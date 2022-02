Distincție de Excelență pentru emisiunea „Dăruiește Românie!”

Dăruiește Românie! a primit Distincția de Excelență din partea Fundației World Vision România, pentru susținerea și promovarea programului educațional „Vreau în clasa a 9-a", prin care copiii din medii defavorizate sunt sprijiniți pentru a avea acces la educație.

Emisiunea Dăruiește Românie! prezintă un spectacol de televiziune, într-un format original de culturaltainment, prin care descoperim viața artistică românească și, mai ales, artiștii recunoscuți în străinătate, care au o poveste comună cu românii de peste granițe sau care, ei înșiși, trăiesc sau au trăit experiența emigrării.

Ca Ambasador al Copiilor de Pretutindeni, distincție oferită de Fundația World Vision România, emisiunea susține și promovează programe educaționale, adolescenții prezentați dovedind că Educația Merită. Artiștii invitați și personalitățile din diaspora cu care ne mândrim, mentori pentru multe generații de tineri, pledează prin mărturisirile proprii, pentru accesul la educație și pentru implicarea societății în acțiuni de susținere a procesului de învățământ.

Astfel, artiști, antreprenori și voluntari din țară și străinătate s-au coalizat în jurul unui proiect care ține copiii de la sate în liceu, ca urmare a sezoanelor 6 și 7 ale emisiunii Dăruiește Românie!, moderată de Carmen Târnoveanu și difuzată la TVR Internațional, în fiecare vineri, de la ora 21:00. Emisiunea Dăruiește Românie! a desfășurat o amplă campanie de promovare și susținere a programului educațional „Vreau în clasa a 9-a”, unul dintre cele mai importante programe de burse școlare din România, destinat sprijinirii elevilor fără posibilități materiale care își doresc să meargă la liceu.

„Componenta educațională este fundamentală în cadrul misiunii publice a TVR, care, prin emisiunea Dăruiește Românie!, s-a implicat în susținerea educației copiilor. De altfel, Televiziunea Publică a dezvoltat, în parteneriat cu Ministerul Educației, și programul TELEȘCOALA, cel mai mare proiect media educativ din România, încă de la debutul pandemiei. M-am bucurat că am putut să susțin, alături de colegii mei de la emisiunea Dăruiește Românie!, programul educațional „Vreau în clasa a 9-a”, prin care copiii din medii defavorizate sunt sprijiniți pentru a avea acces la educație. Felicitări, tuturor!”, a declarat Ramona Săseanu, producător general al Televiziunii Române.

„Copiii reprezintă viitorul, iar pentru echipa emisiunii Dăruiește Românie!, difuzată la TVR Internațional, s-a dovedit a fi o adevărată misiune. Astfel, Dăruiește Românie! este Ambasadorul Copiilor de Pretutindeni și, pentru susținerea și promovarea de excepție a programului educațional „Vreau în clasa a 9-a”, primește din partea Fundației World Vision România Distincția de Excelență. Grație deschiderii Televiziunii Române – un adevărat „voluntar instituțional” – această colaborare, care ne onorează, a susținut accesul la educație al copiilor fără posibilități din mediul rural. Am exemple concrete – de 10 ori mai mulți voluntari în programul „Vreau în clasa a 9-a”, din țară și din străinătate, decât la începutul pandemiei. Astfel, peste 300 de voluntari s-au coalizat în acest an școlar în cadrul programului educațional „Vreau în clasa a 9-a”, prin care World Vision România susține copiii vulnerabili să meargă la liceu. Elevii au luat parte la 3.600 de astfel de sesiuni educaționale, dintre care peste 2.000 au fost sesiuni de meditații. În plus, psihologii din program au susținut cu elevii 2.400 de ședințe de consiliere individuală”, a declarat Mihaela Nabăr, director executiv al World Vision România.

„Televiziunea Română este și rămâne una dintre vocile puternice în promovarea și implicarea în programe educaționale. Această Distincție de Excelență oferită de Fundația World Vision România emisiunii Dăruiește Românie!, producție TVR Internațional, pentru susținerea și promovarea excepțională și de impact a programului educațional „Vreau în clasa a 9-a", prin care copiii din medii defavorizate sunt sprijiniți pentru a avea acces la educație, este, pentru noi, ca jurnaliști, un sincer și, totodată, firesc argument prin care înțelegem că profesia noastră trăiește doar pentru a schimba lumea în bine, în fiecare zi, puțin câte puțin, împreună cu echipa TVR și cu dumneavoastră, publicul! Mulțumim TVR, rămâi una dintre puținele televiziuni în care a fi jurnalist CONTEAZĂ!”, încheie Carmen Târnoveanu, gazda emisiunii Dăruiește Românie!

Despre TVR Internațional

TVR Internațional, canal al Televiziunii Române, este singurul post tv destinat vorbitorilor de limbă română din străinătate.

Telespectatori sunt români care interferează cu diferite tipuri de cultură, religie și civilizație, dar pe care îi reunește o trăsătură comună: interesul pentru România.

Canalul TVR Internațional îi informează 24 de ore din 24, în timp real, în legătură cu ce se întâmplă în țara de origine, prin producții proprii dedicate acestora și printr-o selecție de programe premium românești. Înființat prin Legea nr. 41/1994, TVR Internațional a fost lansat pe 1 Decembrie 1995 pentru a promova imaginea societății românești.

Grila TVR Internațional este configurată astfel încât să asigure conectarea românilor din Europa și Nordul Africii, America de Nord și Canada, Orientul Mijlociu, Australia și Noua Zeelandă, la actualitatea politică, socială, economică și culturală din România.

tvri.tvr.ro

http://facebook.com/TVRInternational

tvr.ro

Despre World Vision România

World Vision România este o organizație care desfășoară programe de intervenție umanitară de urgență, dezvoltare și advocacy, punând în centrul activității sale bunăstarea copilului. Organizația se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile și comunitățile, în scopul depășirii sărăciei și nedreptății. Fundația lucrează cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen.

World Vision România face parte din parteneriatul World Vision International, în aproape 100 de țări din întreaga lume. În 30 de ani de prezență în România, am ajutat peste 500.000 de copii și adulți, în aproape 500 de comunități din 18 județe.

World Vision România crede în dreptul la șanse egale pentru copiii din sate și din orașe și, de aceea, în comunitățile rurale unde este prezentă aceasta desfășoară programe de dezvoltare comunitară pe termen lung, cu focus pe educație și reducerea abandonului școlar, sănătate și protecția copilului, agricultură și dezvoltare rurală, angajament civic și creștin. Astfel, copiilor li se facilitează accesul la condiții de viață mai bune prin dezvoltarea durabilă a comunității în care trăiesc. Prin proiectele noastre, ne concentrăm pe transformarea comunităților și a membrilor acestora pentru a realiza o viață împlinită pentru fiecare copil.

www.worldvision.ro

http://www.facebook.com/WorldVisionRomania

http://blog.worldvision.ro/

***

foto credit: Mihaela Petre