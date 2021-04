Drumul lui Wendy - un film emoţionant cu Dakota Fanning, la TVR 2

Miercuri, 7 aprilie, de la ora 21.10, urmăriţi aventurile unei tinere autiste care, împreună cu cel mai bun prieten al său - un căţel, pleacă în călătoria vieţii ei, străbătând America

DRUMUL LUI WENDY (PLEASE STAND BY – SUA, 2017) PREMIERĂ

Regia: Ben Lewin

Cu: Dakota Fanning, Toni Colette, Alice Eve

Dramă. Pentru Wendy Welcott, o tânără autistă care locuieşte într-un centru specializat din Oakland, lumea exterioară poate fi derutantă şi agresivă. Dar Wendy e inteligentă, creativă şi independentă, visează să se mute cu sora ei şi cu familia acesteia şi simte nevoia să le demonstreze că este capabilă să-şi poarte de grijă. În plus, e pasionată de universul Star Trek şi, aflând de un concurs de scenarii organizat de studioul Paramount, decide să se înscrie. Singura problemă ar fi că trebuie să depună personal proiectul la Los Angeles, ca să nu rateze termenul-limită. Aşa că Wendy îşi ia inima în dinţi şi căţeluşul în geantă şi porneşte în cea mai mare aventură din viaţa ei, fiindcă niciun obstacol n-o poate împiedica să-şi îndeplinească visul.

Filmul are la bază nuvela cu acelaşi nume semnată Michael Golamco cel care a scris și scenariul şi este povestea unei tinere autiste fascinate de serialul Star Trek.

Într-un interviu acordat presei, regizorul Ben Lewin mărturisea că înainte de a face acest film, a trebuit să se documenteze despre cele două mari subiecte despre care nu ştia mai nimic: Star Trek şi autismul.

„Ca să afli despre Star Trek este ușor - trebuie doar să urmăreşti toate episoadele vechi ale serialului. Dar ca să intri în lumea autismului este cu totul altceva. Nu sunt expert, aşa că am luat legătura cu oameni care sunt foarte activi în comunitatea autismului. Am vizitat câteva case cu astfel de grupuri, centre de îngrijire pentru copii, specialişti. Iar ceea ce am învățat este că nu există un numitor comun. Doar pentru că ai întâlnit o persoană cu autism nu înseamnă că o înțelegi. Cred că am conștientizat cât de mult nu știm şi nu cunoaştem despre autişti”.