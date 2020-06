Documentarul „România construită” la TVR 1 – episodul 3: „Între imperii”

Continuăm, în episodul 3, cu evoluția Țărilor Române, dependentă de cele trei mari imperii care ne înconjurau, şi cu trecerea Principatelor Române de la dominația otomană, presărată cu intervenții rusești, la independență. Pe 21 iunie, ora 17.00, la TVR 1.

Episodul treilea al documentarului „România construită” – Între imperii – se desfăşoară, în paralel, în cele trei actuale regiuni mari ale ţării.

Odată cu ascensiunea marilor imperii ce au înconjurat teritoriul țării, evoluția Țărilor Române a ajuns să fie dependentă de acestea. Fiecare dintre ele și-a lăsat amprenta, cele trei principate fiind dependente de cei trei mari vecini. Disputele acestora au inclus aproape întotdeauna cel puțin unul din cele trei principate.

Încep să apară diferențe semnificative între cele trei actuale regiuni mari ale ţării. Per ansamblu, arhitectura religioasă nu mai este exclusivă, apar manifestări ale arhirecturii civile în zonele extracarpatice, în timp ce în Transilvania vorbim deja de urbanism. Episodul se termină în pragul revoluției industriale, ce va aduce noi concepte în evoluția arhitecturii: infrastructura și arhitectura industrială.

Călătorim cu echipa de filmare şi cu prezentatorii documentarului prin câteva locuri reprezentative pentru acest episod: Șiria, Curtea de Argeș, Trei Ierahi, Golia, Plumbuita, Patriarhie, Filipeștii de Târg, Hurezi, Sibiu, Potlogi, Cula Groșerea, Cluj, Alba Iulia, Timișoara, Aleea Castanilor (Văcărești), Stavropoleos, Blaj, Gherla, Oravița.

Despre seria documentară România construită

TVR 1 a lansat duminică, 7 iunie, serialul documentar România construită, care urmărește evoluția construcțiilor pe spațiul teritorial al României de azi.

„Am vrut să redau imaginea brută a României de astăzi. Așa este ea după aproape două mii de ani de când se construiește pe acest teritoriu. Nu am căutat „mai binele” sau „mai răul”, ci realitatea așa cum se prezintă, produsă de toți cei care au contribuit la realizarea ei. Am încercat totodată să demonstrăm că tot ceea ce avem bun sau rău își are rădăcinile în istoria noastră și că există mereu o legătură între ceea ce suntem și ceea ce am realizat”, explică Alexandru Munteanu, producătorul şi realizatorul serialului.

România construită, serial ale cărui gazde sunt Mihaela Simina, istoric, scriitor și jurnalist, respectiv Toader Popescu, doctor în arhitectură, lector la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, se difuzează la TVR 1 duminica, la ora 17.00.

Serialul documentar România construită, desfăşurat pe parcursul a 10 episoade, a fost filmat în anii 2018 şi 2019, pornind de la scenariul scris de Alexandru Munteanu, Toader Popescu, Mihaela Simina, comentariul aparţinând ultimilor doi.

„În cifre, am filmat în jur de 60 de zile în deplasare și încă vreo 20 de zile în București. Am făcut în total peste 30.000 km, străbătând țara de la Orșova la Botoșani și de la Satu Mare la Vama Veche” – ne povesteşte realizatorul şi producătorul serialului documentar România construită, pe care telespectatorii îl vor putea vedea la TVR 1 începând cu 7 iunie, duminica, de la ora 17.00.