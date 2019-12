"Down the road. Aventura"... continuă cu o nouă provocare: echitaţia

De la ora 22:00, se anunţă o zi plină de peripeţii în cea de-a doua ediţie “Down the road. Aventura”, la TVR 1, TVR 1 HD şi online pe TVR+.

Dimineaţa începe cu o cafea bună făcută de pe Mihai Arsenie, concurentul care a şi anunţat că se oferă să fie “barista” pentru grup şi de Andrei Cupsa, care ştie să facă cafea turcească.

Odată terminat micul dejun şi cafeaua, Mircea Radu le spune ce surprise a pregătit pentru astăzi: prima activitate a zilei ECHITAŢIA… Tot în ediţia de astăzi, ghidul lor va adorda subiectul DRAGOSTE şi vom afla cine pe cine iubeşte…..

"Down the road. Aventura”, în premieră la TVR

Opt tineri speciali trăiesc aventura vieţii lor alături de Mircea Radu. Formatul inedit este primul reality show inspiraţional care îşi propune să scoată în prim plan experienţele unor tineri speciali. Program îndrăzneţ, „Down the road. Aventura” are momente înduioşătoare şi este o poveste înălțătoare, care sărbătorește onestitatea și diversitatea, dar şi un test de voinţă, curaj şi autodepăşire. Opt tineri vor porni într-o călătorie prin ţară, sub îndrumarea unui ghid, Mircea Radu. Empatia, curajul şi speranţa sunt doar câteva dintre emoţiile care ne vor copleşi urmărind „Down the road. Aventura”.

Formatul original, „Down the road”, este produs de VRT, Belgia şi a înregistrat un real succes în ţara de origine, unde deja a ajuns la cel de-al treilea sezon. Reality show-ul se difuzează şi în Statele Unite şi a primit numeroase premii internaţionale la festivalurile de gen. Printre acestea, AIB Impact Award 2019, Rose d'Or 2018 | Award Best Reality & Factual Entertainment, World Media Festival Hamburg și New York Festivals TV & Film Awards.