula magică, astrologia, am descoperit-o de mică, însă abia după ce mi-am pus câteva (multe) întrebări existenţiale şi după ce experienţele vieţii mi-au rămas fără explicaţie, am pornit să descifrez misterele Universului”. A înţeles pe parcurs de unde-i vin spiritul luptător, ambiţia, curajul, energia, moralitatea şi demnitatea, a înţeles ce lecţii are de învăţat în această viaţă, iar în prezent trăieşte cu bucurie şi plăcere fiecare zi. De săptămâna viitoare, la TVR 1, Mădă îşi doreşte să transmită telespectatorilor energia necesară începerii cu optimism a unei zile bune.

Ce prevăd astrele la debutul emisiunii „Cu capu-n zori”? „Matinalul nostru va fi... magnetic!”

Dacă tot se ocupă să le aducă telespectatorilor informaţii despre ce ne spun astrele în fiecare zi, am pus-o pe Mădălina la treabă şi iată cum arată astrograma de debut a emisiunii Cu capu-n zori, care începe în 19 octombrie, ora 7.00.

Astrograma momentului de debut vorbeşte despre stabilitate, statornicie şi rezistenţă, dar şi despre inovaţie, pionierat. În detaliu, iată ce prevăd stelele pentru Liza, Fere, Bianca, Mădă, Dorin, Irina, nouă echipă a matinalului TVR 1:

„Ascendentul momentului este în zodia Balanţă, ceea ce ne susţine foarte mult. Practic, ascendentul este modul în care vom fi văzuţi de lume, iar Balanţa vorbeşte despre frumuseţe, armonie, simţ artistic, creativitate, disciplină şi responsabilitate. Noi suntem ăştia!, exclamă entuziastă Mădălina.

„Vom şti să ne facem plăcuţi de public şi vom empatiza cu nevoile şi dorinţele celor care ne urmăresc, astfel încât să devenim reflexia lor. Aşa cum Balanţa caută validarea în ceilalţi şi pentru noi publicul va fi cel care are ultimul cuvânt de spus”.

„Cum şi Soarele, astrul care ne oferă personalitatea, se află tot în Balanţă, fără îndoială vom veni cu strălucire şi cu energie, dar şi cu foarte multă determinare să ieşim în faţă. Dat fiind că în harta momentului Soarele guvernează întocmai televiziunea şi publicul, sub bagheta lui Venus, planeta iubirii, avem promisiuni că vom deveni dragi celor de acasă. De ce? Pentru că ne pasă, într-adevăr, de ei şi doar la ei ne raportăm!”, subliniază blonda cu ochi albaştri pătrunzători.

„Luna face tranzitul din Scorpion în Săgetător, iar acest aspect ne aduce multă forţă şi putere de regenerare, de a transcende lucrurile”, cu alte cuvinte, traduce Mădălina, „vom reuşi să trecem orice barieră şi să venim cu ceva absolut spectaculos pentru public, cum nu s-a mai văzut. Matinalul nostru va fi... magnetic. În plus, entuziasmul, optimismul şi buna dispoziţie ale Săgetătorului, dar şi dorinţa de progres şi evoluţie îşi vor spune cuvântul în echipa noastră”.

„Cu Venus în zodia Fecioară, vom căuta perfecţiunea şi vom reuşi să le câştigăm încrederea şi aprecierea celor care ne urmăresc. Ne vom transforma în mesageri ai bunei dispoziţii.

Nu ne speriem deloc că Mercur este retrograd, pentru că este retrograd în Scorpion şi asta înseamnă că vom stabili o interacţiune puternică şi profundă cu publicul. Aspectele momentului susţin surprizele plăcute în comunicare, iar noi vom fi una dintre surprizele plăcute!

Cum retrogradările înseamnă să facem totul diferit, nu ne intimidăm nici din cauza lui Marte retrograd în Berbec, pentru că ambiţia şi determinarea de care vom da dovadă ne vor împinge în faţă. Berbecul este întotdeauna primul, iar acţiunile sale sunt întotdeauna învingătoare. Este activă casa relaţiilor, iar noi vom lega o relaţie inedită şi de lungă durată cu publicul nostru. Va fi vorba despre revoluţionarea ideii de contact cu cei de acasă şi va fi spectaculos. Nu o spun eu, o spun planetele!”, adaugă Mădălina, cu care ne întâlnim de luni, 19 octombrie, la noul matinal al postului TVR 1, Cu capu-n zori.