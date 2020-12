Dragoste la persoana a treia

Third person – Belgia, SUA, Regatul Unit, 2013

Regia: Paul Haggis

Cu: Liam Neeson, Kim Basinger, Adrien Brody, Mila Kunis, James Franco, Olivia Wilde

*Dramă

Trei poveşti despre iubire, încredere şi trădare, care au loc la Paris, New York şi Roma; trei cupluri care par să nu aibă nimic în comun, decât că relaţiile lor includ „zone de umbră” şi aparenţe foarte înşelătoare. La Paris, scriitorul Michael, recent despărţit de soţie, se întâlneşte cu iubita lui, Anna, cu care are o relaţie intermitentă, dar un secret din trecutul ei ameninţă să-i despartă. La New York, Julia şi fostul ei soţ, Rick, duc o bătălie acerbă pentru tutela băiatului lor. La Roma, Scott, un afacerist american în vizită în Italia, se îndrăgosteşte de Monika, a cărei fiică a fost răpită de gangsteri, dar e posibil ca totul să fi fost o înscenare menită să-l atragă într-o capcană.

ACEST PROGRAM ESTE INTERZIS COPIILOR SUB 15 ANI (15)