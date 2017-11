Dinescu şi Baniciu înfăşoară clătite umplute cu „Politică şi delicateţuri”

Ce pot face un poet şi un cântăret când se întâlnesc pe malul Dunării? Se pun pe întors clătite şi vorbe, care mai de care mai originale. Dinescu şi Baniciu se reunesc la „Politică şi delicateţuri”, duminică, 26 noiembrie, de la ora 15.30, pe TVR 1.

„Sunt prieten cu el de când l-am auzit prima dată cântând, acum 45 de ani”, spune Mircea Dinescu despre invitatul său, Mircea Baniciu, pe care îl aşteaptă, la Cetate, cu masa plină de bunătăţi.

Inventator al unor ghiduşenii culinare, Dinescu îi pregăteşte oaspetelui său nişte clătite neobişnuite, în compoziţia cărora adaugă fasole bătută şi măcriş. Dar tizul său nu se lasă mai prejos. După ce mărturiseşte că este specialist în clătite, Mircea Baniciu intervine în reţetă şi, spre îngrijorarea poetului, adaugă alte câteva ingrediente.

Totuşi, lucrurile ies bine, clătitele sunt puse pe grătar şi întoarse cu măiestrie, iar la final, umplute, cum altfel decât cu cârnăciori din carne de capră şi porc, brânză şi dulceaţă de ardei iuţi.

Aceste mistere ale bucătăriei sunt acompaniate de taraful lui Dan Micu, care cântă după cum îi dictează Dinescu. Poetul, aflat în mare formă muzicală, mai ales de când e şi jurat la „Vocea populară”, cântă alături de lăutari.

Temperamentele lor diferite, Baniciu spunând despre gazda sa că e un personaj care fierbe tot timpul, în timp ce Dinescu afirmă că Baniciu emană linişte şi bunătate, au făcut ca întâlnirea de la Cetate să fie relaxantă şi plină de farmec. Şi, de parcă nu ar fi fost de ajuns, atmosfera plăcută din jurul mesei a fost completată de priveliştea oferită de Dunăre, calmă de această dată, şi de lumina superbă de dinaintea ploii, căci niciodată la Cetate o zi nu seamănă cu cealaltă.

Mircea Baniciu, un artist cu o carieră de succes în lumea muzicală românească, s-a născut pe 31 iulie 1949, la Timişoara. În 1971, debutează ca solist al trupei Phoenix, alături de care va cânta până în 1977, când patru dintre membrii formaţiei reuşesc să fugă din ţară. Baniciu îşi continuă cariera solo, primul său album fiind lansat în 1979, urmat de „Tristeţi provinciale”, „Ploaia”, „Secunda 1”, „Secunda 2”.

În 1990 urcă din nou pe scenă cu Phoenix, însă părăseşte grupul doi ani mai târziu, din cauza unor neînţelegeri cu Nicu Covaci. La sfârşitul anului 1992, alături de Florian Pittiş şi Mircea Vintilă înfiinţează trupa Pasărea Colibri şi lansează albumele „În căutarea cuibului pierdut”, „Ciripituri”, „Cântece de bivuac”, „Încă 2000 de ani”.

Anul 2002 înseamnă o nouă revenire în Phoenix, care durează până în 2007. Un an mai târziu, apare primul volum al colecţiei Best of Mircea Baniciu, intitulat „Eşarfa”, urmat de volumul 2 - „Best of vol.2”.

