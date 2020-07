Dotter la Melodifestivalen 2021? Cântăreața melodiei „Bulletproof” spune „vom vedea”

Dotter a stârnit un val de hype în finala Melodifestivalen 2020, ajungând în final pe locul doi, după The Mamas.

Acum, într-un interviu amplu cu ziarul suedez Aftonbladet, producătorul de hituri „Bulletproof” spune că probabil a ”evitat un glonț”.

Ziarul a întrebat o pe Dotter - numele real Johanna Jansson - cum a fost să câștigi votul juriului internațional, dar în cele din urmă, să pierzi în fața The Mamas cu doar un punct. Tânăra de 33 de ani spune că nu a fost dezamăgită.

"Am fost confuză că am ajuns pe locul doi", a spus ea. „De la început nici nu am crezut că voi ajunge în finală. Acum că nu a existat o finală a Eurovisionului, nici nu ar fi fost atât de distractiv să câștigăm. ”

Dotter la Melodifestivalen 2021?

Radiodifuzorul suedez SVT a precizat deja că The Mamas nu va primi automat un loc la Eurovision anul viitor. Melodifestivalen va avea loc din nou în 2021. Asta înseamnă că Dotter ar putea foarte bine să intre la concurs pentru a treia oară, după ce a fost eliminată din semifinala din 2018 cu piesa „Cry”.

Deci o vom vedea la Melodifestivalen anul viitor? Ea a raspuns Aftonbladet: ”Vom vedea, în orice caz, nu am primit încă nicio invitație.”

O tema importantă de discuție din interviul ei cu Aftonbladet a fost faptul că piesa ei „Bulletproof” a depășit melodia câștigătoare „Move” pe mai multe fronturi.

Pe Spotify, „Bulletproof” a fost difuzată de aproape 300.000 de ori mai mult decât „Move”. Graficele suedeze spun o poveste similară. Succesul lui Dotter a fost in playlist Svensktoppen timp de 15 săptămâni și a reușit să-și asigure locul în top timp de patru săptămâni, rămânând în Top 3 timp de unsprezece săptămâni. “The Mamas”, pe de altă parte, a depășit graficul doar o săptămână și a reușit doar Top 3 timp de două săptămâni. Au fost în topuri timp de 11 săptămâni - o lună mai puțin decât Dotter.

Totuși, Dotter nu acordă prea multă atenție.

„Nu stau și urmaresc fluxurile și altele”, a spus ea. „Dar Doamne, ce distracție este să faci parte dintr-un adevărat hit. Crezusem că genul meu este cam prea alternativ. ”