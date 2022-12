Documentarul „Agatha Christie: 100 de ani de suspans”, în ultima zi a anului

Sâmbătă, 31 decembrie, telespectatorii pot viziona un documentar inedit despre Agatha Christie, cea mai bine vândută scriitoare, după William Shakespeare și Biblie. Documentarul conține și secvențe din filmele inspirate de romanele ei polițiste. La TVR 1, de la ora 14.30 și la TVR Cultural, de la ora 17.00.

În 2020, s-au împlinit 100 de ani de la publicarea primului roman al Agathei Christie, „Misterioasa afacere de la Styles”, în Marea Britanie. A fost momentul în care cititorii au făcut cunoștință cu unul dintre cei mai faimoși detectivi din literatură, Hercule Poirot.

Romanul polițist al lui Christie a devenit cea mai bine vândută carte, după operele lui William Shakespeare și după Biblie.

Documentarul „Agatha Christie: 100 de ani de Poirot și Miss Marple sau 100 de ani de suspans” explorează zece cele mai cunoscute opere ale scriitoarei, în ordinea cronologică a apariției. Astfel, telespectatorii vor revedea fragmente din celebrele adaptări ale romanelor „Crima din Orient Express”, „Zece negri mititei” („And Then There Were None”) sau„Cortina: Ultimul caz al lui Poirot”.

Filmul explică, totodată, intriga din romanele Agathei Christie, prezentându-le totodată telespectatorilor și detalii din viața scriitoarei, care au inspirat-o în scrierea cărților.

Documentarul este realizat în Regatul Unit, în 2020.

Realizator: Sean Davison

Narator: Nigel Havers

Cu: Hugh Fraser, Philip Jackson, Samantha Bond, Sheila Atim.

Documentarul „Agatha Christie: 100 de ani de suspans” este difuzat la TVR 1 în 31 decembrie, de la ora 14.30 și la TVR Cultural, în 31 decembrie, de la ora 17.00.