Drama ″Destine la răscruce″ la Filmul de Artă

Duminică, 26 mai, ora 22.00, vă invităm să urmăriți filmul ″Destine la răscruce″, regizat de Derek Cianfrance, la TVR 2.

Drama ″Destine la răscruce″ (The place beyond the pines – SUA, 2013), în regia lui Derek Cianfrance, îî are în distribuție pe: Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes și Ray Liotta.

Cascador de profesie, aflat tot timpul pe drum, Luke se vede nevoit să facă o schimbare de carieră atunci când află că are un copil cu Romina, fosta lui iubită.

Decis să se implice în viata fiului său şi să-si poată întretine familia, Luke îsi foloseste abilităţile ca să spargă bănci. Însă jafurile atrag imediat atentia politiei, iar Avery, un tânăr politist dornic de afirmare, vede în descoperirea făptasului propria sansă de a se remarca într-un departament dominat de coruptie.

Cincisprezece ani mai târziu, când fiii celor doi bărbati devin prieteni, deznodământul jafurilor lui Luke va influenta relatia dintre acestia, iar adevărul despre tații lor va pune vietile tuturor în pericol.

Sursă: program TVR

Mai multe informații despre filmele programate la TVR puteți afla aici.