E „Ora Unirii”. Programe speciale de 1 Decembrie la TVR

De Ziua Unirii, a unităţii şi a unicităţii românilor, sărbătorim împreună.

Parada de la Arcul de Triumf, documentar în premieră, o gală cu români pentru români, spectacol în direct de la Sibiu, concerte extraordinare, ediţii speciale ale Ştirilor TVR şi ale emisiunilor consacrate, precum şi filme istorice nemuritoare vedem pe toate posturile TVR.

Parada de la Arcul de Triumf, în direct la TVR 1 şi TVR INFO. Televiziunea Română este partener oficial al transmisiunilor de 1 Decembrie

De 1 Decembrie, la TVR 1 şi TVR INFO spunem „Bine, România!”, în campania care ne arată cum noi, românii, reuşim să transformăm România în bine. Despre cum şi ce am făcut bine până acum, în şi pentru România, aflăm din reportajele şi dezbaterile din studioul Ştirilor TVR cu românii din ţară şi cu cei din afara ei. Cu aceia dintre noi despre care vorbesc lucrurile frumoase şi faptele bune.

Piaţa Arcul de Triumf va găzdui şi în acest an parada militară ce are loc cu ocazia Zilei Naţionale a României. În direct de la ora 10.00, la TVR 1 şi TVR INFO (şi înregistrat, de la 21.00, la TVR 3), Adelin Petrişor şi col. Constantin Spînu, de 12 ani partenerul de microfon al jurnalistului TVR în transmisiunile de 1 Decembrie, vor comenta Ceremonia de la Arcul de Triumf. Ca în fiecare an, Televiziunea Română este official broadcaster al evenimentului şi oferă semnal tuturor posturilor de televiziune pentru preluarea imaginilor de la Arcul de Triumf din Capitală.

Două care de televiziune, trei unităţi DSNG şi peste 150 de profesionişti ai TVR vor asigura transmisiunile în direct atât de la parada militară desfăşurată la Bucureşti, cât şi de la cea din Alba Iulia. Reporterul Ştirilor TVR, Vlad Ungar şi Carina Muller, colega sa de la TVR Moldova, ne vor fi alături în transmisiunea de la Alba Iulia, în direct la TVR INFO, de la ora 14.30.

Peste 1.500 de militari și specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicații Speciale şi Administrația Națională a Penitenciarelor, precum şi aproximativ 120 de mijloace tehnice, dintre care 40 de aeronave, vor participa la Parada militară organizată la Bucureşti.

Vor mai defila și aproximativ 150 de militari străini, din cadrul unor detașamente din Belgia, Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Portugalia, Statele Unite ale Americii și Țările de Jos, precum și militari reprezentând țările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României și mijloace tehnice, inclusiv aeronave de luptă din Canada, Italia, Spania și Statele Unite ale Americii.

***

Dacă vreţi să ştiţi ce înseamnă 1 Decembrie pentru cei mai mici telespectatori, ce întrebări au şi cu ce răspunsuri ne surprind când sunt întrebaţi despre unire, România etc., urmăriţi la TVR 1, ediţie specială „Copiii spun...”, cu Virgil Ianţu şi invitaţii săi cu totul speciali, copiii. De la ora 9.00, la TVR 1, respectiv de la 17.30, la TVRi.

***

O lecţie de istorie ne oferă documentarul „Ultimul zbor peste graniţă”, difuzat în premieră la TVR 1 tot pe 1 Decembrie, de la ora 12.00. Un moment important din istoria României, dar aproape necunoscut publicului larg este subiectul filmului eveniment realizat de Alexandru Munteanu special pentru această zi. În zilele premergătoare datei de 1 Decembrie 1918, comunicarea dintre liderii transilvăneni și guvernul român aflat în exil, la Iași, era esențială.

Era necesar ca importante mesaje să fie transmise peste graniță. Consiliul Național Român de la Arad a luat decizia trimiterii acestor mesaje către guvernul României la Iași. Răspunsul Regelui Ferdinand şi al Consiliului de miniştri condus de I.C. Brătianu a venit printr-un zbor plin de peripeții, efectuat de la Bacău la Blaj peste linia frontului, cu avionul Farman 40. Telespectatorii TVR Internaţional pot vedea documentarul în aceeaşi zi, de la 13.00, iar la TVR Moldova este programat tot pe 1 Decembrie, de la 23.20.

Vocile folclorului românesc se unesc la Sibiu, în spectacolul „Noi suntem români!”. Prezintă Iuliana Tudor

De la 14.30, spunem într-un glas „Noi suntem români!”, alături de Iuliana Tudor şi artişti din toate zonele ţării, de Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”, Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor” și Orchestra „Lăutarii” din Chișinău, dirijată de maestrul Nicolae Botgros, aflaţi în Sala Transilvania din Sibiu. Spectacolul folcloric de tradiţie, mult așteptat de publicul sibian și de românii din lumea întreagă, este transmis în direct la TVR 1, precum şi la TVR Moldova şi TVRi.

Vor intona Imnul „Deşteaptă-te, române!” și vor spune, prin cântecele lor, „La mulți ani, România!”, vedete ale scenei muzicii populare românești: Nicolae Furdui Iancu, Irina Loghin, Gheorghe Turda, Aneta Stan, Mioara Velicu, Nicoleta Voica, Constantin Enceanu, Mariana Anghel, Cristian Fodor, Ovidiu Homorodean, Tudor Furdui Iancu, Adriana Anghel, Traian Stoiță, Sînziana Ștefan, Bogdan Firu, Georgiana Necșa, Iulia Mihai, Răzvan Năstăsescu, Ioana Ștefan, Geanina Gavrilă, Cosmin Bîrlan, Paula Medrea, Daria Gâdea, Ina Chiriac, Oana Tomoiagă, Alina Pinca, Ilie Medrea, Alina Bîcă și Adrian Neamțu.

„Ora Unirii”: cu români, pentru români

De la 19.10, la TVR 1, sub genericul „Ora Unirii”, urmărim o ediţie specială, moderată de istoricul Adrian Cioroianu, care îi are alături pe Călin Stegerean, directorul Muzeului Naţional de Artă şi Paula Popoiu, directorul Muzeului Naţional al Satului. Un dialog despre istoria, cultura şi tradiţiile românilor. Emisiunea se vede simultan şi la TVR Internaţional, iar de la ora 20.00, la TVR Moldova.

„Ora Unirii” continuă la TVR 1 după „Telejurnal”, de la 21.00, cu o gală eveniment, în direct, prezentată de Irina Păcurariu şi Toni Grecu, ce aduce în faţa telespectatorilor figuri emblematice ale Televiziunii Române, alături de invitaţi speciali, români care dovedesc, prin ceea ce fac zi de zi, că sunt exemple pentru comunitate şi ţară.

Marina Constantinescu, Alina Amza, Iuliana Tudor, Eda Marcus, Teodora Dragoi, Cristian Tabără, Virgil Ianţu, Adelin Petrişor, Mihai Rădulescu şi Doru Ionescu introduc în scenă, pe rând, personalităţi precum interpreta Margareta Pâslaru, Lăcrămioara Pop, păstrătoarea cântecului cu doba ţărănească, Constantin Chiriac, fondatorul şi directorul Festivalului Naţional de Teatru de la Sibiu, Bogdan Vârvoreanu, nepotul Elisabetei Rizea – exemplu de rezistenţă împotriva comunismului, tânărul sucevean George Găitan, câştigător al mai multor ediţii „Câştigă România!”, comandorul Cătălin Micloş, primul pilot şi primul instructor român de F16, Ayako Funatsu, japoneza care şi-a găsit fericirea printre români, muzicianul Mircea Florian şi alţii.

Zoli Toth Project şi Cobzality vor îmbogăţi, prin momente muzicale spectaculoase, gala de joi seară, transmisă în direct, de la ora 21.00, la TVR 1. Pentru românii din afara graniţelor, „Ora Unirii” este transmisă simultan şi la TVR Moldova şi TVR Internaţional.

De altfel, sub genericul „Ora Unirii”, telespectatorii pot urmări, pe toate posturile TVR, începând de duminică, 27 noiembrie, o serie de materiale video dedicate Zilei Naţionale a României, cu şi despre români care fac dovada valorii lor în ţările în care trăiesc acum, cunoscuţi şi respectaţi de comunităţile din care fac parte.

Concert extraordinar Fuego şi reţete tradiţionale, la TVR 2

În zile de sărbătoare, TVR 2 a pregătit programe pe gustul întregii familii. Pe 30 noiembrie, aniversăm, „În direct cu viața”, artiștii care poartă numele Sfântului Andrei, apostolul ocrotitor al României şi ascultăm „Rapsodia Română” într-un concert special de la Schönbrunn, iar pe 1 Decembrie, Paul Surugiu-Fuego ne invită la „Concertul extraordinar pop-simfonic”, difuzat în premieră la televizor. Nu lipsesc rețetele culinare din toate zonele țării, iar dramele istorice vor face serile de iarnă mai intense. Telespectatorii TVR 2 vor putea urmări și filme istorice care amintesc de sacrificiile și luptele purtate de eroii acestui neam.

De Ziua Naţională, de la ora 7.00, TVR 2 difuzează documentarul „Cum s-a făcut 1 Decembrie?”, realizat de Ruxandra Ţuchel, o lecţie de istorie despre contextul internaţional de la finalul Primului Război Mondial, care a făcut posibilă România Mare (la TVRi şi TVR Moldova, de la ora 12.00).

Cei mai mici telespectatori sunt invitați, la ora 10.00, la filmul de aventuri, fantasy „Mica sirenă” (THE LITTLE MERMAID - SUA, 2018), în regia lui Chris Bouchard, cu Shirley MacLaine.

De la 13.30, avem „Concert extraordinar pop-simfonic Paul Surugiu-Fuego”. La evenimentul de la Sala Palatului, Paul Surugiu-Fuego este acompaniat de Orchestra Metropolitană București și Corul Accoustic, ambele dirijate de maestrul Daniel Jinga. Printre invitați se numără maestrul Eugen Doga, soprana Elena Moșuc, maestrul Jolt Kerestely și artistul Gheorghe Turda.

Ediție specială „România… în bucate”, de la ora 16.00. Cei șase moderatori ai studiourilor teritoriale și de la TVR Moldova se întâlnesc la Sighișoara pentru a se întrece pregătind câte o rețetă dragă românilor: Timișoara – „Ciorbă de bolovan”, o specialitate bănățeană, Craiova – „Ciorbă de reveneală”, Târgul Mureș – „Fasole cu ciolan”, Iași – „Colțunași”, Cluj-Napoca – „Mâncare de praz cu măsline”, Republica Moldova – „Tochitură de pui cu mămăliguță”. Amfitrionul întâlnirii, Bogdan Stănescu, va fi liantul între studiourile teritoriale și va încerca să afle secretul bucătăriilor locale („România… în bucate” poate fi urmărită de la ora 16.40 și pe TVR Internațional).

Cea mai impresionantă producție istorică din cinematografia românească

Miercuri, joi și vineri, de la ora 19.00, două filme artistice semnate de regizorul Sergiu Nicolaescu, cu marele actor Amza Pellea în rolul principal – „Mihai Viteazul” (România, 1971) și „Nemuritorii” (România, 1974) – ne poartă în timp spre luptele descrise în manualele de istorie. Considerat a fi cea mai impresionantă producție istorică din cinematografia românească, filmul în două părți „Mihai Viteazul” – partea I, „Călugăreni” și partea a II-a, „Unirea”, difuzate miercuri și joi – evocă principalele momente ale domniei lui Mihai Viteazul: negocierea tronului cu Sultanul, la Constantinopol; refuzul de a plăti tribut; încoronarea de la Alba Iulia; bătălia de la Miraslău; trădarea generalului Basta; refugierea la Praga; bătălia de la Gorăslău; uciderea domnitorului.

Acțiunea fimului „Nemuritorii” (programat pe 2 decembrie, ora 19.00) are loc după zece ani de la uciderea lui Mihai Viteazul, când un grup de viteji din fosta lui oaste, rătăciți prin diferite orașe ale Europei, hotărăsc să se îndrepte spre patria lor, având cu ei o ladă și steagul celor trei țări românești unite, Moldova, Țara Românească și Transilvania.

De 1 Decembrie, cunoaştem „România lui Leşe”, la TVR 3

Postul care ne ţine zilnic conectaţi la toate realităţile din ţară, TVR 3 îmbracă, de asemenea, straie de sărbătoare cu ocazia zilei tuturor românilor.

Cum arată „România lui Leşe”? Este o Românie a oamenilor profunzi, conștienți, hotărâți, curajoși. Este o României a tinerilor care își caută rostul conectându-se cu lumea lui, o lume în care găsesc statornicie, rânduială, adevăr. O lume autentică, vie, fabuloasă. O descoperim pe 1 Decembrie, de la ora 10.00 (partea I), respectiv 14.00 (partea a II-a), la TVR 3.

„Acum, când acel patriotism profund, intim, care a dat naştere cântecelor istorice, a fost învins de avântul de tribună, voi aduce în atenția telespectatorilor cântece care ne-au îmbărbătat de-a lungul istoriei, scrisori de pe front și din prizonierat, hori. Sunt cântece care ne-au ținut laolaltă, ne-au păstrat onoarea și demnitatea”, spune Grigore Leșe. Invitaţi: Grupul de bărbaţi din Libotin, Maramureş.



De la 13.05, primim „Lumină din Lumină”, în direct de la Catedrala Greco-Catolică Sfânta Treime din Blaj. Ascultăm Imnul Naţional şi asistăm la slujba de Te Deum. Transmisiunea mai cuprinde mesajul Preafericitului Părinte Cardinalul Lucian Mureşan, imagini de epocă legate de vestitorul Unirii, Fericitul Cardinal Iuliu Hossu, interviuri cu Ana Blandiana, prof. Ovidiu Ghitta şi Bogdan Barta, Imnul fericiţilor episcopi martiri greco-catolici.



La „RoMândria mea”, de la ora 15.00, Ramona Boroșovici aduce împreună românii din cele mai îndepărtate colţuri ale lumii şi pe cei din ţară, prin intervenţii video live.



Ne bucurăm de cântece de sărbătoare cu solişti din Ardeal şi Banat la ediţia specială „Cântec şi Poveste”, prezentată, de la ora 17.00, de Felicia Stoian.



Iar de la 18.00, „Din toată inima pentru România” ne cântă trupa Voltaj, în transmisiune directă din Piaţa Libertăţii din Timişoara. Spectacolul prezentat de Florin Mihoc reuneşte, de asemenea, artiştii ansamblului de muzică populară Timişul şi interpreţi din întreaga ţară.



Voce inconfundabilă şi artist iubit, Mircea Baniciu este protagonistul evenimentului exclusivist desfăşurat la Teatrul Național din Timișoara. Înconjurat de prieteni, colaboratori, oameni apropiaţi, Mircea Baniciu îşi aniversează cei 50 de ani de carieră, într-un concert de suflet, pe care îl urmărim de la ora 20.00, tot la TVR 3.

De 1 Decembrie, „Românii din Italia” ne spun poveşti care inspiră, la TVR Internațional

„Prezenţe româneşti în Italia”, proiectul editorial dedicat celei mai mari comunităţi româneşti din străinătate, a făcut cunoscuţi români remarcabili, care s-au realizat şi integrat în societatea italiană. Pe 1 Decembrie, de la ora 20.00, TVR Internaţional ne inspiră cu poveştile lor.





„Românii din Italia” sunt un cercetător principal la cel mai mare institut de cercetare în domeniul fizicii fundamentale din Italia, un artist plastic consacrat, un violonist şi profesor de vioară la Accademia di Musica di Pinerolo din Torino, o antrenoare de gimnastică la Torino, fostă membră a lotului olimpic al României, o campioană a Italiei la şah, cu studii doctorale în domeniul migraţiei, o antreprenoare decorată în 2018 de preşedintele Italiei pentru „contribuţia sa în afirmarea valorii legalităţii”, un medic radiolog cu realizări remarcabile, o călugăriţă care joacă fotbal în Naţionala Surorilor catolice din Roma, o profesoară de limba română la Institutul de Studii Orientale din Vatican şi activistă pentru drepturile omului.